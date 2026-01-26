Visokotlačni perač K 5 FJ Home BB

K 5 FJ Home idealan je za redovito čišćenje umjerene prljavštine na automobilima, kao i stazama i drugim površinama oko imanja. uklj. Home Kit i mlaz pjene.

K 5 FJ Home visokotlačni perač idealan je suputnik za redovite poslove čišćenja koji se bave umjerenom prljavštinom, kao što su vozila i srednje velike površine oko imanja. Značajke uključuju pištolj za okidanje, visokotlačno crijevo od 8 metara, koplje Vario Power Spray (VPS), Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i pouzdan filter za vodu za zaštitu pumpe od malih čestica prljavštine. Home Kit jamči čišćenje većih površina oko kuće bez prskanja i dolazi s T 5 sredstvom za čišćenje površina i 1 l sredstva za čišćenje kamena i fasada. Također je uključen mlaz pjene i šampon za automobile od 1 l za maksimalnu moć otapanja prljavštine. Sav isporučeni pribor može se pohraniti na samom uređaju.

Značajke i prednosti
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
  • Komforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje.
  • Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenje
  • Spremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Veliki kotači
  • Za siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze.
  • jednostavno manevriranje.
Quick Connect sustav
  • Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - maks. 145
Protok (l/h) maks. 500
Površinski učinak (m²/h) 40
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (W) 2100
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 6,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 13,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 302 x 346 x 872

Opseg isporuke

  • Home komplet: T 5 čistač površina, čistać kamena i fasada, 3u1, 1l
  • Produžetak cijevi za prskanje
  • Mlaznica za pjenu: 0.3 l
  • Deterdženti: Šampon za automobil 3 u 1 RM 610
  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 8 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
  • Materijal pumpe: aluminij
  • Integrirani filtar za vodu
  • Usisavanje vode
