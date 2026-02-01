K 7 Comfort Premium Connect Car & Home perač pod visokim tlakom s dugotrajnim, vodom hlađenim motorom pruža dosljedne performanse za česte zadatke čišćenja. Integrirani kolut za crijevo s crijevom PremiumFlex omogućuje veliku fleksibilnost. Pištolj G 180 Q Comfort Connect ima LCD zaslon s 3 razine tlaka, uključujući eco!Mode i 2 razine deterdženta. Za korištenje bez umora, funkcija COMFORT!Hold znatno smanjuje tlak držanja, dok podešavanje razine na pištolju značajno poboljšava ergonomiju. Uključuje komplet Car & Home s površinskim čistačem T 5 i 1 litrom sredstva za čišćenje kamena, rotirajućom četkom za pranje, 1 litrom auto šampona. Sustav Quick Connect omogućuje jednostavno spajanje visokotlačnog crijeva, a svestrana 4-u-1 Multi Jet mlaznica kombinira 4 vrste mlaza koje se mogu praktično odabrati jednostavnim okretanjem glave mlaznice. Koncept 2-u-1 deterdženta također osigurava optimalnu primjenu deterdženta ovisno o području upotrebe. Zahvaljujući Bluetooth vezi s aplikacijom Kärcher Home & Garden, tlak se može praktično podesiti putem pametnog telefona. Aplikacija nudi savjetnika za prijavu i praktične savjete i trikove.