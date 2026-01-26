Visokotlačni perač K 4 UM PROMO (BT)
K 4 je idealan za redovito čišćenje umjerene prljavštine na automobilima, kao i stazama i drugim površinama oko kuće.
K 4 visokotlačni perač idealan je suputnik za redovite zadatke čišćenja umjerene prljavštine, poput čišćenja vozila i srednje velikih površina oko kuće. Značajke uključuju pištolj, 6-metarsko visokotlačno crijevo, Vario Power Spray mlaznicu (VPS), Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom za uklanjanje tvrdokorne prljavštine te pouzdani vodeni filtar koji štiti pumpu od malih čestica prljavštine. Tlak se može jednostavno prilagoditi na VPS-u okretanjem, čime se osigurava ciljno čišćenje koje je nježno za površine. Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom jamči temeljite rezultate čišćenja, čak i na tvrdokornoj prljavštini. Svi isporučeni dodaci mogu se pohraniti na samom uređaju.
Značajke i prednosti
Integrirano crijevo za usisavanje deterdžentaKomforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenjeSpremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Veliki kotačiZa siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze. jednostavno manevriranje.
Quick Connect sustav
- Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - maks. 130
|Protok (l/h)
|maks. 420
|Površinski učinak (m²/h)
|30
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (W)
|1800
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|5,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|302 x 346 x 849
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 6 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
- Integrirani filtar za vodu