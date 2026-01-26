K 4 WCM impresionira snažnim vodeno hlađenim motorom koji se odlikuje dugim vijekom trajanja. Visokotlačni perač sa 6 metara dugačkim visokotlačnim crijevom napravljen je za povremenu upotrebu i umjerenu prljavštinu. Zahvaljujući Vario Power cijevi za raspršivanje (VPS) i brusilici za prljavštinu, terase, vrtni namještaj i vozila mogu se čistiti prema potrebi. Tlak vode može se precizno prilagoditi određenom objektu koji se čisti jednostavnim okretanjem VPS. Štoviše, mlaznica za prljavštinu s rotirajućim točkastim mlazom osigurava uspješno čišćenje bez ikakvih kompromisa čak i kod tvrdokorne prljavštine. Sav pribor može se pohraniti izravno na uređaj. Ugrađeni filtar za vodu pouzdano štiti pumpu od čestica prljavštine.