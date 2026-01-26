Snažne performanse spojene s dugim životnim vijekom: K 5 WCM Premium sa svojim snažnim, vodom hlađenim motorom uklanja prljavštinu u trenu. Staze, terase i vozila mogu se čistiti prema potrebi pomoću cijevi za prskanje. Pritisak se može jednostavno podesiti na cijevi za prskanje Vario Power (VPS) jednostavnim okretanjem – za posebno ciljano, površinski prihvatljivo čišćenje. Druge vrhunske značajke čistača prljavštine uključuju mlaz s rotirajućom točkom, integrirani kolut crijeva za praktično spremanje izravno na uređaju, kao i ugrađeni filtar za vodu koji pouzdano štiti crpku od čestica prljavštine.