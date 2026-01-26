K 4 Comfort Premium je snažan i praktičan perač pod tlakom, idealan za uklanjanje umjerene prljavštine oko kuće i automobila. Njegov dugotrajan, vodom hlađeni motor osigurava konstantne performanse, dok praktični kolut za crijevo s crijevom PremiumFlex osigurava maksimalnu fleksibilnost. Osim toga, pištolj G 180 50 Q COMFORT!Hold smanjuje tlak držanja do 50 posto, što omogućuje rad bez umora, a zahvaljujući sustavu Quick Connect, visokotlačno crijevo se može brzo i jednostavno spojiti. Inovativna 4-u-1 višemlazna mlaznica kombinira 4 različita načina prskanja koji se mogu praktično podesiti okretanjem glave mlaznice. Štoviše, koncept deterdženta 2-u-1 nudi dodatnu udobnost i savršenu primjenu deterdženta prilagođenu zadatku. Kablovi i pribor mogu se lako i kompaktno pohraniti na uređaju, a teleskopska ručka i kotači s mekom površinom olakšavaju transport. Za optimalnu podršku, aplikacija Kärcher Home & Garden nudi integriranog savjetnika za primjenu, kao i korisne savjete i trikove. Opseg isporuke uključuje 1 litru deterdženta.