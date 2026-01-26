K 5 FJ visokotlačni perač idealan je alat za redovite poslove čišćenja koji se bave umjerenom prljavštinom, kao što su vozila i srednje velike površine oko imanja. Njegova oprema uključuje pištolj za okidanje, visokotlačno crijevo dugo 8 metara, koplje Vario Power Spray (VPS), Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom za uklanjanje najtvrdokornije prljavštine, pjenasti mlaz za maksimalnu snagu otapanja prljavštine i pouzdan filter za vodu za zaštitu pumpe od ulaska sitnih čestica prljavštine. Pritisak se može lako podesiti na Vario Power Spray cijevi (VPS) jednostavnim okretanjem – za posebno ciljano čišćenje koje je nježno za površine. Čistač prljavštine s rotirajućim točkastim mlazom osigurava iznimnu učinkovitost čišćenja čak i tvrdokorne prljavštine. Sav pribor se s lakoćom može pohraniti na sam uređaj.