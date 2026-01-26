Visokotlačni perač K 7 WCM
Učinkovitost kojoj nema premca: visokotlačni perač K 7 WCM s motorom hlađenim vodom učinkovito i snažno uklanja prljavštinu sa staza, terasa, vrtne opreme i vozila.
Snažno čišćenje koje će vas impresionirati! K 7 WCM savršen je partner (u čišćenju) za čestu upotrebu i jaku prljavštinu: sa svojim snažnim vodom hlađenim motorom uklanja prljavštinu na stazama, terasama, vrtnoj opremi i većim vozilima. Kako bi se površine očistile posebno učinkovito i nježno, mlaznica Vario Power (VPS) može se podesiti jednostavnim okretanjem. Ostale značajke mlaznice za prljavštinu uključuju mlaz s rotirajućom točkom koji osigurava uspješno čišćenje bez ikakvih kompromisa čak i kod tvrdokorne prljavštine. Ugrađeni filtar za vodu također pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine. Osim toga, sav pribor može se pohraniti izravno na uređaj.
Značajke i prednosti
Nadmoćna snagaVodom hlađeni motor ističe se posebno dugim životnim vijekom i velikom snagom.
Nanošenje sredstva za čišćenjeUsisni mehanizam za deterdžente uključen je u opseg isporuke. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenjeCrijevo, mlaznica, pištolj za okidanje i kabel mogu se spremiti izravno na uređaj.
Quick Connect sustav
- Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Protok (l/h)
|maks. 600
|Površinski učinak (m²/h)
|60
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 60
|Priključna snaga (kW)
|3
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|17,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|21,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|369 x 355 x 946
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 10 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Vario Power Jet
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Motor s vodenim hlađenjem
- Materijal pumpe: aluminij
- Integrirani filtar za vodu
Videos
Područja primjene
- Vrtni i kameni zidovi
- Vanjske stepenice
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Vrtni alat i oprema
- Automobili
- Kamperi
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Bicikli