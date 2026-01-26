Visokotlačni perač K 7 WCM Premium

Neusporedive performanse: perač pod tlakom K 7 WCM Premium s motorom hlađenim vodom i kolutom za crijevo učinkovito i brzo čisti prljavštinu sa staza, terasa ili automobila.

Snažno čišćenje koje će vas impresionirati. K 7 WCM Premium je savršen partner (za čišćenje) za čestu upotrebu i jaku prljavštinu: sa svojim snažnim motorom hlađenim vodom, uklanja prljavštinu na stazama, terasama, vrtnom alatu i većim automobilima. Vario mlaznica (VPS) može se podesiti jednostavnim okretanjem - za posebno učinkovito i nježno čišćenje površina. Integrirani kolut za crijevo čini pakiranje visokotlačnog crijeva dječjom igrom, a sav ostali pribor može se jednostavno pohraniti na samom uređaju. Ostale značajke uključuju strugač s rotirajućim točkastim mlazom, koji osigurava izvrsne rezultate čišćenja bez kompromisa - čak i kod tvrdokorne prljavštine. Ugrađeni filter za vodu također pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine. Sav priloženi pribor može se pohraniti i na samom uređaju.

Značajke i prednosti
Nadmoćna snaga
  • Vodom hlađeni motor ističe se posebno dugim životnim vijekom i velikom snagom.
Ugrađeni prostor za pohranu dodatne opreme
  • Uredno skladištenje koje štedi prostor: s praktičnim kolutom za crijevo visokotlačno crijevo je optimalno zaštićeno i lako dostupno.
  • Crijevo, mlaznica, pištolj za okidanje i kabel mogu se spremiti izravno na uređaj.
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
  • Praktična i jednostavna upotreba deterdženata. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju i učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Veliki kotači
  • Za siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze.
Quick Connect sustav
  • Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Protok (l/h) maks. 600
Površinski učinak (m²/h) 60
Dolazna temperatura (°C) maks. 60
Priključna snaga (kW) 3
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 17,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 369 x 394 x 946

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 10 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Vario Power Jet
  • Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Motor s vodenim hlađenjem
  • Materijal pumpe: aluminij
  • Integrirani filtar za vodu
Videos
Područja primjene
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Vrtni alat i oprema
  • Automobili
  • Kamperi
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Bicikli
