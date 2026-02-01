Čistač površina PCL 4 Čistač teras-Patio Cleaner

Čistač terasa PCL 4 uklanja prljavštinu zahvaljujući rotirajućim valjkastim četkama i, integriranim vodenim mlazovima, koji su temeljiti i ravnomjerno raspoređeni. Jednostavno spojite crijevo za vodu.

S električnim uređajem PCL 4 moguće je jednostavno, temeljito i posebno ravnomjerno uklanjanje tvrdokorne prljavštine s drvenih terasa. Priključite uređaj za čišćenje terase na vrtno crijevo i krenite s čišćenjem. Zahvaljujući kombinaciji 2 rotirajuća i zamjenjiva valjka s četkama i namjestivoj količini vode, prljavština se može pouzdano odvojiti i istovremeno ukloniti. Tako će terasa u tren oka biti temeljito čista – i potrošit će se toliko vode koliko je potrebno za zadatak čišćenja. Širina i položaj valjaka konstruirani su tako da se mogu očistiti 2 daske u jednom koraku i do ruba što dodatno štedi vrijeme. Zahvaljujući zamjenjivim valjcima s četkama mogu se temeljito i nježno očistiti glatke kamene pločice i ploče sa zatvorenom strukturom površine osim drva i WPC-a.

Značajke i prednosti
Čistač površina PCL 4 Čistač teras-Patio Cleaner: Dva visokokvalitetna rotirajuća valjka-četke (za drvene površine) u opsegu isporuke
Dva visokokvalitetna rotirajuća valjka-četke (za drvene površine) u opsegu isporuke
Temeljito i ujednačeno čišćenje vanjskih drvenih površina s dobrim performansama prianja na površinu.
Čistač površina PCL 4 Čistač teras-Patio Cleaner: Dvije mlaznice iznad valjaka s četkom
Dvije mlaznice iznad valjaka s četkom
Ribanje i uklanjanje prljavštine u jednom koraku. Uklanjanje tvrdokornu prljavštinu.
Čistač površina PCL 4 Čistač teras-Patio Cleaner: Podesiva količina vode pomoću ventila
Podesiva količina vode pomoću ventila
Čišćenje koje štedi vodu.
Središnje učvršćenje valjaka s četkom
  • Očistite do ruba - čak i na uglovima i kutovima.
Izmjenjivi valjci s četkom
  • Četkasti valjci za drvo idealni su za čišćenje drvenih terasa kao i WPC obloga. Kao dodatna oprema dostupni su i četkasti valjci za kamene glatke površine.
Snažan motor za pokretanje valjaka s četkama
  • Jednostavan rad s malo napora.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. tlak (bar) 10
Područje tlaka Niski tlak
Potrošnja vode pri 4 bara (l/h) maks. 180
Nazivna ulazna snaga (kW) 0,6
Brzina četke (rpm) 600 - 800
Radna širina četke (mm) 300
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 5
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1281 x 307 x 350

Opseg isporuke

  • Valjkaste četke za drvene površine: 2 Komad(a)

Oprema

  • 2 mlaznice
  • Ventil za reguliranje vode
  • Rub za odlaganje
  • Ergonomska ručka i drška
Videos
Područja primjene
  • Terasa
  • Balkon
  • Drvene površine
  • Zeleni lišaj
  • Mahovina
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH