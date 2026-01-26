Visokotlačni perač K 5 WCM

Performanse koje uvjeravaju: visokotlačni perač K 5 WCM s vodeno hlađenim i snažnim motorom savršen je za uklanjanje prljavštine na stazama, terasama i vozilima.

Performanse koje impresioniraju: K 5 WCM sa svojim snažnim, dugotrajnim i vodom hlađenim motorom uklanja prljavštinu u trenu. Staze, terase i vozila mogu se očistiti u trenu pomoću cijevi za prskanje. Pritisak se može jednostavno podesiti na cijevi za prskanje Vario Power jednostavnim okretanjem – za posebno učinkovito i nježno čišćenje. Druge vrhunske značajke mlaznice za prljavštinu uključuju rotirajući točkasti mlaz i filter za vodu koji pouzdano štiti crpku od čestica prljavštine.

Značajke i prednosti
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
  • Komforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje.
  • Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenje
  • Crijevo, mlaznica, pištolj za okidanje i kabel mogu se spremiti izravno na uređaj.
PremiumFlex visokotlačna crijeva
  • Fleksibilno crijevo osigurava najveću fleksibilnost i maksimalnu slobodu kretanja.
  • Lako namotajte i odmotajte visokotlačno crijevo bez stvaranja čvorova.
Quick Connect sustav
  • Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Protok (l/h) maks. 500
Površinski učinak (m²/h) 40
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 2,1
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 12,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 15,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 369 x 329 x 901

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 8 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Motor s vodenim hlađenjem
  • Materijal pumpe: aluminij
  • Integrirani filtar za vodu
  • Usisavanje vode
Visokotlačni perač K 5 WCM
Područja primjene
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Vanjske stepenice
  • Područja oko kuće i vrta
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Vrtni alat i oprema
  • Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Bicikli
