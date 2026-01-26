Performanse koje impresioniraju: K 5 WCM sa svojim snažnim, dugotrajnim i vodom hlađenim motorom uklanja prljavštinu u trenu. Staze, terase i vozila mogu se očistiti u trenu pomoću cijevi za prskanje. Pritisak se može jednostavno podesiti na cijevi za prskanje Vario Power jednostavnim okretanjem – za posebno učinkovito i nježno čišćenje. Druge vrhunske značajke mlaznice za prljavštinu uključuju rotirajući točkasti mlaz i filter za vodu koji pouzdano štiti crpku od čestica prljavštine.