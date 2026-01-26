K5 Basic za umjerenu prljavštinu ostavlja velike automobile, bicikle, pa čak i kamene zidove besprijekorno čistima. Visokotlačni perač opremljen je snažnim vodom hlađenim motorom i ima pištolj za okidanje sa sustavom brze spojke Quick Connect i visokotlačno crijevo od 8 metara. Tu je i mlaznica Vario Power (VPS) koja olakšava podešavanje potrebnog tlaka i pruža nježan tretman osjetljivih površina, kao i mlaz za prljavštinu sa snažnim rotirajućim točkastim mlazom za rješavanje najtvrdokornijih prljavština. Integrirani filter za vodu služi za zaštitu pumpe.