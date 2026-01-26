Visokotlačni perač K 5 Classic
K5 Classic visokotlačni perač, s inovativnom pohranom crijeva, jednostavan je za transport i pohranu, što ga čini idealnim za redovitu upotrebu prilikom uklanjanja umjerene prljavštine.
K5 Classic kombinira maksimalnu udobnost s punom snagom. Zahvaljujući inovativnom konceptu pohrane crijeva, visokotlačno crijevo može se jednostavno i sigurno namotati oko prednje strane uređaja nakon uporabe. Zbog svojih kompaktnim dimenzijama, cijeli uređaj je jednostavan za transport i može se pohraniti bilo gdje – na polici ili u prtljažniku automobila. Teleskopska ručka s mogućnošću podešavanja visine osigurava još veću udobnost tijekom rada. Također je opremljen Quick Connect pištoljem, 8 m visokotlačnim crijevom, Vario Power mlaznicom (VPS), Dirt Blasterom i vodenim filtrom. K5 Classic visokotlačni perač, sa svojim univerzalnim motorom i učinkom čišćenja od 40 m²/h, idealan je za redovitu upotrebu prilikom uklanjanja umjerene prljavštine.
Značajke i prednosti
Spremište crijeva pomoću prednjeg poklopcaCrijevo se lako može odložiti preko prednjeg poklopca.
Teleskopska drškaAluminijska teleskopska ručka se može proširiti prilikom transporta i ponovo uvući prilikom odlaganja.
Korištenje sredstva za čišćenjeUsisno crijevo za uporabu sredstava za čišćenje. Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te svojom zaštitom i njegom produljuju uživanje u rezultatu.
Prostor na uređaju za odlaganje dodatne opreme
- Prikladno odlaganje pribora koje štedi prostor.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Protok (l/h)
|maks. 500
|Površinski učinak (m²/h)
|40
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|2,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|5,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|188 x 252 x 445
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 8 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
- Teleskopska drška
- Materijal pumpe: aluminij
- Integrirani filtar za vodu
- Usisavanje vode
Područja primjene
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Područja oko kuće i vrta
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Za čišćenje malih vozila
- Vanjske stepenice
- Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
- Vrtni i kameni zidovi
- Fasada