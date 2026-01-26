Visokotlačni perač K 5 Comfort Premium
K 5 Comfort Premium perač pod pritiskom s površinskim učinkom od 40 m²/h, motorom hlađenim vodom, crijevom i kolutom za crijevo PremiumFlex uklanja umjerenu nečistoću.
Visokotlačni perač K 5 Comfort Premium idealan je za uklanjanje umjerene nečistoće iz kuće i automobila. Opremljen robusnim, vodom hlađenim motorom, uređaj pruža konstantno visoku učinkovitost čišćenja. Integrirani kolut za crijevo s fleksibilnim crijevom PremiumFlex omogućuje praktično rukovanje i osigurava maksimalnu slobodu kretanja. Pištolj G 180 Q COMFORT!Hold znatno smanjuje pritisak držanja i time osigurava čišćenje bez umora. Praktični sustav Quick Connect također omogućuje brzo spajanje i odspajanje visokotlačnog crijeva. Svestrana 4-u-1 višemlazna mlaznica bez napora prebacuje se između 4 načina prskanja okretanjem glave mlaznice, prilagođavajući se različitim zadacima čišćenja. Štoviše, koncept deterdženta 2-u-1 nudi dodatnu praktičnost i savršenu primjenu deterdženta prilagođenu zadatku. Kablovi i pribor mogu se jednostavno i kompaktno pohraniti na uređaju. Za optimalnu podršku, aplikacija Kärcher Home & Garden nudi integriranog savjetnika za primjenu, kao i korisne savjete i trikove.
Značajke i prednosti
4-u-1 Multi Jet
- Mnogo mogućnosti čišćenja zahvaljujući 4 različite mlaznice u jednoj cijevi za prskanje.
- Nije potrebno mijenjati mlaznicu za veću praktičnost. Jednostavno okrenite glavu mlaznice kako biste promijenili uzorak prskanja.
PremiumFlex visokotlačna crijeva
- Fleksibilno crijevo osigurava najveću fleksibilnost i maksimalnu slobodu kretanja.
- Lako namotajte i odmotajte visokotlačno crijevo bez stvaranja čvorova.
Kolut za crijevo za udobno rukovanje
- Visokotlačno crijevo optimalno je zaštićeno i moguće ga je odložiti tako da ne zauzima mnogo prostora.
- Komforan rad: crijevo je u svakom trenutku spremno za rukovanje zahvaljujući jednostavnom namotavanju i odmotavanju.
- Nisko težište za sigurno pozicioniranje, čak i na nagnutim površinama.
Nadmoćna snaga
- Vodom hlađeni motor ističe se posebno dugim životnim vijekom i velikom snagom.
Ergonomski prijevoz
- Teleskopska ručka s mehanizmom za zaključavanje omogućuje jednostavan, udoban i ergonomski transport.
- Kotači s mekom strukturom komponenti omogućuju lako i bez napora pomicanje uređaja.
- Ručka za nošenje omogućuje jednostavno i ergonomsko podizanje uređaja.
Aplikacija Home & Garden
- Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje.
- U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka.
- Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.
Značajke održivosti
- Dizajn s 25% reciklirane plastike¹⁾.
- Do 80% manja potrošnja vode u usporedbi s konvencionalnim vrtnim crijevom.²⁾
- Ambalaža izrađena od najmanje 80% recikliranog papira.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Protok (l/h)
|maks. 500
|Površinski učinak (m²/h)
|40
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|2,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|13,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|18,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ²⁾ Uvjeti internog testiranja: protok perača pod tlakom iznosi 40% protoka vrtnog crijeva, a vrijeme čišćenja se prepolovi. Protok i stvarna ušteda vode i vremena variraju ovisno o klasi uređaja, stupnju zaprljanosti i lokaciji.
Opseg isporuke
- Deterdženti: Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626, 1 l
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-u-1 Multi Jet
- Visokotlačno crijevo: 10 m, PremiumFlex
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Zadržavanje smanjenja pritiska na okidaču pištolja
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Koncept 2-u-1 deterdženta
- Regulacija deterdženta u primjeni mlaznice pjene
- Teleskopska drška
- Motor s vodenim hlađenjem
- Materijal pumpe: aluminij
- Integrirani filtar za vodu
- Usisavanje vode
- Pospremanje pribora na uređaju
- 2 kvačice za kabel: s funkcijom brzog smanjenja
- Kotači s mekom površinom komponenti
Videos
Područja primjene
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Područja oko kuće i vrta
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Za čišćenje malih vozila
- Vanjske stepenice
- Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
- Vrtni i kameni zidovi
- Fasada