Valjkaste četke za drvene površine
Prljavština se u vanjskom prostoru uklanja ravnomjerno i u potpunosti pomoću četki na dvodijelnom kompletu valjaka za PCL 4. Drvene površine i WPC podovi ponovo će izgledat kao novi.
Podove u dvorištu treba čistiti redovno i na ispravan način kako bi se zaštitili od vremenski uvjetovane prljavštine. Zahvaljujući valjcima sa četkama koje su posebno razvijene za drvene površine i WPC podove, prljavštinu u vanjskim prostorima moguće je ukloniti ravnomjerno i temeljito. Dva valjka koji su dio kompleta na jednostavan način se mijenjaju te se mogu koristiti kao zamjena za četke sadržane u opsegu dostave čistača terasa PCL 4.
Značajke i prednosti
Temeljito i ravnomjerno čišćenje drvenih površina i WPC podova u vanjskom prostoru s dobrom učinkovitosti po cijelom području
Materijal čekinja posebno prilagođen za zadaću čišćenja
Optimizirani profil četke za čišćenje drvenih površina i WPC podova
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|134 x 100 x 100
Područja primjene
- Terasa
- Balkon
- Drvene površine
- Zeleni lišaj
- Mahovina