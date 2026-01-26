Visokotlačni perač K 7 Comfort Premium

Visokotlačni perač K 7 Comfort Premium s površinskim učinkom od 60 m²/h, motorom hlađenim vodom, crijevom i kolutom za crijevo PremiumFlex idealan je za jako zaprljano podlogu.

Visokotlačni perač K 7 Comfort Premium idealan je za uklanjanje jakih nečistoća iz doma i automobila. Vodom hlađeni i stoga dugotrajni motor dizajniran je za često čišćenje i jamči pouzdane performanse. Integrirani kolut za crijevo s crijevom PremiumFlex nudi praktičnost i veliku fleksibilnost. Osim toga, pištolj G 180 Q COMFORT!Hold znatno smanjuje tlak držanja, što omogućuje rad bez umora, a zahvaljujući sustavu Quick Connect, visokotlačno crijevo može se brzo i jednostavno spojiti. Inovativna 4-u-1 višemlazna mlaznica kombinira 4 različita načina prskanja koji se mogu praktično podesiti okretanjem glave mlaznice. Štoviše, koncept deterdženta 2-u-1 nudi dodatnu praktičnost i savršenu primjenu deterdženta prilagođenu zadatku. Osim kabela, pribor se također može lako spremiti na uređaj, a teleskopska ručka i kotači s mekom površinom olakšavaju transport. Za najbolju moguću podršku tijekom upotrebe, aplikacija Kärcher Home & Garden nudi integriranog savjetnika za primjenu, kao i korisne savjete i trikove.

Značajke i prednosti
4-u-1 Multi Jet
  • Mnogo mogućnosti čišćenja zahvaljujući 4 različite mlaznice u jednoj cijevi za prskanje.
  • Nije potrebno mijenjati mlaznicu za veću praktičnost. Jednostavno okrenite glavu mlaznice kako biste promijenili uzorak prskanja.
PremiumFlex visokotlačna crijeva
  • Fleksibilno crijevo osigurava najveću fleksibilnost i maksimalnu slobodu kretanja.
  • Lako namotajte i odmotajte visokotlačno crijevo bez stvaranja čvorova.
Kolut za crijevo za udobno rukovanje
  • Visokotlačno crijevo optimalno je zaštićeno i moguće ga je odložiti tako da ne zauzima mnogo prostora.
  • Komforan rad: crijevo je u svakom trenutku spremno za rukovanje zahvaljujući jednostavnom namotavanju i odmotavanju.
  • Nisko težište za sigurno pozicioniranje, čak i na nagnutim površinama.
Nadmoćna snaga
  • Vodom hlađeni motor ističe se posebno dugim životnim vijekom i velikom snagom.
Ergonomski prijevoz
  • Teleskopska ručka s mehanizmom za zaključavanje omogućuje jednostavan, udoban i ergonomski transport.
  • Kotači s mekom strukturom komponenti omogućuju lako i bez napora pomicanje uređaja.
  • Ručka za nošenje omogućuje jednostavno i ergonomsko podizanje uređaja.
Aplikacija Home & Garden
  • Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje.
  • U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka.
  • Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.
Značajke održivosti
  • Dizajn s 30% reciklirane plastike¹⁾.
  • Do 80% manja potrošnja vode u usporedbi s konvencionalnim vrtnim crijevom.²⁾
  • Održiva ambalaža izrađena od najmanje 80% recikliranog papira.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 230
Frekvencija (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Protok (l/h) maks. 600
Površinski učinak (m²/h) 60
Dolazna temperatura (°C) maks. 60
Priključna snaga (kW) 3
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 18,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 25,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora.

Opseg isporuke

  • Deterdženti: Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626, 1 l
  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-u-1 Multi Jet
  • Visokotlačno crijevo: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Zadržavanje smanjenja pritiska na okidaču pištolja
  • Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Koncept 2-u-1 deterdženta
  • Regulacija deterdženta u primjeni mlaznice pjene
  • Teleskopska drška
  • Integrirana ručka za nošenje
  • Motor s vodenim hlađenjem
  • Materijal pumpe: aluminij
  • Integrirani filtar za vodu
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • 2 kvačice za kabel: s funkcijom brzog smanjenja
  • Kotači s mekom površinom komponenti
Videos
Područja primjene
  • Terasa
  • Ograde
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Područja oko kuće i vrta
  • Automobili
  • Kamperi
  • Bicikli
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
Pribor
Sredstva za čišćenje
