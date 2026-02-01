K 5 Comfort Premium auto perač pod visokim tlakom idealan je za uklanjanje umjerene nečistoće iz kuće i automobila. Opremljen robusnim, vodom hlađenim motorom, uređaj pruža konstantno visoku učinkovitost čišćenja. Uključuje komplet za čišćenje automobila s rotirajućom četkom za pranje s izmjenjivim nastavkom, krpom od mikrovlakana i 1 litrom auto šampona. Integrirani kolut za crijevo s fleksibilnim crijevom PremiumFlex omogućuje praktično rukovanje i osigurava dobru slobodu kretanja. Pištolj G 180 Q COMFORT!Hold znatno smanjuje pritisak držanja i time osigurava čišćenje bez umora. Sustav Quick Connect također omogućuje brzo spajanje i odspajanje visokotlačnog crijeva. Mlaznica 4 u 1 Multi Jet prebacuje se između 4 načina prskanja okretanjem glave cijevi za prskanje, prilagođavajući se različitim zadacima čišćenja. Koncept deterdženta 2 u 1 osigurava udobnost i savršenu primjenu deterdženta ovisno o primjeni. Kablovi i pribor mogu se kompaktno pohraniti na uređaju. Podršku pruža aplikacija Kärcher Home & Garden s integriranim savjetnikom za primjenu, kao i korisnim savjetima i trikovima.