K 4 FJ Home visokotlačni perač idealan je suputnik za redovite poslove čišćenja koji se bave umjerenom prljavštinom, kao što su vozila i srednje velike površine oko imanja. Značajke uključuju pištolj za okidanje, visokotlačno crijevo od 6 metara, koplje za prskanje Vario Power (VPS), Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i pouzdan filter za vodu za zaštitu pumpe od malih čestica prljavštine. Pritisak se može lako podesiti na VPS-u jednostavnim okretanjem, osiguravajući ciljano čišćenje, ali nježno prema površinama. Čistač prljavštine s rotirajućim točkastim mlazom jamči temeljite rezultate čišćenja čak i tvrdokorne prljavštine. Home Kit jamči čišćenje većih površina u kući bez prskanja i dolazi s T 5 sredstvom za čišćenje površina i 1 litrom sredstva za čišćenje kamena i fasada. uklj. dodatni mlaz pjene i 1 litra auto šampona za maksimalnu moć otapanja prljavštine. Sav isporučeni pribor može se pohraniti na samom uređaju.