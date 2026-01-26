Visokotlačni perač K 5 Comfort Premium

K 5 Comfort Premium perač pod pritiskom s površinskim učinkom od 40 m²/h, motorom hlađenim vodom, crijevom i kolutom za crijevo PremiumFlex uklanja umjerenu nečistoću.

Visokotlačni perač K 5 Comfort Premium idealan je za uklanjanje umjerene nečistoće iz kuće i automobila. Opremljen robusnim, vodom hlađenim motorom, uređaj pruža konstantno visoku učinkovitost čišćenja. Integrirani kolut za crijevo s fleksibilnim crijevom PremiumFlex omogućuje praktično rukovanje i osigurava maksimalnu slobodu kretanja. Pištolj G 180 Q COMFORT!Hold znatno smanjuje pritisak držanja i time osigurava čišćenje bez umora. Praktični sustav Quick Connect također omogućuje brzo spajanje i odspajanje visokotlačnog crijeva. Svestrana 4-u-1 višemlazna mlaznica bez napora prebacuje se između 4 načina prskanja okretanjem glave mlaznice, prilagođavajući se različitim zadacima čišćenja. Štoviše, koncept deterdženta 2-u-1 nudi dodatnu praktičnost i savršenu primjenu deterdženta prilagođenu zadatku. Kablovi i pribor mogu se jednostavno i kompaktno pohraniti na uređaju. Za optimalnu podršku, aplikacija Kärcher Home & Garden nudi integriranog savjetnika za primjenu, kao i korisne savjete i trikove.

Značajke i prednosti
4-u-1 Multi Jet
  • Mnogo mogućnosti čišćenja zahvaljujući 4 različite mlaznice u jednoj cijevi za prskanje.
  • Nije potrebno mijenjati mlaznicu za veću praktičnost. Jednostavno okrenite glavu mlaznice kako biste promijenili uzorak prskanja.
PremiumFlex visokotlačna crijeva
  • Fleksibilno crijevo osigurava najveću fleksibilnost i maksimalnu slobodu kretanja.
  • Lako namotajte i odmotajte visokotlačno crijevo bez stvaranja čvorova.
Kolut za crijevo za udobno rukovanje
  • Visokotlačno crijevo optimalno je zaštićeno i moguće ga je odložiti tako da ne zauzima mnogo prostora.
  • Komforan rad: crijevo je u svakom trenutku spremno za rukovanje zahvaljujući jednostavnom namotavanju i odmotavanju.
  • Nisko težište za sigurno pozicioniranje, čak i na nagnutim površinama.
Nadmoćna snaga
  • Vodom hlađeni motor ističe se posebno dugim životnim vijekom i velikom snagom.
Ergonomski prijevoz
  • Teleskopska ručka s mehanizmom za zaključavanje omogućuje jednostavan, udoban i ergonomski transport.
  • Kotači s mekom strukturom komponenti omogućuju lako i bez napora pomicanje uređaja.
  • Ručka za nošenje omogućuje jednostavno i ergonomsko podizanje uređaja.
Aplikacija Home & Garden
  • Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje.
  • U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka.
  • Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.
Značajke održivosti
  • Dizajn s 25% reciklirane plastike¹⁾.
  • Do 80% manja potrošnja vode u usporedbi s konvencionalnim vrtnim crijevom.²⁾
  • Ambalaža izrađena od najmanje 80% recikliranog papira.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Protok (l/h) maks. 500
Površinski učinak (m²/h) 40
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 2,1
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 13,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 18,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ²⁾ Uvjeti internog testiranja: protok perača pod tlakom iznosi 40% protoka vrtnog crijeva, a vrijeme čišćenja se prepolovi. Protok i stvarna ušteda vode i vremena variraju ovisno o klasi uređaja, stupnju zaprljanosti i lokaciji.

Opseg isporuke

  • Deterdženti: Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626, 1 l
  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-u-1 Multi Jet
  • Visokotlačno crijevo: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Zadržavanje smanjenja pritiska na okidaču pištolja
  • Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Koncept 2-u-1 deterdženta
  • Regulacija deterdženta u primjeni mlaznice pjene
  • Teleskopska drška
  • Motor s vodenim hlađenjem
  • Materijal pumpe: aluminij
  • Integrirani filtar za vodu
  • Usisavanje vode
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • 2 kvačice za kabel: s funkcijom brzog smanjenja
  • Kotači s mekom površinom komponenti
Visokotlačni perač K 5 Comfort Premium
Visokotlačni perač K 5 Comfort Premium
Videos
Područja primjene
  • Bicikli
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Područja oko kuće i vrta
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Za čišćenje malih vozila
  • Vanjske stepenice
  • Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Fasada
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH