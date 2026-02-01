Visokotlačni perač K 5 Comfort Premium Car

K 5 Comfort Premium visokotlačni perač za automobile s površinskim učinkom od 40m²/h, motorom hlađenim vodom, crijevom i kolutom za crijevo PremiumFlex. Uključuje set za čišćenje automobila.

K 5 Comfort Premium auto perač pod visokim tlakom idealan je za uklanjanje umjerene nečistoće iz kuće i automobila. Opremljen robusnim, vodom hlađenim motorom, uređaj pruža konstantno visoku učinkovitost čišćenja. Uključuje komplet za čišćenje automobila s rotirajućom četkom za pranje s izmjenjivim nastavkom, krpom od mikrovlakana i 1 litrom auto šampona. Integrirani kolut za crijevo s fleksibilnim crijevom PremiumFlex omogućuje praktično rukovanje i osigurava dobru slobodu kretanja. Pištolj G 180 Q COMFORT!Hold znatno smanjuje pritisak držanja i time osigurava čišćenje bez umora. Sustav Quick Connect također omogućuje brzo spajanje i odspajanje visokotlačnog crijeva. Mlaznica 4 u 1 Multi Jet prebacuje se između 4 načina prskanja okretanjem glave cijevi za prskanje, prilagođavajući se različitim zadacima čišćenja. Koncept deterdženta 2 u 1 osigurava udobnost i savršenu primjenu deterdženta ovisno o primjeni. Kablovi i pribor mogu se kompaktno pohraniti na uređaju. Podršku pruža aplikacija Kärcher Home & Garden s integriranim savjetnikom za primjenu, kao i korisnim savjetima i trikovima.

Značajke i prednosti
Pametan koncept uređaja
Udobni pištolj s COMFORT!Hold i brzim spojem
4-u-1 Multi Jet
Koncept 2-u-1 deterdženta
PremiumFlex visokotlačna crijeva
Kolut za crijevo za udobno rukovanje
Nadmoćna snaga
Ergonomski prijevoz
Aplikacija Home & Garden
Značajke održivosti
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Protok (l/h) maks. 500
Površinski učinak (m²/h) 40
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,1
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 13,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 20,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ²⁾ Uvjeti internog testiranja: protok perača pod tlakom iznosi 40% protoka vrtnog crijeva, a vrijeme čišćenja se prepolovi. Protok i stvarna ušteda vode i vremena variraju ovisno o klasi uređaja, stupnju zaprljanosti i lokaciji.

Opseg isporuke

  • Car komplet: K 5: Rotirajuća četka za pranje, izmjenjivi nastavak Car & Bike, krpa od mikrovlakana, Auto šampon 3 u 1, 1 l
  • Deterdženti: Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626, 1 l
  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-u-1 Multi Jet
  • Visokotlačno crijevo: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Zadržavanje smanjenja pritiska na okidaču pištolja
  • Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Koncept 2-u-1 deterdženta
  • Regulacija deterdženta u primjeni mlaznice pjene
  • Teleskopska drška
  • Motor s vodenim hlađenjem
  • Materijal pumpe: aluminij
  • Integrirani filtar za vodu
  • Usisavanje vode
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • 2 kvačice za kabel: s funkcijom brzog smanjenja
  • Kotači s mekom površinom komponenti
Visokotlačni perač K 5 Comfort Premium Car
Visokotlačni perač K 5 Comfort Premium Car
Videos
Područja primjene
  • Bicikli
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Područja oko kuće i vrta
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Za čišćenje malih vozila
  • Vanjske stepenice
  • Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Fasada
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH