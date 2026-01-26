Visokotlačni perač K 4 Comfort Premium
K 4 Comfort Premium perač pod tlakom s površinskim učinkom od 30 m²/h, crijevom PremiumFlex, kolutom za crijevo i motorom s vodenim hlađenjem idealan je za dom i automobil.
K 4 Comfort Premium je snažan i praktičan perač pod tlakom, idealan za uklanjanje umjerene prljavštine oko kuće i automobila. Njegov dugotrajan, vodom hlađeni motor osigurava konstantne performanse, dok praktični kolut za crijevo s crijevom PremiumFlex osigurava maksimalnu fleksibilnost. Osim toga, pištolj G 180 50 Q COMFORT!Hold smanjuje tlak držanja do 50 posto, što omogućuje rad bez umora, a zahvaljujući sustavu Quick Connect, visokotlačno crijevo se može brzo i jednostavno spojiti. Inovativna 4-u-1 višemlazna mlaznica kombinira 4 različita načina prskanja koji se mogu praktično podesiti okretanjem glave mlaznice. Štoviše, koncept deterdženta 2-u-1 nudi dodatnu udobnost i savršenu primjenu deterdženta prilagođenu zadatku. Kablovi i pribor mogu se lako i kompaktno pohraniti na uređaju, a teleskopska ručka i kotači s mekom površinom olakšavaju transport. Za optimalnu podršku, aplikacija Kärcher Home & Garden nudi integriranog savjetnika za primjenu, kao i korisne savjete i trikove. Opseg isporuke uključuje 1 litru deterdženta.
Značajke i prednosti
Pametan koncept uređajaDizajn uređaja ima organizirane ulaze i izlaze za kabele i crijeva. To osigurava slobodu kretanja i radni prostor te općenito olakšava rukovanje kabelima i crijevima. Ispravno poravnavanje uređaja s crijevnim i kabelskim priključcima prema izvoru napajanja i vode čini čišćenje mnogo praktičnijim.
Udobni pištolj s COMFORT!Hold i brzim spojemCOMFORT!Hold znatno smanjuje pritisak držanja. Posebno je koristan za dugotrajno čišćenje velikih površina. Brzi priključak za jednostavno spajanje visokotlačnog crijeva.
4-u-1 Multi JetMnogo mogućnosti čišćenja zahvaljujući 4 različite mlaznice u jednoj cijevi za prskanje. Nije potrebno mijenjati mlaznicu za veću praktičnost. Jednostavno okrenite glavu mlaznice kako biste promijenili uzorak prskanja.
Koncept 2-u-1 deterdženta
- Inovativni koncept deterdženta pruža maksimalnu fleksibilnost i optimalno doziranje za svaki zadatak čišćenja.
- Deterdžent se može dozirati putem uređaja i Multi Jet mlaznice ili, za više pjene, putem mlaza za pjenu uključujući doziranje deterdženta.
- Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
PremiumFlex visokotlačna crijeva
- Fleksibilno crijevo osigurava najveću fleksibilnost i maksimalnu slobodu kretanja.
- Lako namotajte i odmotajte visokotlačno crijevo bez stvaranja čvorova.
Kolut za crijevo za udobno rukovanje
- Visokotlačno crijevo optimalno je zaštićeno i moguće ga je odložiti tako da ne zauzima mnogo prostora.
- Komforan rad: crijevo je u svakom trenutku spremno za rukovanje zahvaljujući jednostavnom namotavanju i odmotavanju.
- Nisko težište za sigurno pozicioniranje, čak i na nagnutim površinama.
Nadmoćna snaga
- Vodom hlađeni motor ističe se posebno dugim životnim vijekom i velikom snagom.
Ergonomski prijevoz
- Teleskopska ručka s mehanizmom za zaključavanje omogućuje jednostavan, udoban i ergonomski transport.
- Kotači s mekom strukturom komponenti omogućuju lako i bez napora pomicanje uređaja.
- Ručka za nošenje omogućuje jednostavno i ergonomsko podizanje uređaja.
Aplikacija Home & Garden
- Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje.
- U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka.
- Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.
Značajke održivosti
- Dizajn s 20% reciklirane plastike¹⁾.
- Do 80% manja potrošnja vode u usporedbi s konvencionalnim vrtnim crijevom.²⁾
- Ambalaža izrađena od najmanje 80% recikliranog papira.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tlak ( /bar/MPa)
|20 / maks. 130 / 2 - 13
|Protok (l/h)
|maks. 420
|Površinski učinak (m²/h)
|30
|Dolazna temperatura (°C)
|40
|Priključna snaga (kW)
|1,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|12,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|17,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ²⁾ Uvjeti internog testiranja: protok perača pod tlakom iznosi 40% protoka vrtnog crijeva, a vrijeme čišćenja se prepolovi. Protok i stvarna ušteda vode i vremena variraju ovisno o klasi uređaja, stupnju zaprljanosti i lokaciji.
Opseg isporuke
- Deterdženti: Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626, 1 l
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-u-1 Multi Jet
- Visokotlačno crijevo: 8 m, PremiumFlex
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Zadržavanje smanjenja pritiska na okidaču pištolja
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Koncept 2-u-1 deterdženta
- Regulacija deterdženta u primjeni mlaznice pjene
- Teleskopska drška
- Motor s vodenim hlađenjem
- Integrirani filtar za vodu
- Kvačica za kabel
- Pospremanje pribora na uređaju
- Kotači s mekom površinom komponenti
Videos
Područja primjene
- Područja oko kuće i vrta
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Za čišćenje malih vozila