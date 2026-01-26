Visokotlačni perač K 4 FJ BB

K 4 FJ idealan je za redovito čišćenje umjerene prljavštine na automobilima, kao i stazama i drugim površinama oko imanja. uklj. pjenasti mlaz.

K 4 FJ visokotlačni perač idealan je suputnik za redovite zadatke čišćenja koji se bave umjerenom prljavštinom, kao što su vozila i srednje velike površine oko imanja. Značajke uključuju pištolj za okidanje, visokotlačno crijevo od 6 metara, koplje za prskanje Vario Power (VPS), Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i pouzdan filter za vodu za zaštitu pumpe od malih čestica prljavštine. Pritisak se može lako podesiti na VPS-u jednostavnim okretanjem, osiguravajući ciljano čišćenje, ali nježno prema površinama. Čistač prljavštine s rotirajućim točkastim mlazom jamči temeljite rezultate čišćenja čak i tvrdokorne prljavštine. Sav isporučeni pribor može se pohraniti na samom uređaju. uklj. dodatni mlaz pjene i 1 litra auto šampona za maksimalnu moć otapanja prljavštine.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 4 FJ BB: Uredno skladištenje
Uredno skladištenje
Spremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Visokotlačni perač K 4 FJ BB: Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Komforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te svojom zaštitom i njegom produljuju uživanje u rezultatu.
Visokotlačni perač K 4 FJ BB: Veliki kotači
Veliki kotači
Za siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze. jednostavno manevriranje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - maks. 130
Protok (l/h) maks. 420
Površinski učinak (m²/h) 30
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (W) 1800
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 5,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 9,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 302 x 346 x 872

Opseg isporuke

  • Mlaznica za pjenu: 0.3 l
  • Deterdženti: Šampon za automobil 3 u 1 RM 610
  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 6 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
  • Integrirani filtar za vodu
