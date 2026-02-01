Visokotlačni perač K 7 WCM Car&Home BB
K 7 WCM Car & Home visokotlačni perač s vodeno hlađenim motorom učinkovito i snažno uklanja prljavštinu s terasa i vozila. Uključuje komplet za čišćenje automobila i komplet za dom.
Za impresivno snažno čišćenje! K 7 WCM Car & Home savršen je partner (u čišćenju) za čestu upotrebu i teška zaprljanja: njegov snažni motor s vodenim hlađenjem uklanja prljavštinu na stazama, terasama, vrtnoj opremi i većim vozilima. Uključuje Home Kit s T 7 sredstvom za čišćenje površina i 1 l sredstva za čišćenje kamena i fasada. Također uključuje rotirajuću četku za pranje za uklanjanje sivog sloja, suhu krpu, mlaz pjene koji daje dobro prianjajuću pjenu i maksimalnu moć otapanja prljavštine, te šampon za automobil od 1 l. Za posebno učinkovito i nježno čišćenje površina Vario Power mlaznica (VPS) može se podesiti jednostavnim okretanjem. Ostale značajke uključuju Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom, koji osigurava izvrsne rezultate čišćenja bez ikakvih kompromisa čak i kod tvrdokorne prljavštine. Ugrađeni filtar za vodu također pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine. Sav uključeni pribor također se može pohraniti na samom uređaju.
Značajke i prednosti
Uredno skladištenjeCrijevo, mlaznica, pištolj za okidanje i kabel mogu se spremiti izravno na uređaj.
Quick Connect sustavVisokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Veliki kotačiZa siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Protok (l/h)
|maks. 600
|Površinski učinak (m²/h)
|60
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 60
|Priključna snaga (kW)
|3
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|17,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|23
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|369 x 355 x 946
Opseg isporuke
- Home komplet: T 7 čistač površina, sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 3-u-1, 1l
- Produžetak cijevi za prskanje
- Mlaznica za pjenu: 0.3 l
- Deterdženti: Šampon za automobil 3 u 1 RM 610
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 10 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Vario Power Jet
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Motor s vodenim hlađenjem
- Materijal pumpe: aluminij
- Integrirani filtar za vodu
Područja primjene
- Vrtni i kameni zidovi
- Vanjske stepenice
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Vrtni alat i oprema
- Automobili
- Kamperi
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Bicikli