Mokro lišće, trava i pokošeno grmlje lijepe se za pod kao tapeta. Mokri ostaci biljaka vrlo teško se uklanjaju, pogotovo ako se nalaze u kutovima. Potreban je čitav tim ljudi kako bi se ti ostaci brzo uklonili. Ili baterijski puhač i usisivač BLV 36-240 Battery koji sve to može odraditi sasvim sam. S velikom snagom i protokom zraka od 770 m³/h, snažni puhač i usisivač uklanja čak i mokri vrtni otpad. Potrebna snaga se može kontinuirano regulirati putem brzine tako da imate izbor između maksimalnog trajanja baterije ili maksimalne snage. Druga ručka za odabir omogućuje prebacivanje između postavki za otpuhivanje i usisavanje koji se također mogu koristiti kombinirano. Prilikom usisavanja koristi se velika vreća za lišće u kojoj se zeleni otpad siječe u male komade. Kako se korisnik tijekom dugotrajnog rada ne bi umorio, posebnu smo pažnju pridodali komforu nošenja tako da je uređaj opremljen ergonomskom ručkom s prihvatom s dvije ruke za optimalnu raspodjelu težine i uklonjivim rolicama koje služe kao vodilice. Baterija nije uključena u komplet.