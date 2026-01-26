Površinski čistač T-Racer T 7 Plus

Temeljito čisti čak i kutove i rubove zahvaljujući Power mlaznici: površinski čistač T 7 Plus T-Racer uklj. funkcija ispiranja – za učinkovito čišćenje velikih površina bez prskanja.

Površinskim čistačem T 7 Plus T-Racer mogu se učinkovito očistiti velike površine na otvorenom bez prskanja. Rotirajuća ruka Twin Jet osigurava uklanjanje nečistoće na velikoj površini što u usporedbi s čišćenjem mlaznom cijevi štedi oko 50 % vremena rada. Uz to dodatna Power mlaznica omogućuje učinkovito čišćenje kutova i rubova. A uz pomoć integrirane mlaznice za ispiranje može se jednostavno isprati otopljena prljavština s očišćene površine – nema zamornog naknadnog rada. Namještanjem udaljenosti mlaznice do objekta čišćenja mogu se čistiti tvrde površine poput kamena i betona kao i osjetljivije površine poput drva. T-Racer je posebno lagan za manevriranje zahvaljujući takozvanom Hovercraft-efektu. Jednostavno se može upravljati različitim funkcijama pritiskom nožnog gumba. Okomite površine kao što su garažna vrata mogu se očistiti u tren oka zahvaljujući praktičnoj ručki. Prikladan za visokotlačne čistače razreda K 4 do K 7.

Značajke i prednosti
Površinski čistač T-Racer T 7 Plus: Dvije rotirajuće mlaznice s ravnim mlazom
Dvije rotirajuće mlaznice s ravnim mlazom
Dobar površinski učinak - idealno za čišćenje većih površina.
Površinski čistač T-Racer T 7 Plus: Zaštita od prskanja
Zaštita od prskanja
Čišćenje bez prskanja.
Površinski čistač T-Racer T 7 Plus: Integrirana dodatna Power mlaznica
Integrirana dodatna Power mlaznica
Idealno za čišćenje kutova i rubova bez prskanja. Jednostavno prebacivanje između pojedinih funkcija nožnim prekidačem.
Integrirana mlaznica za ispiranje
  • Otopljena nečistoća može se izravno isprati bez zamornog naknadnog rada.
Namještanje po visini
  • Prilagođavanje udaljenosti mlaznice omogućuje čišćenje različitih površina.
  • Čišćenje osjetljivih i neosjetljivih površina, kao što su drvo i kamen.
Ručka
  • Praktično čišćenje vertikalnih površina.
Hovercraft učinak
  • Površinski čistač lebdi iznad poda i osigurava jednostavan rad.
Klizna obujmica
  • Površinski čistač klizi po površini tijekom ispiranja.
Nožni gumb
  • Jednostavno i ergonomsko mijenjanje različitih funkcija.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 1,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 769 x 288 x 996
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Područja oko kuće i vrta
  • Terasa
  • Garažna vrata
  • Fasade malih kuća
  • (Ulazi) dvorišta, prilazi
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Staze
Pribor
