Sa svojim dugotrajnim, vodom hlađenim motorom, perač pod tlakom K 7 Comfort Premium Connect nudi konstantnu snagu za česte zadatke čišćenja, dok integrirani kolut za crijevo s crijevom PremiumFlex pruža veliku fleksibilnost. Pištolj G 180 Q Comfort Connect ima LCD zaslon s 3 razine tlaka, uključujući eco!Mode i 2 razine deterdženta. Za korištenje bez umora, funkcija COMFORT!Hold znatno smanjuje tlak držanja, dok podešavanje razine na pištolju značajno poboljšava ergonomiju. Praktični sustav Quick Connect omogućuje jednostavno i brzo spajanje visokotlačnog crijeva, a svestrana 4-u-1 mlaznica za prskanje kombinira 4 vrste prskanja koje se mogu praktično odabrati jednostavnim okretanjem glave cijevi za prskanje. Praktični koncept 2-u-1 deterdženta također osigurava optimalnu primjenu deterdženta ovisno o području upotrebe. Zahvaljujući Bluetooth vezi s aplikacijom Kärcher Home & Garden, tlak se može praktično podesiti putem pametnog telefona. Aplikacija također nudi korisnog savjetnika za primjenu, kao i praktične savjete i trikove.