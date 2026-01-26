Visokotlačni perač K 5 FJ Home BB
K 5 FJ Home idealan je za redovito čišćenje umjerene prljavštine na automobilima, kao i stazama i drugim površinama oko imanja. uklj. Home Kit i mlaz pjene.
K 5 FJ Home visokotlačni perač idealan je suputnik za redovite poslove čišćenja koji se bave umjerenom prljavštinom, kao što su vozila i srednje velike površine oko imanja. Značajke uključuju pištolj za okidanje, visokotlačno crijevo od 8 metara, koplje Vario Power Spray (VPS), Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i pouzdan filter za vodu za zaštitu pumpe od malih čestica prljavštine. Home Kit jamči čišćenje većih površina oko kuće bez prskanja i dolazi s T 5 sredstvom za čišćenje površina i 1 l sredstva za čišćenje kamena i fasada. Također je uključen mlaz pjene i šampon za automobile od 1 l za maksimalnu moć otapanja prljavštine. Sav isporučeni pribor može se pohraniti na samom uređaju.
Značajke i prednosti
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
- Komforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje.
- Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenje
- Spremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Veliki kotači
- Za siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze.
- jednostavno manevriranje.
Quick Connect sustav
- Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - maks. 145
|Protok (l/h)
|maks. 500
|Površinski učinak (m²/h)
|40
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (W)
|2100
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|6,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|13,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|302 x 346 x 872
Opseg isporuke
- Home komplet: T 5 čistač površina, čistać kamena i fasada, 3u1, 1l
- Produžetak cijevi za prskanje
- Mlaznica za pjenu: 0.3 l
- Deterdženti: Šampon za automobil 3 u 1 RM 610
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 8 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
- Materijal pumpe: aluminij
- Integrirani filtar za vodu
- Usisavanje vode