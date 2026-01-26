Visokotlačni perač K 5 Comfort Premium idealan je za uklanjanje umjerene nečistoće iz kuće i automobila. Opremljen robusnim, vodom hlađenim motorom, uređaj pruža konstantno visoku učinkovitost čišćenja. Integrirani kolut za crijevo s fleksibilnim crijevom PremiumFlex omogućuje praktično rukovanje i osigurava maksimalnu slobodu kretanja. Pištolj G 180 Q COMFORT!Hold znatno smanjuje pritisak držanja i time osigurava čišćenje bez umora. Praktični sustav Quick Connect također omogućuje brzo spajanje i odspajanje visokotlačnog crijeva. Svestrana 4-u-1 višemlazna mlaznica bez napora prebacuje se između 4 načina prskanja okretanjem glave mlaznice, prilagođavajući se različitim zadacima čišćenja. Štoviše, koncept deterdženta 2-u-1 nudi dodatnu praktičnost i savršenu primjenu deterdženta prilagođenu zadatku. Kablovi i pribor mogu se jednostavno i kompaktno pohraniti na uređaju. Za optimalnu podršku, aplikacija Kärcher Home & Garden nudi integriranog savjetnika za primjenu, kao i korisne savjete i trikove.