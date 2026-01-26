K 4 visokotlačni perač idealan je suputnik za redovite zadatke čišćenja umjerene prljavštine, poput čišćenja vozila i srednje velikih površina oko kuće. Značajke uključuju pištolj, 6-metarsko visokotlačno crijevo, Vario Power Spray mlaznicu (VPS), Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom za uklanjanje tvrdokorne prljavštine te pouzdani vodeni filtar koji štiti pumpu od malih čestica prljavštine. Tlak se može jednostavno prilagoditi na VPS-u okretanjem, čime se osigurava ciljno čišćenje koje je nježno za površine. Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom jamči temeljite rezultate čišćenja, čak i na tvrdokornoj prljavštini. Svi isporučeni dodaci mogu se pohraniti na samom uređaju.