Visokotlačni perač K 4 Classic

Jednostavan za transport i brzo spremanje: visokotlačni perač K 4 Classic, uklj. teleskopska ručka, za redovitu upotrebu na umjerenoj prljavštini.

Ovaj uređaj može stati bilo gdje: bilo u prtljažniku automobila ili u ormariću, visokotlačni perač K 4 Classic može se bez napora pospremiti bilo gdje i lako transportirati zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama. Ipak, i dalje nudi punu izvedbu tlačnog perača. Osim toga, aluminijska teleskopska ručka podesiva po visini osigurava da je visina povlačenja uvijek udobna. Ostali detalji opreme uključuju Quick Connect pištolj za okidanje, 6-metarsko visokotlačno crijevo, Vario Power raspršivač (VPS), čistač prljavštine i filtar za vodu. Štoviše, K 4 Classic, s površinskim učinkom od 30 m²/h, idealan je za redovito čišćenje umjerenih razina prljavštine (mali automobili, vrtne ograde, bicikli, itd.).

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 4 Classic: Spremište crijeva pomoću prednjeg poklopca
Spremište crijeva pomoću prednjeg poklopca
Crijevo se lako može odložiti preko prednjeg poklopca.
Visokotlačni perač K 4 Classic: Teleskopska drška
Teleskopska drška
Aluminijska teleskopska ručka se može proširiti prilikom transporta i ponovo uvući prilikom odlaganja.
Visokotlačni perač K 4 Classic: Korištenje sredstva za čišćenje
Korištenje sredstva za čišćenje
Usisno crijevo za uporabu sredstava za čišćenje. Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te svojom zaštitom i njegom produljuju uživanje u rezultatu.
Prostor na uređaju za odlaganje dodatne opreme
  • Prikladno odlaganje pribora koje štedi prostor.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - maks. 130
Protok (l/h) 420
Površinski učinak (m²/h) 30
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (W) 1800
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 264 x 256 x 450

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 6 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Teleskopska drška
  • Integrirani filtar za vodu
Područja primjene
  • Bicikli
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Područja oko kuće i vrta
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Za čišćenje malih vozila
