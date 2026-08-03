Podove u dvorištu treba čistiti redovno i na ispravan način kako bi se zaštitili od vremenski uvjetovane prljavštine. Zahvaljujući valjcima sa četkama koje su posebno razvijene za drvene površine i WPC podove, prljavštinu u vanjskim prostorima moguće je ukloniti ravnomjerno i temeljito. Dva valjka koji su dio kompleta na jednostavan način se mijenjaju te se mogu koristiti kao zamjena za četke sadržane u opsegu dostave čistača terasa PCL 4.