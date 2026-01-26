Visokotlačni perač K 5 Classic

K5 Classic visokotlačni perač, s inovativnom pohranom crijeva, jednostavan je za transport i pohranu, što ga čini idealnim za redovitu upotrebu prilikom uklanjanja umjerene prljavštine.

K5 Classic kombinira maksimalnu udobnost s punom snagom. Zahvaljujući inovativnom konceptu pohrane crijeva, visokotlačno crijevo može se jednostavno i sigurno namotati oko prednje strane uređaja nakon uporabe. Zbog svojih kompaktnim dimenzijama, cijeli uređaj je jednostavan za transport i može se pohraniti bilo gdje – na polici ili u prtljažniku automobila. Teleskopska ručka s mogućnošću podešavanja visine osigurava još veću udobnost tijekom rada. Također je opremljen Quick Connect pištoljem, 8 m visokotlačnim crijevom, Vario Power mlaznicom (VPS), Dirt Blasterom i vodenim filtrom. K5 Classic visokotlačni perač, sa svojim univerzalnim motorom i učinkom čišćenja od 40 m²/h, idealan je za redovitu upotrebu prilikom uklanjanja umjerene prljavštine.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 5 Classic: Spremište crijeva pomoću prednjeg poklopca
Spremište crijeva pomoću prednjeg poklopca
Crijevo se lako može odložiti preko prednjeg poklopca.
Visokotlačni perač K 5 Classic: Teleskopska drška
Teleskopska drška
Aluminijska teleskopska ručka se može proširiti prilikom transporta i ponovo uvući prilikom odlaganja.
Visokotlačni perač K 5 Classic: Korištenje sredstva za čišćenje
Korištenje sredstva za čišćenje
Usisno crijevo za uporabu sredstava za čišćenje. Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te svojom zaštitom i njegom produljuju uživanje u rezultatu.
Prostor na uređaju za odlaganje dodatne opreme
  • Prikladno odlaganje pribora koje štedi prostor.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Protok (l/h) maks. 500
Površinski učinak (m²/h) 40
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 2,1
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 5,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 188 x 252 x 445

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 8 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
  • Teleskopska drška
  • Materijal pumpe: aluminij
  • Integrirani filtar za vodu
  • Usisavanje vode
Visokotlačni perač K 5 Classic
Visokotlačni perač K 5 Classic
Visokotlačni perač K 5 Classic
Područja primjene
  • Bicikli
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Područja oko kuće i vrta
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Za čišćenje malih vozila
  • Vanjske stepenice
  • Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Fasada
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH