Visokotlačni perač K 7 Comfort Premium idealan je za uklanjanje jakih nečistoća iz doma i automobila. Vodom hlađeni i stoga dugotrajni motor dizajniran je za često čišćenje i jamči pouzdane performanse. Integrirani kolut za crijevo s crijevom PremiumFlex nudi praktičnost i veliku fleksibilnost. Osim toga, pištolj G 180 Q COMFORT!Hold znatno smanjuje tlak držanja, što omogućuje rad bez umora, a zahvaljujući sustavu Quick Connect, visokotlačno crijevo može se brzo i jednostavno spojiti. Inovativna 4-u-1 višemlazna mlaznica kombinira 4 različita načina prskanja koji se mogu praktično podesiti okretanjem glave mlaznice. Štoviše, koncept deterdženta 2-u-1 nudi dodatnu praktičnost i savršenu primjenu deterdženta prilagođenu zadatku. Osim kabela, pribor se također može lako spremiti na uređaj, a teleskopska ručka i kotači s mekom površinom olakšavaju transport. Za najbolju moguću podršku tijekom upotrebe, aplikacija Kärcher Home & Garden nudi integriranog savjetnika za primjenu, kao i korisne savjete i trikove.