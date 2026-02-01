K 4 Comfort Premium je snažan i praktičan perač pod tlakom, idealan za uklanjanje umjerene prljavštine oko kuće i automobila. Njegov dugotrajni, vodom hlađeni motor osigurava konstantne performanse, dok praktični kolut za crijevo s crijevom PremiumFlex pruža fleksibilnost. Pištolj G 180 Q COMFORT!Hold smanjuje tlak držanja do 50 posto, što omogućuje rad bez umora, a zahvaljujući sustavu Quick Connect, visokotlačno crijevo se može brzo spojiti. Inovativna 4-u-1 Multi Jet mlaznica kombinira 4 različita načina prskanja koji se mogu praktično podesiti okretanjem glave mlaznice. Uključuje Veranda Kit s PS 30 snažnom strugačicom, koja uklanja prljavštinu s mnogih površina, i 1 litru sredstva za čišćenje drva. Osim toga, koncept deterdženta 2-u-1 nudi savršenu primjenu deterdženta ovisno o primjeni. Kablovi i pribor mogu se kompaktno pohraniti na uređaju. Teleskopska ručka i kotači s mekom površinom omogućuju jednostavan transport. Podršku pruža aplikacija Kärcher Home & Garden sa savjetnikom za primjenu te savjetima i trikovima.