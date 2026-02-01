Baterijski puhač lišća LBL 4 Battery
Snažan i mobilan: baterijski puhač lišća od 36 V, uključujući podešavanje snage na dvije razine, dostiže brzinu puhanja zraka do najviše 250 km/h, a pritom dobro leži u ruci zahvaljujući svojem ergonomskom obliku.
Baterijski puhač lišća od 36 V, uključujući podešavanje snage na dvije razine, dostiže brzinu puhanja zraka do najviše 250 km/h. Puhač je opremljen odvojivom ravnom mlaznicom s integriranim rubom za struganje zbog koje je moguće kontrolirano i ciljano usmjeravanje suhog te odvajanje vlažnog i ugaženog lišća. Rukovanje uređenjem lagano je zahvaljujući ergonomskom obliku i dobroj raspodjeli težine.
Značajke i prednosti
Cijev puhalice
Snažno uklanjanje lišća i čestica nečistoća oko kuće i u garaži.
Odvojiva ravna mlaznica
- Za precizno i selektivno čišćenje. Lišće se npr. može ciljano otpuhati na jednu hrpu.
Podešavanje snage na 2 razine
- Najveća snaga ili najdulje vrijeme rada: snagu je moguće prilagoditi individualnim potrebama.
Integriran rub za struganje
- Pomoću ruba za struganje moguće je odstraniti vlažno lišće i ugažene nečistoće
Ergonomski dizajn
- Savršena raspodjela težine za rad koji ne umara.
Zatvaranje pomoću preklopnog nasjeda Bajonet
- Kako bi se spremio bez zauzimanja dodatnog prostora, jednostavno se može skinuti cijev za puhanje.
Baterijske platforma 36 V Battery Power
- Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
- Zamjenjiva baterija može se upotrebljavati i u drugim uređajima platforme Battery Power Kärcher od 36 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Brzina rada (km/h)
|maks. 250
|Brzina protoka zraka (m³/h)
|330
|Reguliranje brzine
|da
|Brzine
|2
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|36
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|maks. 550 (2,5 Ah) / maks. 1100 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|2,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|975 x 170 x 305
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Cijev puhalice
- Ravna mlaznica s rubom za struganje
Videos
Područja primjene
- Lišće
- Zeleni otpad
- Staze oko kuće
- Područja oko kuće i vrta