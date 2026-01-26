Visokotlačni perač K 5 WCM Premium

Vrhunsko čišćenje, vrhunska izvedba: visokotlačni perač K 5 WCM Premium s vodom hlađenim motorom i kolutom za crijevo savršen je za uklanjanje prljavštine na stazama, terasama i vozilima.

Snažne performanse spojene s dugim životnim vijekom: K 5 WCM Premium sa svojim snažnim, vodom hlađenim motorom uklanja prljavštinu u trenu. Staze, terase i vozila mogu se čistiti prema potrebi pomoću cijevi za prskanje. Pritisak se može jednostavno podesiti na cijevi za prskanje Vario Power (VPS) jednostavnim okretanjem – za posebno ciljano, površinski prihvatljivo čišćenje. Druge vrhunske značajke čistača prljavštine uključuju mlaz s rotirajućom točkom, integrirani kolut crijeva za praktično spremanje izravno na uređaju, kao i ugrađeni filtar za vodu koji pouzdano štiti crpku od čestica prljavštine.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 5 WCM Premium: Nadmoćna snaga
Nadmoćna snaga
Vodom hlađeni motor ističe se posebno dugim životnim vijekom i velikom snagom.
Visokotlačni perač K 5 WCM Premium: Namotaj crijeva za praktično rukovanje
Namotaj crijeva za praktično rukovanje
Uredno skladištenje koje štedi prostor: s praktičnim kolutom za crijevo visokotlačno crijevo je optimalno zaštićeno i lako dostupno. Spremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Visokotlačni perač K 5 WCM Premium: Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Komforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Quick Connect sustav
  • Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Protok (l/h) maks. 500
Površinski učinak (m²/h) 40
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 2,1
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 13
Težina uklj. ambalažu (kg) 17,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 369 x 389 x 901

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 8 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Motor s vodenim hlađenjem
  • Materijal pumpe: aluminij
  • Integrirani filtar za vodu
  • Usisavanje vode
Visokotlačni perač K 5 WCM Premium
Visokotlačni perač K 5 WCM Premium
Visokotlačni perač K 5 WCM Premium
Visokotlačni perač K 5 WCM Premium
Videos
Područja primjene
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Vanjske stepenice
  • Područja oko kuće i vrta
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Vrtni alat i oprema
  • Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Bicikli
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH