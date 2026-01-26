Visokotlačni perač K 4 WCM
Snažno čišćenje: K 4 WCM s vodeno hlađenim motorom savršen je za umjerenu prljavštinu na vozilima, vrtnim ogradama ili biciklima.
K 4 WCM impresionira snažnim vodeno hlađenim motorom koji se odlikuje dugim vijekom trajanja. Visokotlačni perač sa 6 metara dugačkim visokotlačnim crijevom napravljen je za povremenu upotrebu i umjerenu prljavštinu. Zahvaljujući Vario Power cijevi za raspršivanje (VPS) i brusilici za prljavštinu, terase, vrtni namještaj i vozila mogu se čistiti prema potrebi. Tlak vode može se precizno prilagoditi određenom objektu koji se čisti jednostavnim okretanjem VPS. Štoviše, mlaznica za prljavštinu s rotirajućim točkastim mlazom osigurava uspješno čišćenje bez ikakvih kompromisa čak i kod tvrdokorne prljavštine. Sav pribor može se pohraniti izravno na uređaj. Ugrađeni filtar za vodu pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine.
Značajke i prednosti
Nadmoćna snagaVodom hlađeni motor ističe se posebno dugim životnim vijekom i velikom snagom.
Integrirano crijevo za usisavanje deterdžentaKomforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenjeCrijevo, mlaznica, pištolj za okidanje i kabel mogu se spremiti izravno na uređaj.
Quick Connect sustav
- Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Protok (l/h)
|maks. 420
|Površinski učinak (m²/h)
|30
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|11,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|14,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|369 x 329 x 901
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 6 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Motor s vodenim hlađenjem
- Integrirani filtar za vodu
Videos
Područja primjene
- Vanjske stepenice
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Vrtni alat i oprema
- Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Bicikli