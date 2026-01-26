Visokotlačni perač K 5 Basic

K5 Basic visokotlačni perač s vodeno hlađenim motorom prikladan je za povremenu upotrebu i srednje prljavštine na velikim automobilima, kamenim zidovima ili biciklima.

K5 Basic za umjerenu prljavštinu ostavlja velike automobile, bicikle, pa čak i kamene zidove besprijekorno čistima. Visokotlačni perač opremljen je snažnim vodom hlađenim motorom i ima pištolj za okidanje sa sustavom brze spojke Quick Connect i visokotlačno crijevo od 8 metara. Tu je i mlaznica Vario Power (VPS) koja olakšava podešavanje potrebnog tlaka i pruža nježan tretman osjetljivih površina, kao i mlaz za prljavštinu sa snažnim rotirajućim točkastim mlazom za rješavanje najtvrdokornijih prljavština. Integrirani filter za vodu služi za zaštitu pumpe.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 5 Basic: Nadmoćna snaga
Nadmoćna snaga
Motor s vodenim hlađenjem odgovara najnovijem stanju tehnike, a osvaja svojom posebnom dugovječnošću i učinkovitošću.
Visokotlačni perač K 5 Basic: Ručka
Ručka
Za praktičnu visinu izvlačenja.
Visokotlačni perač K 5 Basic: Veliki kotači
Veliki kotači
Za siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Protok (l/h) maks. 500
Površinski učinak (m²/h) 40
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 2,1
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 11,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 15
Dimenzije (d × š × v) (mm) 341 x 325 x 867

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: Standard Quick Connect
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 8 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Teleskopska drška
  • Motor s vodenim hlađenjem
  • Integrirani filtar za vodu
  • Usisavanje vode
Visokotlačni perač K 5 Basic
Visokotlačni perač K 5 Basic
Visokotlačni perač K 5 Basic
Visokotlačni perač K 5 Basic
Područja primjene
  • Bicikli
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Područja oko kuće i vrta
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Za čišćenje malih vozila
  • Vanjske stepenice
  • Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
  • Vrtni i kameni zidovi
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH