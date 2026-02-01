Baterijski puhač i usisavač lišća BLV 36-240 Battery
Snažni puhač i usisivač BLV 36-240 Battery otpuhuje, usisava i siječe vrtni otpad i mokre vrtne ostatke na brzinama do 240 km/h. Cijevi za usis i ispuhavanje se mogu zasebno skinuti.
Mokro lišće, trava i pokošeno grmlje lijepe se za pod kao tapeta. Mokri ostaci biljaka vrlo teško se uklanjaju, pogotovo ako se nalaze u kutovima. Potreban je čitav tim ljudi kako bi se ti ostaci brzo uklonili. Ili baterijski puhač i usisivač BLV 36-240 Battery koji sve to može odraditi sasvim sam. S velikom snagom i protokom zraka od 770 m³/h, snažni puhač i usisivač uklanja čak i mokri vrtni otpad. Potrebna snaga se može kontinuirano regulirati putem brzine tako da imate izbor između maksimalnog trajanja baterije ili maksimalne snage. Druga ručka za odabir omogućuje prebacivanje između postavki za otpuhivanje i usisavanje koji se također mogu koristiti kombinirano. Prilikom usisavanja koristi se velika vreća za lišće u kojoj se zeleni otpad siječe u male komade. Kako se korisnik tijekom dugotrajnog rada ne bi umorio, posebnu smo pažnju pridodali komforu nošenja tako da je uređaj opremljen ergonomskom ručkom s prihvatom s dvije ruke za optimalnu raspodjelu težine i uklonjivim rolicama koje služe kao vodilice. Baterija nije uključena u komplet.
Značajke i prednosti
Usisne cijevi i cijevi za otpuhivanje mogu se zasebno skinutiRad bez umaranja zahvaljujući smanjenju težine zbog dijelova koji se mogu skinuti zasebno.
Regulacija brzineOmogućava kontinuirano prilagođavanje brzine ovisno o zadatku.
Poluga za odabir funkcijeKontinuirano prilagođavanje funkcija usisavanja i ispuhivanja sa mogućnošću kombiniranja funkcija.
Dvoručni hvat
- Osigurava idealnu distribuciju težine i lako upravljanje.
Izmjenjivi vodiči
- U isto vrijeme čini rad jednostavnijim i učinkovitijim.
Volumen torbe od 45 litara
- Garantira neprekinuti rad na duže periode.
Kotač za usitnjavanje metala
- Poboljšava izbacivanje pokošenog bilja i produljuje vijek trajanja uređaja.
Motor bez četkica
- Za dulje vrijeme rada i dulji vijek trajanja uređaja.
Odvojiva ravna mlaznica
- Za precizno i selektivno čišćenje. Lišće se npr. može ciljano otpuhati na jednu hrpu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Pogon
|Motor bez četkica
|Turbo boost gumb
|ne
|Reguliranje brzine
|da
|Razina buke za vrijeme rada (dB(A))
|104
|Brzina ispuhivanja (km/h)
|maks. 240
|Brzina usisavanja (km/h)
|maks. 130
|volumen torbe (l)
|45
|Napon (V)
|36
|Snaga po punjenju baterije - Ispuhivanje (m²)
|maks. 1100 (5,0 Ah)
|Snaga po punjenju baterije - Usisavanje (l)
|maks. 150 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 20 (5,0 Ah)
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|4,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1290 x 230 x 380
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Odvojiva ravna mlaznica
- kutija za skupljanje trave
- Izmjenjivi vodiči
- Naramenica
Videos
Područja primjene
- Lišće
- Zeleni otpad
- Staze oko kuće
- Područja oko kuće i vrta