Sa svojim dugotrajnim, vodom hlađenim motorom, perač pod tlakom za fasade K 7 Comfort Premium Connect nudi konstantnu snagu za česte zadatke čišćenja, dok kolut za crijevo s crijevom PremiumFlex pruža fleksibilnost. Pištolj G 180 Q Comfort Connect ima LCD zaslon s 3 razine tlaka, uključujući eco!Mode i 2 razine deterdženta. Za korištenje bez umora, funkcija COMFORT!Hold znatno smanjuje tlak držanja, dok podešavanje razine na pištolju značajno poboljšava ergonomiju. Uključuje Facade Kit s mekom površinskom četkom WB 60 i eco!Boosterom za učinkovit rad i uštedu vode, energije i vremena. Sustav Quick Connect omogućuje jednostavno spajanje visokotlačnog crijeva, a 4-u-1 Multi Jet mlaznica kombinira 4 vrste mlaza koje se mogu praktično odabrati jednostavnim okretanjem glave mlaznice. Koncept 2-u-1 deterdženta osigurava optimalnu primjenu deterdženta ovisno o području upotrebe. Zahvaljujući Bluetooth vezi s aplikacijom Kärcher Home & Garden, tlak se može praktično podesiti putem pametnog telefona. Aplikacija nudi korisnog savjetnika za primjenu i praktične savjete i trikove.