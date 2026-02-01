Visokotlačni perač K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
K 7 Comfort Premium Connect Car & Home perač pod pritiskom za dom i automobil nudi površinski učinak od 60 m²/h s motorom hlađenim vodom, PremiumFlex crijevom i kolutom za crijevo.
K 7 Comfort Premium Connect Car & Home perač pod visokim tlakom s dugotrajnim, vodom hlađenim motorom pruža dosljedne performanse za česte zadatke čišćenja. Integrirani kolut za crijevo s crijevom PremiumFlex omogućuje veliku fleksibilnost. Pištolj G 180 Q Comfort Connect ima LCD zaslon s 3 razine tlaka, uključujući eco!Mode i 2 razine deterdženta. Za korištenje bez umora, funkcija COMFORT!Hold znatno smanjuje tlak držanja, dok podešavanje razine na pištolju značajno poboljšava ergonomiju. Uključuje komplet Car & Home s površinskim čistačem T 5 i 1 litrom sredstva za čišćenje kamena, rotirajućom četkom za pranje, 1 litrom auto šampona. Sustav Quick Connect omogućuje jednostavno spajanje visokotlačnog crijeva, a svestrana 4-u-1 Multi Jet mlaznica kombinira 4 vrste mlaza koje se mogu praktično odabrati jednostavnim okretanjem glave mlaznice. Koncept 2-u-1 deterdženta također osigurava optimalnu primjenu deterdženta ovisno o području upotrebe. Zahvaljujući Bluetooth vezi s aplikacijom Kärcher Home & Garden, tlak se može praktično podesiti putem pametnog telefona. Aplikacija nudi savjetnika za prijavu i praktične savjete i trikove.
Značajke i prednosti
Pametan koncept uređaja
- Dizajn uređaja ima organizirane ulaze i izlaze za kabele i crijeva. To osigurava slobodu kretanja i radni prostor te općenito olakšava rukovanje kabelima i crijevima.
- Ispravno poravnavanje uređaja s crijevnim i kabelskim priključcima prema izvoru napajanja i vode čini čišćenje mnogo praktičnijim.
4-u-1 Multi Jet
- Mnogo mogućnosti čišćenja zahvaljujući 4 različite mlaznice u jednoj cijevi za prskanje.
- Nije potrebno mijenjati mlaznicu za veću praktičnost. Jednostavno okrenite glavu mlaznice kako biste promijenili uzorak prskanja.
PremiumFlex visokotlačna crijeva
- Fleksibilno crijevo osigurava najveću fleksibilnost i maksimalnu slobodu kretanja.
- Lako namotajte i odmotajte visokotlačno crijevo bez stvaranja čvorova.
Kolut za crijevo za udobno rukovanje
- Visokotlačno crijevo optimalno je zaštićeno i moguće ga je odložiti tako da ne zauzima mnogo prostora.
- Komforan rad: crijevo je u svakom trenutku spremno za rukovanje zahvaljujući jednostavnom namotavanju i odmotavanju.
- Nisko težište za sigurno pozicioniranje, čak i na nagnutim površinama.
Nadmoćna snaga
- Vodom hlađeni motor ističe se posebno dugim životnim vijekom i velikom snagom.
Ergonomski prijevoz
- Teleskopska ručka s mehanizmom za zaključavanje omogućuje jednostavan, udoban i ergonomski transport.
- Kotači s mekom strukturom komponenti omogućuju lako i bez napora pomicanje uređaja.
- Ručka za nošenje omogućuje jednostavno i ergonomsko podizanje uređaja.
Aplikacija Home & Garden
- Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje.
- U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka.
- Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.
Značajke održivosti
- Dizajn s 30% reciklirane plastike¹⁾.
- Do 80% manja potrošnja vode u usporedbi s konvencionalnim vrtnim crijevom.²⁾
- Održiva ambalaža izrađena od najmanje 80% recikliranog papira.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Protok (l/h)
|maks. 600
|Površinski učinak (m²/h)
|60
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 60
|Priključna snaga (kW)
|3
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|19
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|29,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ²⁾ Uvjeti internog testiranja: protok perača pod tlakom iznosi 40% protoka vrtnog crijeva, a vrijeme čišćenja se prepolovi. Protok i stvarna ušteda vode i vremena variraju ovisno o klasi uređaja, stupnju zaprljanosti i lokaciji. / ³⁾ U postavci/razini eco!Mode, potrošnja vode se smanjuje za 30%, a potrošnja energije za 35% u usporedbi s najvišom postavkom (3. razina).
Opseg isporuke
- Home komplet: T 7 čistač površina, sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 3-u-1, 1l
- Car komplet: K 7: Rotirajuća četka za pranje, izmjenjivi nastavak Car & Bike, krpa od mikrovlakana, Auto šampon 3 u 1, 1 l
- Deterdženti: Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626, 1 l
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q Connect
- 4-u-1 Multi Jet
- Visokotlačno crijevo: 10 m, PremiumFlex
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Zadržavanje smanjenja pritiska na okidaču pištolja
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Koncept 2-u-1 deterdženta
- Regulacija deterdženta u primjeni mlaznice pjene
- Teleskopska drška
- Integrirana ručka za nošenje
- Motor s vodenim hlađenjem
- Integrirani filtar za vodu
- Pospremanje pribora na uređaju
- 2 kvačice za kabel: s funkcijom brzog smanjenja
- Kotači s mekom površinom komponenti
- Povezivanje putem Bluetootha
- rad pomoću aplikacije
- pametne usluge/značajke u aplikaciji
Videos
Područja primjene
- Terasa
- Ograde
- Vrtni i kameni zidovi
- Područja oko kuće i vrta
- Automobili
- Kamperi
- Bicikli
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj