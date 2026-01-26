Visokotlačni perač K 5 WCM Premium
Vrhunsko čišćenje, vrhunska izvedba: visokotlačni perač K 5 WCM Premium s vodom hlađenim motorom i kolutom za crijevo savršen je za uklanjanje prljavštine na stazama, terasama i vozilima.
Snažne performanse spojene s dugim životnim vijekom: K 5 WCM Premium sa svojim snažnim, vodom hlađenim motorom uklanja prljavštinu u trenu. Staze, terase i vozila mogu se čistiti prema potrebi pomoću cijevi za prskanje. Pritisak se može jednostavno podesiti na cijevi za prskanje Vario Power (VPS) jednostavnim okretanjem – za posebno ciljano, površinski prihvatljivo čišćenje. Druge vrhunske značajke čistača prljavštine uključuju mlaz s rotirajućom točkom, integrirani kolut crijeva za praktično spremanje izravno na uređaju, kao i ugrađeni filtar za vodu koji pouzdano štiti crpku od čestica prljavštine.
Značajke i prednosti
Nadmoćna snagaVodom hlađeni motor ističe se posebno dugim životnim vijekom i velikom snagom.
Namotaj crijeva za praktično rukovanjeUredno skladištenje koje štedi prostor: s praktičnim kolutom za crijevo visokotlačno crijevo je optimalno zaštićeno i lako dostupno. Spremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Integrirano crijevo za usisavanje deterdžentaKomforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Quick Connect sustav
- Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Protok (l/h)
|maks. 500
|Površinski učinak (m²/h)
|40
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|2,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|13
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|17,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|369 x 389 x 901
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 8 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Motor s vodenim hlađenjem
- Materijal pumpe: aluminij
- Integrirani filtar za vodu
- Usisavanje vode
Videos
Područja primjene
- Vrtni i kameni zidovi
- Vanjske stepenice
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Vrtni alat i oprema
- Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Bicikli