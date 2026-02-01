S električnim uređajem PCL 4 moguće je jednostavno, temeljito i posebno ravnomjerno uklanjanje tvrdokorne prljavštine s drvenih terasa. Priključite uređaj za čišćenje terase na vrtno crijevo i krenite s čišćenjem. Zahvaljujući kombinaciji 2 rotirajuća i zamjenjiva valjka s četkama i namjestivoj količini vode, prljavština se može pouzdano odvojiti i istovremeno ukloniti. Tako će terasa u tren oka biti temeljito čista – i potrošit će se toliko vode koliko je potrebno za zadatak čišćenja. Širina i položaj valjaka konstruirani su tako da se mogu očistiti 2 daske u jednom koraku i do ruba što dodatno štedi vrijeme. Zahvaljujući zamjenjivim valjcima s četkama mogu se temeljito i nježno očistiti glatke kamene pločice i ploče sa zatvorenom strukturom površine osim drva i WPC-a.