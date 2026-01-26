Visokotlačni perač K 4 Comfort Premium

K 4 Comfort Premium perač pod tlakom s površinskim učinkom od 30 m²/h, crijevom PremiumFlex, kolutom za crijevo i motorom s vodenim hlađenjem idealan je za dom i automobil.

K 4 Comfort Premium je snažan i praktičan perač pod tlakom, idealan za uklanjanje umjerene prljavštine oko kuće i automobila. Njegov dugotrajan, vodom hlađeni motor osigurava konstantne performanse, dok praktični kolut za crijevo s crijevom PremiumFlex osigurava maksimalnu fleksibilnost. Osim toga, pištolj G 180 50 Q COMFORT!Hold smanjuje tlak držanja do 50 posto, što omogućuje rad bez umora, a zahvaljujući sustavu Quick Connect, visokotlačno crijevo se može brzo i jednostavno spojiti. Inovativna 4-u-1 višemlazna mlaznica kombinira 4 različita načina prskanja koji se mogu praktično podesiti okretanjem glave mlaznice. Štoviše, koncept deterdženta 2-u-1 nudi dodatnu udobnost i savršenu primjenu deterdženta prilagođenu zadatku. Kablovi i pribor mogu se lako i kompaktno pohraniti na uređaju, a teleskopska ručka i kotači s mekom površinom olakšavaju transport. Za optimalnu podršku, aplikacija Kärcher Home & Garden nudi integriranog savjetnika za primjenu, kao i korisne savjete i trikove. Opseg isporuke uključuje 1 litru deterdženta.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 4 Comfort Premium: Pametan koncept uređaja
Pametan koncept uređaja
Dizajn uređaja ima organizirane ulaze i izlaze za kabele i crijeva. To osigurava slobodu kretanja i radni prostor te općenito olakšava rukovanje kabelima i crijevima. Ispravno poravnavanje uređaja s crijevnim i kabelskim priključcima prema izvoru napajanja i vode čini čišćenje mnogo praktičnijim.
Visokotlačni perač K 4 Comfort Premium: Udobni pištolj s COMFORT!Hold i brzim spojem
Udobni pištolj s COMFORT!Hold i brzim spojem
COMFORT!Hold znatno smanjuje pritisak držanja. Posebno je koristan za dugotrajno čišćenje velikih površina. Brzi priključak za jednostavno spajanje visokotlačnog crijeva.
Visokotlačni perač K 4 Comfort Premium: 4-u-1 Multi Jet
4-u-1 Multi Jet
Mnogo mogućnosti čišćenja zahvaljujući 4 različite mlaznice u jednoj cijevi za prskanje. Nije potrebno mijenjati mlaznicu za veću praktičnost. Jednostavno okrenite glavu mlaznice kako biste promijenili uzorak prskanja.
Koncept 2-u-1 deterdženta
  • Inovativni koncept deterdženta pruža maksimalnu fleksibilnost i optimalno doziranje za svaki zadatak čišćenja.
  • Deterdžent se može dozirati putem uređaja i Multi Jet mlaznice ili, za više pjene, putem mlaza za pjenu uključujući doziranje deterdženta.
  • Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
PremiumFlex visokotlačna crijeva
  • Fleksibilno crijevo osigurava najveću fleksibilnost i maksimalnu slobodu kretanja.
  • Lako namotajte i odmotajte visokotlačno crijevo bez stvaranja čvorova.
Kolut za crijevo za udobno rukovanje
  • Visokotlačno crijevo optimalno je zaštićeno i moguće ga je odložiti tako da ne zauzima mnogo prostora.
  • Komforan rad: crijevo je u svakom trenutku spremno za rukovanje zahvaljujući jednostavnom namotavanju i odmotavanju.
  • Nisko težište za sigurno pozicioniranje, čak i na nagnutim površinama.
Nadmoćna snaga
  • Vodom hlađeni motor ističe se posebno dugim životnim vijekom i velikom snagom.
Ergonomski prijevoz
  • Teleskopska ručka s mehanizmom za zaključavanje omogućuje jednostavan, udoban i ergonomski transport.
  • Kotači s mekom strukturom komponenti omogućuju lako i bez napora pomicanje uređaja.
  • Ručka za nošenje omogućuje jednostavno i ergonomsko podizanje uređaja.
Aplikacija Home & Garden
  • Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje.
  • U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka.
  • Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.
Značajke održivosti
  • Dizajn s 20% reciklirane plastike¹⁾.
  • Do 80% manja potrošnja vode u usporedbi s konvencionalnim vrtnim crijevom.²⁾
  • Ambalaža izrađena od najmanje 80% recikliranog papira.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Tlak ( /bar/MPa) 20 / maks. 130 / 2 - 13
Protok (l/h) maks. 420
Površinski učinak (m²/h) 30
Dolazna temperatura (°C) 40
Priključna snaga (kW) 1,8
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 12,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 17,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ²⁾ Uvjeti internog testiranja: protok perača pod tlakom iznosi 40% protoka vrtnog crijeva, a vrijeme čišćenja se prepolovi. Protok i stvarna ušteda vode i vremena variraju ovisno o klasi uređaja, stupnju zaprljanosti i lokaciji.

Opseg isporuke

  • Deterdženti: Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626, 1 l
  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-u-1 Multi Jet
  • Visokotlačno crijevo: 8 m, PremiumFlex
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Zadržavanje smanjenja pritiska na okidaču pištolja
  • Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Koncept 2-u-1 deterdženta
  • Regulacija deterdženta u primjeni mlaznice pjene
  • Teleskopska drška
  • Motor s vodenim hlađenjem
  • Integrirani filtar za vodu
  • Kvačica za kabel
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • Kotači s mekom površinom komponenti
Visokotlačni perač K 4 Comfort Premium
Visokotlačni perač K 4 Comfort Premium
Videos
Područja primjene
  • Područja oko kuće i vrta
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Za čišćenje malih vozila
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH