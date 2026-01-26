Snažno čišćenje koje će vas impresionirati! K 7 WCM savršen je partner (u čišćenju) za čestu upotrebu i jaku prljavštinu: sa svojim snažnim vodom hlađenim motorom uklanja prljavštinu na stazama, terasama, vrtnoj opremi i većim vozilima. Kako bi se površine očistile posebno učinkovito i nježno, mlaznica Vario Power (VPS) može se podesiti jednostavnim okretanjem. Ostale značajke mlaznice za prljavštinu uključuju mlaz s rotirajućom točkom koji osigurava uspješno čišćenje bez ikakvih kompromisa čak i kod tvrdokorne prljavštine. Ugrađeni filtar za vodu također pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine. Osim toga, sav pribor može se pohraniti izravno na uređaj.