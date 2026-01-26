Visokotlačni perač K 4 Classic
Jednostavan za transport i brzo spremanje: visokotlačni perač K 4 Classic, uklj. teleskopska ručka, za redovitu upotrebu na umjerenoj prljavštini.
Ovaj uređaj može stati bilo gdje: bilo u prtljažniku automobila ili u ormariću, visokotlačni perač K 4 Classic može se bez napora pospremiti bilo gdje i lako transportirati zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama. Ipak, i dalje nudi punu izvedbu tlačnog perača. Osim toga, aluminijska teleskopska ručka podesiva po visini osigurava da je visina povlačenja uvijek udobna. Ostali detalji opreme uključuju Quick Connect pištolj za okidanje, 6-metarsko visokotlačno crijevo, Vario Power raspršivač (VPS), čistač prljavštine i filtar za vodu. Štoviše, K 4 Classic, s površinskim učinkom od 30 m²/h, idealan je za redovito čišćenje umjerenih razina prljavštine (mali automobili, vrtne ograde, bicikli, itd.).
Značajke i prednosti
Spremište crijeva pomoću prednjeg poklopcaCrijevo se lako može odložiti preko prednjeg poklopca.
Teleskopska drškaAluminijska teleskopska ručka se može proširiti prilikom transporta i ponovo uvući prilikom odlaganja.
Korištenje sredstva za čišćenjeUsisno crijevo za uporabu sredstava za čišćenje. Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te svojom zaštitom i njegom produljuju uživanje u rezultatu.
Prostor na uređaju za odlaganje dodatne opreme
- Prikladno odlaganje pribora koje štedi prostor.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - maks. 130
|Protok (l/h)
|420
|Površinski učinak (m²/h)
|30
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (W)
|1800
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|264 x 256 x 450
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 6 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Teleskopska drška
- Integrirani filtar za vodu
Područja primjene
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Područja oko kuće i vrta
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Za čišćenje malih vozila