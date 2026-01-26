Visokotlačni perač K 7 WCM

Učinkovitost kojoj nema premca: visokotlačni perač K 7 WCM s motorom hlađenim vodom učinkovito i snažno uklanja prljavštinu sa staza, terasa, vrtne opreme i vozila.

Snažno čišćenje koje će vas impresionirati! K 7 WCM savršen je partner (u čišćenju) za čestu upotrebu i jaku prljavštinu: sa svojim snažnim vodom hlađenim motorom uklanja prljavštinu na stazama, terasama, vrtnoj opremi i većim vozilima. Kako bi se površine očistile posebno učinkovito i nježno, mlaznica Vario Power (VPS) može se podesiti jednostavnim okretanjem. Ostale značajke mlaznice za prljavštinu uključuju mlaz s rotirajućom točkom koji osigurava uspješno čišćenje bez ikakvih kompromisa čak i kod tvrdokorne prljavštine. Ugrađeni filtar za vodu također pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine. Osim toga, sav pribor može se pohraniti izravno na uređaj.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 7 WCM: Nadmoćna snaga
Nadmoćna snaga
Vodom hlađeni motor ističe se posebno dugim životnim vijekom i velikom snagom.
Visokotlačni perač K 7 WCM: Nanošenje sredstva za čišćenje
Nanošenje sredstva za čišćenje
Usisni mehanizam za deterdžente uključen je u opseg isporuke. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Visokotlačni perač K 7 WCM: Uredno skladištenje
Uredno skladištenje
Crijevo, mlaznica, pištolj za okidanje i kabel mogu se spremiti izravno na uređaj.
Quick Connect sustav
  • Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Protok (l/h) maks. 600
Površinski učinak (m²/h) 60
Dolazna temperatura (°C) maks. 60
Priključna snaga (kW) 3
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 17,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 21,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 369 x 355 x 946

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 10 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Vario Power Jet
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Motor s vodenim hlađenjem
  • Materijal pumpe: aluminij
  • Integrirani filtar za vodu
Područja primjene
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Vanjske stepenice
  • Područja oko kuće i vrta
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Vrtni alat i oprema
  • Automobili
  • Kamperi
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Bicikli
Pribor
Sredstva za čišćenje
