Valjkaste četke za drvene površine

Prljavština se u vanjskom prostoru uklanja ravnomjerno i u potpunosti pomoću četki na dvodijelnom kompletu valjaka za PCL 4. Drvene površine i WPC podovi ponovo će izgledat kao novi.

Podove u dvorištu treba čistiti redovno i na ispravan način kako bi se zaštitili od vremenski uvjetovane prljavštine. Zahvaljujući valjcima sa četkama koje su posebno razvijene za drvene površine i WPC podove, prljavštinu u vanjskim prostorima moguće je ukloniti ravnomjerno i temeljito. Dva valjka koji su dio kompleta na jednostavan način se mijenjaju te se mogu koristiti kao zamjena za četke sadržane u opsegu dostave čistača terasa PCL 4.

Značajke i prednosti
Temeljito i ravnomjerno čišćenje drvenih površina i WPC podova u vanjskom prostoru s dobrom učinkovitosti po cijelom području
Materijal čekinja posebno prilagođen za zadaću čišćenja
Optimizirani profil četke za čišćenje drvenih površina i WPC podova
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Terasa
  • Balkon
  • Drvene površine
  • Zeleni lišaj
  • Mahovina
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