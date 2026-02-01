Čistač površina PCL 4 Čistač teras-Patio Cleaner
Čistač terasa PCL 4 uklanja prljavštinu zahvaljujući rotirajućim valjkastim četkama i, integriranim vodenim mlazovima, koji su temeljiti i ravnomjerno raspoređeni. Jednostavno spojite crijevo za vodu.
S električnim uređajem PCL 4 moguće je jednostavno, temeljito i posebno ravnomjerno uklanjanje tvrdokorne prljavštine s drvenih terasa. Priključite uređaj za čišćenje terase na vrtno crijevo i krenite s čišćenjem. Zahvaljujući kombinaciji 2 rotirajuća i zamjenjiva valjka s četkama i namjestivoj količini vode, prljavština se može pouzdano odvojiti i istovremeno ukloniti. Tako će terasa u tren oka biti temeljito čista – i potrošit će se toliko vode koliko je potrebno za zadatak čišćenja. Širina i položaj valjaka konstruirani su tako da se mogu očistiti 2 daske u jednom koraku i do ruba što dodatno štedi vrijeme. Zahvaljujući zamjenjivim valjcima s četkama mogu se temeljito i nježno očistiti glatke kamene pločice i ploče sa zatvorenom strukturom površine osim drva i WPC-a.
Značajke i prednosti
Dva visokokvalitetna rotirajuća valjka-četke (za drvene površine) u opsegu isporukeTemeljito i ujednačeno čišćenje vanjskih drvenih površina s dobrim performansama prianja na površinu.
Dvije mlaznice iznad valjaka s četkomRibanje i uklanjanje prljavštine u jednom koraku. Uklanjanje tvrdokornu prljavštinu.
Podesiva količina vode pomoću ventilaČišćenje koje štedi vodu.
Središnje učvršćenje valjaka s četkom
- Očistite do ruba - čak i na uglovima i kutovima.
Izmjenjivi valjci s četkom
- Četkasti valjci za drvo idealni su za čišćenje drvenih terasa kao i WPC obloga. Kao dodatna oprema dostupni su i četkasti valjci za kamene glatke površine.
Snažan motor za pokretanje valjaka s četkama
- Jednostavan rad s malo napora.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|10
|Područje tlaka
|Niski tlak
|Potrošnja vode pri 4 bara (l/h)
|maks. 180
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|0,6
|Brzina četke (rpm)
|600 - 800
|Radna širina četke (mm)
|300
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1281 x 307 x 350
Opseg isporuke
- Valjkaste četke za drvene površine: 2 Komad(a)
Oprema
- 2 mlaznice
- Ventil za reguliranje vode
- Rub za odlaganje
- Ergonomska ručka i drška
Videos
Područja primjene
- Terasa
- Balkon
- Drvene površine
- Zeleni lišaj
- Mahovina