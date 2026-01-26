Visokotlačni perač K 5 FJ BB
K 5 FJ je idealan suputnik za redovite zadatke čišćenja koji se bave umjerenom prljavštinom na automobilima, kao i stazama i drugim površinama oko imanja. uklj. pjenasti mlaz.
K 5 FJ visokotlačni perač idealan je alat za redovite poslove čišćenja koji se bave umjerenom prljavštinom, kao što su vozila i srednje velike površine oko imanja. Njegova oprema uključuje pištolj za okidanje, visokotlačno crijevo dugo 8 metara, koplje Vario Power Spray (VPS), Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom za uklanjanje najtvrdokornije prljavštine, pjenasti mlaz za maksimalnu snagu otapanja prljavštine i pouzdan filter za vodu za zaštitu pumpe od ulaska sitnih čestica prljavštine. Pritisak se može lako podesiti na Vario Power Spray cijevi (VPS) jednostavnim okretanjem – za posebno ciljano čišćenje koje je nježno za površine. Čistač prljavštine s rotirajućim točkastim mlazom osigurava iznimnu učinkovitost čišćenja čak i tvrdokorne prljavštine. Sav pribor se s lakoćom može pohraniti na sam uređaj.
Značajke i prednosti
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
- Komforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje.
- Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenje
- Spremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Veliki kotači
- Za siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze.
- jednostavno manevriranje.
Quick Connect sustav
- Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - maks. 145
|Protok (l/h)
|maks. 500
|Površinski učinak (m²/h)
|40
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (W)
|2100
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|6,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|302 x 346 x 872
Opseg isporuke
- Mlaznica za pjenu: 0.3 l
- Deterdženti: Šampon za automobil 3 u 1 RM 610
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 8 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
- Materijal pumpe: aluminij
- Integrirani filtar za vodu
- Usisavanje vode