Visokotlačni perač K 5 WCM
Performanse koje uvjeravaju: visokotlačni perač K 5 WCM s vodeno hlađenim i snažnim motorom savršen je za uklanjanje prljavštine na stazama, terasama i vozilima.
Performanse koje impresioniraju: K 5 WCM sa svojim snažnim, dugotrajnim i vodom hlađenim motorom uklanja prljavštinu u trenu. Staze, terase i vozila mogu se očistiti u trenu pomoću cijevi za prskanje. Pritisak se može jednostavno podesiti na cijevi za prskanje Vario Power jednostavnim okretanjem – za posebno učinkovito i nježno čišćenje. Druge vrhunske značajke mlaznice za prljavštinu uključuju rotirajući točkasti mlaz i filter za vodu koji pouzdano štiti crpku od čestica prljavštine.
Značajke i prednosti
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
- Komforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje.
- Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenje
- Crijevo, mlaznica, pištolj za okidanje i kabel mogu se spremiti izravno na uređaj.
PremiumFlex visokotlačna crijeva
- Fleksibilno crijevo osigurava najveću fleksibilnost i maksimalnu slobodu kretanja.
- Lako namotajte i odmotajte visokotlačno crijevo bez stvaranja čvorova.
Quick Connect sustav
- Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Protok (l/h)
|maks. 500
|Površinski učinak (m²/h)
|40
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|2,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|12,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|15,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|369 x 329 x 901
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 8 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Motor s vodenim hlađenjem
- Materijal pumpe: aluminij
- Integrirani filtar za vodu
- Usisavanje vode
Videos
Područja primjene
- Vrtni i kameni zidovi
- Vanjske stepenice
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Vrtni alat i oprema
- Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Bicikli