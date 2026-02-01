Baterijski puhač i usisavač lišća BLV 36-240 Battery

Snažni puhač i usisivač BLV 36-240 Battery otpuhuje, usisava i siječe vrtni otpad i mokre vrtne ostatke na brzinama do 240 km/h. Cijevi za usis i ispuhavanje se mogu zasebno skinuti.

Mokro lišće, trava i pokošeno grmlje lijepe se za pod kao tapeta. Mokri ostaci biljaka vrlo teško se uklanjaju, pogotovo ako se nalaze u kutovima. Potreban je čitav tim ljudi kako bi se ti ostaci brzo uklonili. Ili baterijski puhač i usisivač BLV 36-240 Battery koji sve to može odraditi sasvim sam. S velikom snagom i protokom zraka od 770 m³/h, snažni puhač i usisivač uklanja čak i mokri vrtni otpad. Potrebna snaga se može kontinuirano regulirati putem brzine tako da imate izbor između maksimalnog trajanja baterije ili maksimalne snage. Druga ručka za odabir omogućuje prebacivanje između postavki za otpuhivanje i usisavanje koji se također mogu koristiti kombinirano. Prilikom usisavanja koristi se velika vreća za lišće u kojoj se zeleni otpad siječe u male komade. Kako se korisnik tijekom dugotrajnog rada ne bi umorio, posebnu smo pažnju pridodali komforu nošenja tako da je uređaj opremljen ergonomskom ručkom s prihvatom s dvije ruke za optimalnu raspodjelu težine i uklonjivim rolicama koje služe kao vodilice. Baterija nije uključena u komplet.

Značajke i prednosti
Baterijski puhač i usisavač lišća BLV 36-240 Battery: Usisne cijevi i cijevi za otpuhivanje mogu se zasebno skinuti
Usisne cijevi i cijevi za otpuhivanje mogu se zasebno skinuti
Rad bez umaranja zahvaljujući smanjenju težine zbog dijelova koji se mogu skinuti zasebno.
Baterijski puhač i usisavač lišća BLV 36-240 Battery: Regulacija brzine
Regulacija brzine
Omogućava kontinuirano prilagođavanje brzine ovisno o zadatku.
Baterijski puhač i usisavač lišća BLV 36-240 Battery: Poluga za odabir funkcije
Poluga za odabir funkcije
Kontinuirano prilagođavanje funkcija usisavanja i ispuhivanja sa mogućnošću kombiniranja funkcija.
Dvoručni hvat
  • Osigurava idealnu distribuciju težine i lako upravljanje.
Izmjenjivi vodiči
  • U isto vrijeme čini rad jednostavnijim i učinkovitijim.
Volumen torbe od 45 litara
  • Garantira neprekinuti rad na duže periode.
Kotač za usitnjavanje metala
  • Poboljšava izbacivanje pokošenog bilja i produljuje vijek trajanja uređaja.
Motor bez četkica
  • Za dulje vrijeme rada i dulji vijek trajanja uređaja.
Odvojiva ravna mlaznica
  • Za precizno i ​​selektivno čišćenje. Lišće se npr. može ciljano otpuhati na jednu hrpu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Pogon Motor bez četkica
Turbo boost gumb ne
Reguliranje brzine da
Razina buke za vrijeme rada (dB(A)) 104
Brzina ispuhivanja (km/h) maks. 240
Brzina usisavanja (km/h) maks. 130
volumen torbe (l) 45
Napon (V) 36
Snaga po punjenju baterije - Ispuhivanje (m²) maks. 1100 (5,0 Ah)
Snaga po punjenju baterije - Usisavanje (l) maks. 150 (5,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 20 (5,0 Ah)
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 4,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1290 x 230 x 380

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Odvojiva ravna mlaznica
  • kutija za skupljanje trave
  • Izmjenjivi vodiči
  • Naramenica
Baterijski puhač i usisavač lišća BLV 36-240 Battery
Videos
Područja primjene
  • Lišće
  • Zeleni otpad
  • Staze oko kuće
  • Područja oko kuće i vrta
