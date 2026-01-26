Površinskim čistačem T 7 Plus T-Racer mogu se učinkovito očistiti velike površine na otvorenom bez prskanja. Rotirajuća ruka Twin Jet osigurava uklanjanje nečistoće na velikoj površini što u usporedbi s čišćenjem mlaznom cijevi štedi oko 50 % vremena rada. Uz to dodatna Power mlaznica omogućuje učinkovito čišćenje kutova i rubova. A uz pomoć integrirane mlaznice za ispiranje može se jednostavno isprati otopljena prljavština s očišćene površine – nema zamornog naknadnog rada. Namještanjem udaljenosti mlaznice do objekta čišćenja mogu se čistiti tvrde površine poput kamena i betona kao i osjetljivije površine poput drva. T-Racer je posebno lagan za manevriranje zahvaljujući takozvanom Hovercraft-efektu. Jednostavno se može upravljati različitim funkcijama pritiskom nožnog gumba. Okomite površine kao što su garažna vrata mogu se očistiti u tren oka zahvaljujući praktičnoj ručki. Prikladan za visokotlačne čistače razreda K 4 do K 7.