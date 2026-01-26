Visokotlačni perač K 4 Power Control Go!Further
K 4 Power Control Go!Further je crni perač pod tlakom ograničenog izdanja izrađen od 35 % reciklirane plastike¹⁾ i ima ekskluzivne dodatke poput eco!Boostera.
Visokotlačni perač koji ide korak dalje – ograničeno izdanje crnog K 4 Power Control Go!Further, izrađeno od 35 posto reciklirane plastike¹⁾ s ekskluzivnim priborom, nudi najbolje rezultate čišćenja i visoku razinu praktičnosti. A zahvaljujući aplikaciji Kärcher Home & Garden, pronalaženje pravog tlaka također je vrlo jednostavno. Savjetnik za primjenu integriran u aplikaciju podržava korisnike praktičnim savjetima za svaku situaciju čišćenja i zadatak čišćenja – za savršene rezultate čišćenja. Za maksimalnu kontrolu, razina tlaka može se jednostavno podesiti okretanjem cijevi za prskanje ili provjeriti na pištolju G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex također impresionira Kärcher Plug 'n' Clean sustavom za deterdžent za jednostavnu izmjenu deterdženta, PremiumFlex visokotlačnim crijevom za dodatnu praktičnost, teleskopskom ručkom za jednostavan transport, Quick Connect sustavom za uštedu vremena i truda pri spajanju i vađenju visokotlačnog crijeva iz uređaja, plus pištoljem i parkirnim položajem kako bi se osigurala lako dostupna oprema u svakom trenutku.
Značajke i prednosti
Power Control pištolj s okidačem s Quick Connectom i cijevima za prskanjeOptimalne postavke za svaku površinu. 3 stupnja za visinu tlaka i jedan stupanj za sredstvo za čišćenje. Potpuna kontrola: ručni zaslon prikazuje unesene postavke. Quick Connect adapter za jednostavno pričvršćivanje visokotlačnog crijeva i pribora.
PremiumFlex visokotlačna crijevaFleksibilno crijevo osigurava najveću fleksibilnost i maksimalnu slobodu kretanja. Lako namotajte i odmotajte visokotlačno crijevo bez stvaranja čvorova.
Značajke održivostiDizajn s 35% reciklirane plastike¹⁾ +50% veća učinkovitost vode i energije²⁾ s 50% većim učinkom čišćenja³⁾ Usisno crijevo za alternativne izvore vode poput bačvi za vodu.
Nisko težište za sigurno pozicioniranje, čak i na nagnutim površinama.
- Brzo, jednostavno, komforno – zahvaljujući funkciji Plug ‚n‘ Clean sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti samo jednim potezom.
Nadmoćna snaga
- Vodom hlađeni motor ističe se posebno dugim životnim vijekom i velikom snagom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Protok (l/h)
|maks. 420
|Površinski učinak (m²/h)
|30
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|11,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|16,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|405 x 306 x 584
¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ²⁾ S Kärcher eco!Boosterom, na temelju 50 % veće površine koja se može očistiti istom količinom energije i vode u usporedbi sa standardnim Kärcher ravnim mlazom (raspršivačem). Potvrđeno od strane neovisnog instituta za ispitivanje. / ³⁾ U usporedbi s učinkovitošću čišćenja standardnog Kärcher ravnog mlaza (raspršivača). Potvrđeno od strane neovisnog instituta za ispitivanje.
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- eco!Booster
- Visokotlačno crijevo: 8 m, PremiumFlex
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Usisno crijevo za vodu
- Integrirana mreža za pohranu
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sustav
- Teleskopska drška
- Motor s vodenim hlađenjem
- Integrirani filtar za vodu
Područja primjene
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Područja oko kuće i vrta
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Za čišćenje malih vozila