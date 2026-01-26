Kärcherov visokotlačni perač K 4 Universal Edition idealan je za redovite poslove čišćenja umjerene do teške prljavštine, na primjer na vozilima i srednjim površinama oko kuće. Značajke uključuju pištolj za raspršivanje, visokotlačno crijevo od 6 m, koplje za prskanje Vario Power (VPS), mlaz za prljavštinu s rotirajućim točkastim mlazom za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i pouzdan filter za vodu za zaštitu pumpe od malih čestica prljavštine.