Visokotlačni perač K 4 Comfort Premium Veranda BB

K 4 Comfort Premium Veranda perač pod pritiskom s površinskim učinkom od 30 m²/h, PremiumFlex crijevom, kolutom za crijevo i vodom hlađenim motorom idealan je za dom i automobil. Uključuje Veranda komplet.

K 4 Comfort Premium je snažan i praktičan perač pod tlakom, idealan za uklanjanje umjerene prljavštine oko kuće i automobila. Njegov dugotrajni, vodom hlađeni motor osigurava konstantne performanse, dok praktični kolut za crijevo s crijevom PremiumFlex pruža fleksibilnost. Pištolj G 180 Q COMFORT!Hold smanjuje tlak držanja do 50 posto, što omogućuje rad bez umora, a zahvaljujući sustavu Quick Connect, visokotlačno crijevo se može brzo spojiti. Inovativna 4-u-1 Multi Jet mlaznica kombinira 4 različita načina prskanja koji se mogu praktično podesiti okretanjem glave mlaznice. Uključuje Veranda Kit s PS 30 snažnom strugačicom, koja uklanja prljavštinu s mnogih površina, i 1 litru sredstva za čišćenje drva. Osim toga, koncept deterdženta 2-u-1 nudi savršenu primjenu deterdženta ovisno o primjeni. Kablovi i pribor mogu se kompaktno pohraniti na uređaju. Teleskopska ručka i kotači s mekom površinom omogućuju jednostavan transport. Podršku pruža aplikacija Kärcher Home & Garden sa savjetnikom za primjenu te savjetima i trikovima.

Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Tlak ( /bar/MPa) 20 / maks. 130 / 2 - 13
Protok (l/h) maks. 420
Površinski učinak (m²/h) 30
Dolazna temperatura (°C) 40
Priključna snaga (kW) 1,8
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 12,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 19,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ²⁾ Uvjeti internog testiranja: protok perača pod tlakom iznosi 40% protoka vrtnog crijeva, a vrijeme čišćenja se prepolovi. Protok i stvarna ušteda vode i vremena variraju ovisno o klasi uređaja, stupnju zaprljanosti i lokaciji.

Opseg isporuke

  • Komplet za verandu: K 4: Snažna strugalica PS 30, Sredstvo za čišćenje drva 3 u 1, 1,0 l
  • Deterdženti: Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626, 1 l
  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-u-1 Multi Jet
  • Visokotlačno crijevo: 8 m, PremiumFlex
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Zadržavanje smanjenja pritiska na okidaču pištolja
  • Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Koncept 2-u-1 deterdženta
  • Regulacija deterdženta u primjeni mlaznice pjene
  • Teleskopska drška
  • Motor s vodenim hlađenjem
  • Integrirani filtar za vodu
  • Kvačica za kabel
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • Kotači s mekom površinom komponenti
Područja primjene
  • Područja oko kuće i vrta
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Za čišćenje malih vozila
