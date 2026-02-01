Visokotlačni perač K 7 Comfort Premium Connect Car&Home

K 7 Comfort Premium Connect Car & Home perač pod pritiskom za dom i automobil nudi površinski učinak od 60 m²/h s motorom hlađenim vodom, PremiumFlex crijevom i kolutom za crijevo.

K 7 Comfort Premium Connect Car & Home perač pod visokim tlakom s dugotrajnim, vodom hlađenim motorom pruža dosljedne performanse za česte zadatke čišćenja. Integrirani kolut za crijevo s crijevom PremiumFlex omogućuje veliku fleksibilnost. Pištolj G 180 Q Comfort Connect ima LCD zaslon s 3 razine tlaka, uključujući eco!Mode i 2 razine deterdženta. Za korištenje bez umora, funkcija COMFORT!Hold znatno smanjuje tlak držanja, dok podešavanje razine na pištolju značajno poboljšava ergonomiju. Uključuje komplet Car & Home s površinskim čistačem T 5 i 1 litrom sredstva za čišćenje kamena, rotirajućom četkom za pranje, 1 litrom auto šampona. Sustav Quick Connect omogućuje jednostavno spajanje visokotlačnog crijeva, a svestrana 4-u-1 Multi Jet mlaznica kombinira 4 vrste mlaza koje se mogu praktično odabrati jednostavnim okretanjem glave mlaznice. Koncept 2-u-1 deterdženta također osigurava optimalnu primjenu deterdženta ovisno o području upotrebe. Zahvaljujući Bluetooth vezi s aplikacijom Kärcher Home & Garden, tlak se može praktično podesiti putem pametnog telefona. Aplikacija nudi savjetnika za prijavu i praktične savjete i trikove.

Značajke i prednosti
Pametan koncept uređaja
  • Dizajn uređaja ima organizirane ulaze i izlaze za kabele i crijeva. To osigurava slobodu kretanja i radni prostor te općenito olakšava rukovanje kabelima i crijevima.
  • Ispravno poravnavanje uređaja s crijevnim i kabelskim priključcima prema izvoru napajanja i vode čini čišćenje mnogo praktičnijim.
4-u-1 Multi Jet
  • Mnogo mogućnosti čišćenja zahvaljujući 4 različite mlaznice u jednoj cijevi za prskanje.
  • Nije potrebno mijenjati mlaznicu za veću praktičnost. Jednostavno okrenite glavu mlaznice kako biste promijenili uzorak prskanja.
PremiumFlex visokotlačna crijeva
  • Fleksibilno crijevo osigurava najveću fleksibilnost i maksimalnu slobodu kretanja.
  • Lako namotajte i odmotajte visokotlačno crijevo bez stvaranja čvorova.
Kolut za crijevo za udobno rukovanje
  • Visokotlačno crijevo optimalno je zaštićeno i moguće ga je odložiti tako da ne zauzima mnogo prostora.
  • Komforan rad: crijevo je u svakom trenutku spremno za rukovanje zahvaljujući jednostavnom namotavanju i odmotavanju.
  • Nisko težište za sigurno pozicioniranje, čak i na nagnutim površinama.
Nadmoćna snaga
  • Vodom hlađeni motor ističe se posebno dugim životnim vijekom i velikom snagom.
Ergonomski prijevoz
  • Teleskopska ručka s mehanizmom za zaključavanje omogućuje jednostavan, udoban i ergonomski transport.
  • Kotači s mekom strukturom komponenti omogućuju lako i bez napora pomicanje uređaja.
  • Ručka za nošenje omogućuje jednostavno i ergonomsko podizanje uređaja.
Aplikacija Home & Garden
  • Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje.
  • U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka.
  • Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.
Značajke održivosti
  • Dizajn s 30% reciklirane plastike¹⁾.
  • Do 80% manja potrošnja vode u usporedbi s konvencionalnim vrtnim crijevom.²⁾
  • Održiva ambalaža izrađena od najmanje 80% recikliranog papira.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 230
Frekvencija (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Protok (l/h) maks. 600
Površinski učinak (m²/h) 60
Dolazna temperatura (°C) maks. 60
Priključna snaga (kW) 3
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 19
Težina uklj. ambalažu (kg) 29,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ²⁾ Uvjeti internog testiranja: protok perača pod tlakom iznosi 40% protoka vrtnog crijeva, a vrijeme čišćenja se prepolovi. Protok i stvarna ušteda vode i vremena variraju ovisno o klasi uređaja, stupnju zaprljanosti i lokaciji. / ³⁾ U postavci/razini eco!Mode, potrošnja vode se smanjuje za 30%, a potrošnja energije za 35% u usporedbi s najvišom postavkom (3. razina).

Opseg isporuke

  • Home komplet: T 7 čistač površina, sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 3-u-1, 1l
  • Car komplet: K 7: Rotirajuća četka za pranje, izmjenjivi nastavak Car & Bike, krpa od mikrovlakana, Auto šampon 3 u 1, 1 l
  • Deterdženti: Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626, 1 l
  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q Connect
  • 4-u-1 Multi Jet
  • Visokotlačno crijevo: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Zadržavanje smanjenja pritiska na okidaču pištolja
  • Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Koncept 2-u-1 deterdženta
  • Regulacija deterdženta u primjeni mlaznice pjene
  • Teleskopska drška
  • Integrirana ručka za nošenje
  • Motor s vodenim hlađenjem
  • Integrirani filtar za vodu
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • 2 kvačice za kabel: s funkcijom brzog smanjenja
  • Kotači s mekom površinom komponenti
  • Povezivanje putem Bluetootha
  • rad pomoću aplikacije
  • pametne usluge/značajke u aplikaciji
Područja primjene
  • Terasa
  • Ograde
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Područja oko kuće i vrta
  • Automobili
  • Kamperi
  • Bicikli
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
Pribor
Sredstva za čišćenje
