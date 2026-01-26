Snažno čišćenje koje će vas impresionirati. K 7 WCM Premium je savršen partner (za čišćenje) za čestu upotrebu i jaku prljavštinu: sa svojim snažnim motorom hlađenim vodom, uklanja prljavštinu na stazama, terasama, vrtnom alatu i većim automobilima. Vario mlaznica (VPS) može se podesiti jednostavnim okretanjem - za posebno učinkovito i nježno čišćenje površina. Integrirani kolut za crijevo čini pakiranje visokotlačnog crijeva dječjom igrom, a sav ostali pribor može se jednostavno pohraniti na samom uređaju. Ostale značajke uključuju strugač s rotirajućim točkastim mlazom, koji osigurava izvrsne rezultate čišćenja bez kompromisa - čak i kod tvrdokorne prljavštine. Ugrađeni filter za vodu također pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine. Sav priloženi pribor može se pohraniti i na samom uređaju.