K 5 FJ Home visokotlačni perač idealan je suputnik za redovite poslove čišćenja koji se bave umjerenom prljavštinom, kao što su vozila i srednje velike površine oko imanja. Značajke uključuju pištolj za okidanje, visokotlačno crijevo od 8 metara, koplje Vario Power Spray (VPS), Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i pouzdan filter za vodu za zaštitu pumpe od malih čestica prljavštine. Home Kit jamči čišćenje većih površina oko kuće bez prskanja i dolazi s T 5 sredstvom za čišćenje površina i 1 l sredstva za čišćenje kamena i fasada. Također je uključen mlaz pjene i šampon za automobile od 1 l za maksimalnu moć otapanja prljavštine. Sav isporučeni pribor može se pohraniti na samom uređaju.