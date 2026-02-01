Baterijski puhač lišća od 36 V, uključujući podešavanje snage na dvije razine, dostiže brzinu puhanja zraka do najviše 250 km/h. Puhač je opremljen odvojivom ravnom mlaznicom s integriranim rubom za struganje zbog koje je moguće kontrolirano i ciljano usmjeravanje suhog te odvajanje vlažnog i ugaženog lišća. Rukovanje uređenjem lagano je zahvaljujući ergonomskom obliku i dobroj raspodjeli težine.