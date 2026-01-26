Visokotlačni perač K 5 Basic
K5 Basic visokotlačni perač s vodeno hlađenim motorom prikladan je za povremenu upotrebu i srednje prljavštine na velikim automobilima, kamenim zidovima ili biciklima.
K5 Basic za umjerenu prljavštinu ostavlja velike automobile, bicikle, pa čak i kamene zidove besprijekorno čistima. Visokotlačni perač opremljen je snažnim vodom hlađenim motorom i ima pištolj za okidanje sa sustavom brze spojke Quick Connect i visokotlačno crijevo od 8 metara. Tu je i mlaznica Vario Power (VPS) koja olakšava podešavanje potrebnog tlaka i pruža nježan tretman osjetljivih površina, kao i mlaz za prljavštinu sa snažnim rotirajućim točkastim mlazom za rješavanje najtvrdokornijih prljavština. Integrirani filter za vodu služi za zaštitu pumpe.
Značajke i prednosti
Nadmoćna snagaMotor s vodenim hlađenjem odgovara najnovijem stanju tehnike, a osvaja svojom posebnom dugovječnošću i učinkovitošću.
RučkaZa praktičnu visinu izvlačenja.
Veliki kotačiZa siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Protok (l/h)
|maks. 500
|Površinski učinak (m²/h)
|40
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|2,1
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|11,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|15
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|341 x 325 x 867
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: Standard Quick Connect
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 8 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Teleskopska drška
- Motor s vodenim hlađenjem
- Integrirani filtar za vodu
- Usisavanje vode
Područja primjene
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Područja oko kuće i vrta
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Za čišćenje malih vozila
- Vanjske stepenice
- Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
- Vrtni i kameni zidovi