Ovaj uređaj može stati bilo gdje: bilo u prtljažniku automobila ili u ormariću, visokotlačni perač K 4 Classic može se bez napora pospremiti bilo gdje i lako transportirati zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama. Ipak, i dalje nudi punu izvedbu tlačnog perača. Osim toga, aluminijska teleskopska ručka podesiva po visini osigurava da je visina povlačenja uvijek udobna. Ostali detalji opreme uključuju Quick Connect pištolj za okidanje, 6-metarsko visokotlačno crijevo, Vario Power raspršivač (VPS), čistač prljavštine i filtar za vodu. Štoviše, K 4 Classic, s površinskim učinkom od 30 m²/h, idealan je za redovito čišćenje umjerenih razina prljavštine (mali automobili, vrtne ograde, bicikli, itd.).