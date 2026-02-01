Visokotlačni perač K 7 WCM Car&Home BB

K 7 WCM Car & Home visokotlačni perač s vodeno hlađenim motorom učinkovito i snažno uklanja prljavštinu s terasa i vozila. Uključuje komplet za čišćenje automobila i komplet za dom.

Za impresivno snažno čišćenje! K 7 WCM Car & Home savršen je partner (u čišćenju) za čestu upotrebu i teška zaprljanja: njegov snažni motor s vodenim hlađenjem uklanja prljavštinu na stazama, terasama, vrtnoj opremi i većim vozilima. Uključuje Home Kit s T 7 sredstvom za čišćenje površina i 1 l sredstva za čišćenje kamena i fasada. Također uključuje rotirajuću četku za pranje za uklanjanje sivog sloja, suhu krpu, mlaz pjene koji daje dobro prianjajuću pjenu i maksimalnu moć otapanja prljavštine, te šampon za automobil od 1 l. Za posebno učinkovito i nježno čišćenje površina Vario Power mlaznica (VPS) može se podesiti jednostavnim okretanjem. Ostale značajke uključuju Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom, koji osigurava izvrsne rezultate čišćenja bez ikakvih kompromisa čak i kod tvrdokorne prljavštine. Ugrađeni filtar za vodu također pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine. Sav uključeni pribor također se može pohraniti na samom uređaju.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 7 WCM Car&Home BB: Uredno skladištenje
Uredno skladištenje
Crijevo, mlaznica, pištolj za okidanje i kabel mogu se spremiti izravno na uređaj.
Visokotlačni perač K 7 WCM Car&Home BB: Quick Connect sustav
Quick Connect sustav
Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Visokotlačni perač K 7 WCM Car&Home BB: Veliki kotači
Veliki kotači
Za siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Protok (l/h) maks. 600
Površinski učinak (m²/h) 60
Dolazna temperatura (°C) maks. 60
Priključna snaga (kW) 3
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 17,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 23
Dimenzije (d × š × v) (mm) 369 x 355 x 946

Opseg isporuke

  • Home komplet: T 7 čistač površina, sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 3-u-1, 1l
  • Produžetak cijevi za prskanje
  • Mlaznica za pjenu: 0.3 l
  • Deterdženti: Šampon za automobil 3 u 1 RM 610
  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 10 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Vario Power Jet
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Motor s vodenim hlađenjem
  • Materijal pumpe: aluminij
  • Integrirani filtar za vodu
Područja primjene
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Vanjske stepenice
  • Područja oko kuće i vrta
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Vrtni alat i oprema
  • Automobili
  • Kamperi
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Bicikli
Pribor
Sredstva za čišćenje
