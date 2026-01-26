Visokotlačni perač K 4 Universal Edition
Savršen za umjerenu prljavštinu po kući: Kärcher K 4 Universal Edition visokotlačni perač.
Kärcherov visokotlačni perač K 4 Universal Edition idealan je za redovite poslove čišćenja umjerene do teške prljavštine, na primjer na vozilima i srednjim površinama oko kuće. Značajke uključuju pištolj za raspršivanje, visokotlačno crijevo od 6 m, koplje za prskanje Vario Power (VPS), mlaz za prljavštinu s rotirajućim točkastim mlazom za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i pouzdan filter za vodu za zaštitu pumpe od malih čestica prljavštine.
Značajke i prednosti
Prostor na uređaju za odlaganje dodatne opremeCrijevo, mlaznica i visokotlačni pištolj mogu se skladištiti uredno i kompaktno
Spremnik za sredstvo za čišćenjePraktični spremnik za sredstvo za čišćenje pojednostavljuje uporabu sredstava za čišćenje.
Jednostavno povezivanjeJednostavno spajanje: visokotlačnim crijevom lako se manevrira, brzo ulazi i izlazi iz uređaja i okidača pištolja. Ovo štedi vrijeme i trud.
Veliki kotači
- Praktično i jednostavno za transport
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - maks. 130
|Protok (l/h)
|maks. 420
|Površinski učinak (m²/h)
|30
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|6,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|297 x 310 x 865
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: Najbolji pištolj za prskanje
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 6 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Spremnik
- Odvojivi spremnik za sredstvo za čišćenje
- Soft Bag
- Integrirani filtar za vodu