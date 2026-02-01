Visokotlačni perač K 5 Comfort Premium Car
K 5 Comfort Premium visokotlačni perač za automobile s površinskim učinkom od 40m²/h, motorom hlađenim vodom, crijevom i kolutom za crijevo PremiumFlex. Uključuje set za čišćenje automobila.
K 5 Comfort Premium auto perač pod visokim tlakom idealan je za uklanjanje umjerene nečistoće iz kuće i automobila. Opremljen robusnim, vodom hlađenim motorom, uređaj pruža konstantno visoku učinkovitost čišćenja. Uključuje komplet za čišćenje automobila s rotirajućom četkom za pranje s izmjenjivim nastavkom, krpom od mikrovlakana i 1 litrom auto šampona. Integrirani kolut za crijevo s fleksibilnim crijevom PremiumFlex omogućuje praktično rukovanje i osigurava dobru slobodu kretanja. Pištolj G 180 Q COMFORT!Hold znatno smanjuje pritisak držanja i time osigurava čišćenje bez umora. Sustav Quick Connect također omogućuje brzo spajanje i odspajanje visokotlačnog crijeva. Mlaznica 4 u 1 Multi Jet prebacuje se između 4 načina prskanja okretanjem glave cijevi za prskanje, prilagođavajući se različitim zadacima čišćenja. Koncept deterdženta 2 u 1 osigurava udobnost i savršenu primjenu deterdženta ovisno o primjeni. Kablovi i pribor mogu se kompaktno pohraniti na uređaju. Podršku pruža aplikacija Kärcher Home & Garden s integriranim savjetnikom za primjenu, kao i korisnim savjetima i trikovima.
Značajke i prednosti
Pametan koncept uređaja
Udobni pištolj s COMFORT!Hold i brzim spojem
4-u-1 Multi Jet
Koncept 2-u-1 deterdženta
PremiumFlex visokotlačna crijeva
Kolut za crijevo za udobno rukovanje
Nadmoćna snaga
Ergonomski prijevoz
Aplikacija Home & Garden
Značajke održivosti
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Protok (l/h)
|maks. 500
|Površinski učinak (m²/h)
|40
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|13,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|20,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ²⁾ Uvjeti internog testiranja: protok perača pod tlakom iznosi 40% protoka vrtnog crijeva, a vrijeme čišćenja se prepolovi. Protok i stvarna ušteda vode i vremena variraju ovisno o klasi uređaja, stupnju zaprljanosti i lokaciji.
Opseg isporuke
- Car komplet: K 5: Rotirajuća četka za pranje, izmjenjivi nastavak Car & Bike, krpa od mikrovlakana, Auto šampon 3 u 1, 1 l
- Deterdženti: Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626, 1 l
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-u-1 Multi Jet
- Visokotlačno crijevo: 10 m, PremiumFlex
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Zadržavanje smanjenja pritiska na okidaču pištolja
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Koncept 2-u-1 deterdženta
- Regulacija deterdženta u primjeni mlaznice pjene
- Teleskopska drška
- Motor s vodenim hlađenjem
- Materijal pumpe: aluminij
- Integrirani filtar za vodu
- Usisavanje vode
- Pospremanje pribora na uređaju
- 2 kvačice za kabel: s funkcijom brzog smanjenja
- Kotači s mekom površinom komponenti
Videos
Područja primjene
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Područja oko kuće i vrta
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Za čišćenje malih vozila
- Vanjske stepenice
- Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
- Vrtni i kameni zidovi
- Fasada