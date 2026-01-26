Visokotlačni perač K 4 Universal Edition

Savršen za umjerenu prljavštinu po kući: Kärcher K 4 Universal Edition visokotlačni perač.

Kärcherov visokotlačni perač K 4 Universal Edition idealan je za redovite poslove čišćenja umjerene do teške prljavštine, na primjer na vozilima i srednjim površinama oko kuće. Značajke uključuju pištolj za raspršivanje, visokotlačno crijevo od 6 m, koplje za prskanje Vario Power (VPS), mlaz za prljavštinu s rotirajućim točkastim mlazom za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i pouzdan filter za vodu za zaštitu pumpe od malih čestica prljavštine.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 4 Universal Edition: Prostor na uređaju za odlaganje dodatne opreme
Prostor na uređaju za odlaganje dodatne opreme
Crijevo, mlaznica i visokotlačni pištolj mogu se skladištiti uredno i kompaktno
Visokotlačni perač K 4 Universal Edition: Spremnik za sredstvo za čišćenje
Spremnik za sredstvo za čišćenje
Praktični spremnik za sredstvo za čišćenje pojednostavljuje uporabu sredstava za čišćenje.
Visokotlačni perač K 4 Universal Edition: Jednostavno povezivanje
Jednostavno povezivanje
Jednostavno spajanje: visokotlačnim crijevom lako se manevrira, brzo ulazi i izlazi iz uređaja i okidača pištolja. Ovo štedi vrijeme i trud.
Veliki kotači
  • Praktično i jednostavno za transport
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - maks. 130
Protok (l/h) maks. 420
Površinski učinak (m²/h) 30
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 1,8
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 6,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 8,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 297 x 310 x 865

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: Najbolji pištolj za prskanje
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 6 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Spremnik
  • Odvojivi spremnik za sredstvo za čišćenje
  • Soft Bag
  • Integrirani filtar za vodu
