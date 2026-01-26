Visokotlačni perač K 4 WCM

Snažno čišćenje: K 4 WCM s vodeno hlađenim motorom savršen je za umjerenu prljavštinu na vozilima, vrtnim ogradama ili biciklima.

K 4 WCM impresionira snažnim vodeno hlađenim motorom koji se odlikuje dugim vijekom trajanja. Visokotlačni perač sa 6 metara dugačkim visokotlačnim crijevom napravljen je za povremenu upotrebu i umjerenu prljavštinu. Zahvaljujući Vario Power cijevi za raspršivanje (VPS) i brusilici za prljavštinu, terase, vrtni namještaj i vozila mogu se čistiti prema potrebi. Tlak vode može se precizno prilagoditi određenom objektu koji se čisti jednostavnim okretanjem VPS. Štoviše, mlaznica za prljavštinu s rotirajućim točkastim mlazom osigurava uspješno čišćenje bez ikakvih kompromisa čak i kod tvrdokorne prljavštine. Sav pribor može se pohraniti izravno na uređaj. Ugrađeni filtar za vodu pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 4 WCM: Nadmoćna snaga
Nadmoćna snaga
Vodom hlađeni motor ističe se posebno dugim životnim vijekom i velikom snagom.
Visokotlačni perač K 4 WCM: Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Komforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Visokotlačni perač K 4 WCM: Uredno skladištenje
Uredno skladištenje
Crijevo, mlaznica, pištolj za okidanje i kabel mogu se spremiti izravno na uređaj.
Quick Connect sustav
  • Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
Protok (l/h) maks. 420
Površinski učinak (m²/h) 30
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 1,8
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 11,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 14,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 369 x 329 x 901

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 6 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Motor s vodenim hlađenjem
  • Integrirani filtar za vodu
Visokotlačni perač K 4 WCM
Visokotlačni perač K 4 WCM
Visokotlačni perač K 4 WCM
Videos
Područja primjene
  • Vanjske stepenice
  • Područja oko kuće i vrta
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Vrtni alat i oprema
  • Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Bicikli
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH