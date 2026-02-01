Baterijski puhač lišća LBL 4 Battery

Snažan i mobilan: baterijski puhač lišća od 36 V, uključujući podešavanje snage na dvije razine, dostiže brzinu puhanja zraka do najviše 250 km/h, a pritom dobro leži u ruci zahvaljujući svojem ergonomskom obliku.

Baterijski puhač lišća od 36 V, uključujući podešavanje snage na dvije razine, dostiže brzinu puhanja zraka do najviše 250 km/h. Puhač je opremljen odvojivom ravnom mlaznicom s integriranim rubom za struganje zbog koje je moguće kontrolirano i ciljano usmjeravanje suhog te odvajanje vlažnog i ugaženog lišća. Rukovanje uređenjem lagano je zahvaljujući ergonomskom obliku i dobroj raspodjeli težine.

Značajke i prednosti
Cijev puhalice
  • Snažno uklanjanje lišća i čestica nečistoća oko kuće i u garaži. -----Snažno uklanjanje lišća i nečistoća oko kuće i u garaži
Odvojiva ravna mlaznica
  • Za precizno i ​​selektivno čišćenje. Lišće se npr. može ciljano otpuhati na jednu hrpu.
Podešavanje snage na 2 razine
  • Najveća snaga ili najdulje vrijeme rada: snagu je moguće prilagoditi individualnim potrebama.
Integriran rub za struganje
  • Pomoću ruba za struganje moguće je odstraniti vlažno lišće i ugažene nečistoće
Ergonomski dizajn
  • Savršena raspodjela težine za rad koji ne umara.
Zatvaranje pomoću preklopnog nasjeda Bajonet
  • Kako bi se spremio bez zauzimanja dodatnog prostora, jednostavno se može skinuti cijev za puhanje.
Baterijske platforma 36 V Battery Power
  • Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
  • Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
  • Zamjenjiva baterija može se upotrebljavati i u drugim uređajima platforme Battery Power Kärcher od 36 V.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Brzina rada (km/h) maks. 250
Brzina protoka zraka (m³/h) 330
Reguliranje brzine da
Brzine 2
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 36
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) maks. 550 (2,5 Ah) / maks. 1100 (5,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 2,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 3,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 975 x 170 x 305

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Cijev puhalice
  • Ravna mlaznica s rubom za struganje
Baterijski puhač lišća LBL 4 Battery
Videos
Područja primjene
  • Lišće
  • Zeleni otpad
  • Staze oko kuće
  • Područja oko kuće i vrta
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH