Visokotlačni perač K 4 UM PROMO (BT)

K 4 je idealan za redovito čišćenje umjerene prljavštine na automobilima, kao i stazama i drugim površinama oko kuće.

K 4 visokotlačni perač idealan je suputnik za redovite zadatke čišćenja umjerene prljavštine, poput čišćenja vozila i srednje velikih površina oko kuće. Značajke uključuju pištolj, 6-metarsko visokotlačno crijevo, Vario Power Spray mlaznicu (VPS), Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom za uklanjanje tvrdokorne prljavštine te pouzdani vodeni filtar koji štiti pumpu od malih čestica prljavštine. Tlak se može jednostavno prilagoditi na VPS-u okretanjem, čime se osigurava ciljno čišćenje koje je nježno za površine. Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom jamči temeljite rezultate čišćenja, čak i na tvrdokornoj prljavštini. Svi isporučeni dodaci mogu se pohraniti na samom uređaju.

Značajke i prednosti
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Komforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenje
Uredno skladištenje
Spremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Veliki kotači
Veliki kotači
Za siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze. jednostavno manevriranje.
Quick Connect sustav
  • Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - maks. 130
Protok (l/h) maks. 420
Površinski učinak (m²/h) 30
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (W) 1800
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 5,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 8,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 302 x 346 x 849

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 6 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
  • Integrirani filtar za vodu
Pribor
Sredstva za čišćenje
