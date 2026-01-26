Visokotlačni perač K 4 FJ BB
K 4 FJ idealan je za redovito čišćenje umjerene prljavštine na automobilima, kao i stazama i drugim površinama oko imanja. uklj. pjenasti mlaz.
K 4 FJ visokotlačni perač idealan je suputnik za redovite zadatke čišćenja koji se bave umjerenom prljavštinom, kao što su vozila i srednje velike površine oko imanja. Značajke uključuju pištolj za okidanje, visokotlačno crijevo od 6 metara, koplje za prskanje Vario Power (VPS), Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i pouzdan filter za vodu za zaštitu pumpe od malih čestica prljavštine. Pritisak se može lako podesiti na VPS-u jednostavnim okretanjem, osiguravajući ciljano čišćenje, ali nježno prema površinama. Čistač prljavštine s rotirajućim točkastim mlazom jamči temeljite rezultate čišćenja čak i tvrdokorne prljavštine. Sav isporučeni pribor može se pohraniti na samom uređaju. uklj. dodatni mlaz pjene i 1 litra auto šampona za maksimalnu moć otapanja prljavštine.
Značajke i prednosti
Uredno skladištenjeSpremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Integrirano crijevo za usisavanje deterdžentaKomforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te svojom zaštitom i njegom produljuju uživanje u rezultatu.
Veliki kotačiZa siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze. jednostavno manevriranje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - maks. 130
|Protok (l/h)
|maks. 420
|Površinski učinak (m²/h)
|30
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (W)
|1800
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|5,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|9,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|302 x 346 x 872
Opseg isporuke
- Mlaznica za pjenu: 0.3 l
- Deterdženti: Šampon za automobil 3 u 1 RM 610
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 6 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
- Integrirani filtar za vodu