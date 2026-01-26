Površinski čistač T-Racer T 7 Plus
Temeljito čisti čak i kutove i rubove zahvaljujući Power mlaznici: površinski čistač T 7 Plus T-Racer uklj. funkcija ispiranja – za učinkovito čišćenje velikih površina bez prskanja.
Površinskim čistačem T 7 Plus T-Racer mogu se učinkovito očistiti velike površine na otvorenom bez prskanja. Rotirajuća ruka Twin Jet osigurava uklanjanje nečistoće na velikoj površini što u usporedbi s čišćenjem mlaznom cijevi štedi oko 50 % vremena rada. Uz to dodatna Power mlaznica omogućuje učinkovito čišćenje kutova i rubova. A uz pomoć integrirane mlaznice za ispiranje može se jednostavno isprati otopljena prljavština s očišćene površine – nema zamornog naknadnog rada. Namještanjem udaljenosti mlaznice do objekta čišćenja mogu se čistiti tvrde površine poput kamena i betona kao i osjetljivije površine poput drva. T-Racer je posebno lagan za manevriranje zahvaljujući takozvanom Hovercraft-efektu. Jednostavno se može upravljati različitim funkcijama pritiskom nožnog gumba. Okomite površine kao što su garažna vrata mogu se očistiti u tren oka zahvaljujući praktičnoj ručki. Prikladan za visokotlačne čistače razreda K 4 do K 7.
Značajke i prednosti
Dvije rotirajuće mlaznice s ravnim mlazomDobar površinski učinak - idealno za čišćenje većih površina.
Zaštita od prskanjaČišćenje bez prskanja.
Integrirana dodatna Power mlaznicaIdealno za čišćenje kutova i rubova bez prskanja. Jednostavno prebacivanje između pojedinih funkcija nožnim prekidačem.
Integrirana mlaznica za ispiranje
- Otopljena nečistoća može se izravno isprati bez zamornog naknadnog rada.
Namještanje po visini
- Prilagođavanje udaljenosti mlaznice omogućuje čišćenje različitih površina.
- Čišćenje osjetljivih i neosjetljivih površina, kao što su drvo i kamen.
Ručka
- Praktično čišćenje vertikalnih površina.
Hovercraft učinak
- Površinski čistač lebdi iznad poda i osigurava jednostavan rad.
Klizna obujmica
- Površinski čistač klizi po površini tijekom ispiranja.
Nožni gumb
- Jednostavno i ergonomsko mijenjanje različitih funkcija.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|769 x 288 x 996
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Područja oko kuće i vrta
- Terasa
- Garažna vrata
- Fasade malih kuća
- (Ulazi) dvorišta, prilazi
- Vrtni i kameni zidovi
- Staze