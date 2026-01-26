Visokotlačni perač koji ide korak dalje – ograničeno izdanje crnog K 4 Power Control Go!Further, izrađeno od 35 posto reciklirane plastike¹⁾ s ekskluzivnim priborom, nudi najbolje rezultate čišćenja i visoku razinu praktičnosti. A zahvaljujući aplikaciji Kärcher Home & Garden, pronalaženje pravog tlaka također je vrlo jednostavno. Savjetnik za primjenu integriran u aplikaciju podržava korisnike praktičnim savjetima za svaku situaciju čišćenja i zadatak čišćenja – za savršene rezultate čišćenja. Za maksimalnu kontrolu, razina tlaka može se jednostavno podesiti okretanjem cijevi za prskanje ili provjeriti na pištolju G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex također impresionira Kärcher Plug 'n' Clean sustavom za deterdžent za jednostavnu izmjenu deterdženta, PremiumFlex visokotlačnim crijevom za dodatnu praktičnost, teleskopskom ručkom za jednostavan transport, Quick Connect sustavom za uštedu vremena i truda pri spajanju i vađenju visokotlačnog crijeva iz uređaja, plus pištoljem i parkirnim položajem kako bi se osigurala lako dostupna oprema u svakom trenutku.