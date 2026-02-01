Visokotlačni perač K 4 Comfort Premium Veranda BB
K 4 Comfort Premium Veranda perač pod pritiskom s površinskim učinkom od 30 m²/h, PremiumFlex crijevom, kolutom za crijevo i vodom hlađenim motorom idealan je za dom i automobil. Uključuje Veranda komplet.
K 4 Comfort Premium je snažan i praktičan perač pod tlakom, idealan za uklanjanje umjerene prljavštine oko kuće i automobila. Njegov dugotrajni, vodom hlađeni motor osigurava konstantne performanse, dok praktični kolut za crijevo s crijevom PremiumFlex pruža fleksibilnost. Pištolj G 180 Q COMFORT!Hold smanjuje tlak držanja do 50 posto, što omogućuje rad bez umora, a zahvaljujući sustavu Quick Connect, visokotlačno crijevo se može brzo spojiti. Inovativna 4-u-1 Multi Jet mlaznica kombinira 4 različita načina prskanja koji se mogu praktično podesiti okretanjem glave mlaznice. Uključuje Veranda Kit s PS 30 snažnom strugačicom, koja uklanja prljavštinu s mnogih površina, i 1 litru sredstva za čišćenje drva. Osim toga, koncept deterdženta 2-u-1 nudi savršenu primjenu deterdženta ovisno o primjeni. Kablovi i pribor mogu se kompaktno pohraniti na uređaju. Teleskopska ručka i kotači s mekom površinom omogućuju jednostavan transport. Podršku pruža aplikacija Kärcher Home & Garden sa savjetnikom za primjenu te savjetima i trikovima.
Značajke i prednosti
Pametan koncept uređaja
Udobni pištolj s COMFORT!Hold i brzim spojem
4-u-1 Multi Jet
Koncept 2-u-1 deterdženta
PremiumFlex visokotlačna crijeva
Kolut za crijevo za udobno rukovanje
Nadmoćna snaga
Ergonomski prijevoz
Aplikacija Home & Garden
Značajke održivosti
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tlak ( /bar/MPa)
|20 / maks. 130 / 2 - 13
|Protok (l/h)
|maks. 420
|Površinski učinak (m²/h)
|30
|Dolazna temperatura (°C)
|40
|Priključna snaga (kW)
|1,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|12,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|19,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ²⁾ Uvjeti internog testiranja: protok perača pod tlakom iznosi 40% protoka vrtnog crijeva, a vrijeme čišćenja se prepolovi. Protok i stvarna ušteda vode i vremena variraju ovisno o klasi uređaja, stupnju zaprljanosti i lokaciji.
Opseg isporuke
- Komplet za verandu: K 4: Snažna strugalica PS 30, Sredstvo za čišćenje drva 3 u 1, 1,0 l
- Deterdženti: Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626, 1 l
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-u-1 Multi Jet
- Visokotlačno crijevo: 8 m, PremiumFlex
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Zadržavanje smanjenja pritiska na okidaču pištolja
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Koncept 2-u-1 deterdženta
- Regulacija deterdženta u primjeni mlaznice pjene
- Teleskopska drška
- Motor s vodenim hlađenjem
- Integrirani filtar za vodu
- Kvačica za kabel
- Pospremanje pribora na uređaju
- Kotači s mekom površinom komponenti
Videos
Područja primjene
- Područja oko kuće i vrta
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Za čišćenje malih vozila