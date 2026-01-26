Za impresivno snažno čišćenje! K 7 WCM FJ Home savršen je partner (u čišćenju) za čestu upotrebu i teška zaprljanja: njegov snažni motor s vodenim hlađenjem uklanja prljavštinu na stazama, terasama, vrtnoj opremi i većim vozilima. Home Kit jamči čišćenje većih površina u kući bez prskanja i dolazi s T 7 sredstvom za čišćenje površina i 1 l sredstva za čišćenje kamena i fasada. uklj. mlaz pjene i 1 l auto šampona za maksimalnu moć otapanja prljavštine. Za posebno učinkovito i nježno čišćenje površina Vario Power mlaznica (VPS) može se podesiti jednostavnim okretanjem. Ostale značajke uključuju Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom, koji osigurava izvrsne rezultate čišćenja bez ikakvih kompromisa čak i kod tvrdokorne prljavštine. Ugrađeni filtar za vodu također pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine. Sav uključeni pribor također se može pohraniti na samom uređaju.