K5 Classic kombinira maksimalnu udobnost s punom snagom. Zahvaljujući inovativnom konceptu pohrane crijeva, visokotlačno crijevo može se jednostavno i sigurno namotati oko prednje strane uređaja nakon uporabe. Zbog svojih kompaktnim dimenzijama, cijeli uređaj je jednostavan za transport i može se pohraniti bilo gdje – na polici ili u prtljažniku automobila. Teleskopska ručka s mogućnošću podešavanja visine osigurava još veću udobnost tijekom rada. Također je opremljen Quick Connect pištoljem, 8 m visokotlačnim crijevom, Vario Power mlaznicom (VPS), Dirt Blasterom i vodenim filtrom. K5 Classic visokotlačni perač, sa svojim univerzalnim motorom i učinkom čišćenja od 40 m²/h, idealan je za redovitu upotrebu prilikom uklanjanja umjerene prljavštine.