Visokotlačni perač K 7 WCM Premium
Neusporedive performanse: perač pod tlakom K 7 WCM Premium s motorom hlađenim vodom i kolutom za crijevo učinkovito i brzo čisti prljavštinu sa staza, terasa ili automobila.
Snažno čišćenje koje će vas impresionirati. K 7 WCM Premium je savršen partner (za čišćenje) za čestu upotrebu i jaku prljavštinu: sa svojim snažnim motorom hlađenim vodom, uklanja prljavštinu na stazama, terasama, vrtnom alatu i većim automobilima. Vario mlaznica (VPS) može se podesiti jednostavnim okretanjem - za posebno učinkovito i nježno čišćenje površina. Integrirani kolut za crijevo čini pakiranje visokotlačnog crijeva dječjom igrom, a sav ostali pribor može se jednostavno pohraniti na samom uređaju. Ostale značajke uključuju strugač s rotirajućim točkastim mlazom, koji osigurava izvrsne rezultate čišćenja bez kompromisa - čak i kod tvrdokorne prljavštine. Ugrađeni filter za vodu također pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine. Sav priloženi pribor može se pohraniti i na samom uređaju.
Značajke i prednosti
Nadmoćna snaga
- Vodom hlađeni motor ističe se posebno dugim životnim vijekom i velikom snagom.
Ugrađeni prostor za pohranu dodatne opreme
- Uredno skladištenje koje štedi prostor: s praktičnim kolutom za crijevo visokotlačno crijevo je optimalno zaštićeno i lako dostupno.
- Crijevo, mlaznica, pištolj za okidanje i kabel mogu se spremiti izravno na uređaj.
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
- Praktična i jednostavna upotreba deterdženata. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju i učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Veliki kotači
- Za siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze.
Quick Connect sustav
- Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Protok (l/h)
|maks. 600
|Površinski učinak (m²/h)
|60
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 60
|Priključna snaga (kW)
|3
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|17,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|22,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|369 x 394 x 946
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 10 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Vario Power Jet
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Motor s vodenim hlađenjem
- Materijal pumpe: aluminij
- Integrirani filtar za vodu
Videos
Područja primjene
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Vrtni alat i oprema
- Automobili
- Kamperi
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Bicikli