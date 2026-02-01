Visokotlačni perač K 5 Classic Home

Lagan i praktičan: visokotlačni perač K5 Classic Car & Home može se u tren oka pohraniti i lako ga je transportirati. Komplet za čišćenje automobila i pribor za dom uključeni. 

K5 Classic Car & Home visokotlačni perač idealan je za povremenu upotrebu i za uklanjanje umjerene prljavštine oko kuće. Od bicikala do kamenih zidova, pa čak i terenskih vozila, visokotlačni perač daje sjajne rezultate u svim smjerovima zahvaljujući svom snažnom univerzalnom motoru. Komplet za čišćenje automobila jamči učinkovito čišćenje vozila. Mlaz pjene od 0,3 l osigurava dobro prianjanje pjene za optimalnu moć otapanja prljavštine, a rotirajuća četka za pranje učinkovito otpušta sivi sloj. Home Kit sa sredstvom za čišćenje kamena i fasada 3-u-1 (1 l) i sredstvom za čišćenje površina T5 osigurava vrlo učinkovite rezultate čišćenja glatkih površina bez prskanja. Štoviše, uređaj također ima pištolj za okidanje sa sustavom Quick Connect i dolazi s 8 m visokotlačnog crijeva. VPS (Vario Power mlaznica) omogućuje korisniku podešavanje pritiska kako bi savršeno odgovarao površini u tren oka. Čistač prljavštine uklanja i najtvrdokorniju prljavštinu, a filtar za vodu štiti pumpu od sitnih čestica prljavštine.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 5 Classic Home: Spremište crijeva pomoću prednjeg poklopca
Spremište crijeva pomoću prednjeg poklopca
Crijevo se lako može odložiti preko prednjeg poklopca.
Visokotlačni perač K 5 Classic Home: Teleskopska drška
Teleskopska drška
Aluminijska teleskopska ručka se može proširiti prilikom transporta i ponovo uvući prilikom odlaganja.
Visokotlačni perač K 5 Classic Home: Korištenje sredstva za čišćenje
Korištenje sredstva za čišćenje
Usisno crijevo za uporabu sredstava za čišćenje. Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te svojom zaštitom i njegom produljuju uživanje u rezultatu.
Prostor na uređaju za odlaganje dodatne opreme
  • Prikladno odlaganje pribora koje štedi prostor.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Protok (l/h) maks. 500
Površinski učinak (m²/h) 40
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 2,1
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 5,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 12,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 188 x 252 x 445

Opseg isporuke

  • Home komplet: T 5 čistač površina, čistać kamena i fasada, 3u1, 1l
  • Produžetak cijevi za prskanje
  • Rotirajuća četka za pranje
  • Mlaznica za pjenu: 0.3 l
  • Suha krpa
  • Deterdženti: Šampon za automobil 3 u 1 RM 610
  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 8 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
  • Teleskopska drška
  • Materijal pumpe: aluminij
  • Integrirani filtar za vodu
  • Usisavanje vode
Područja primjene
  • Bicikli
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Područja oko kuće i vrta
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Za čišćenje malih vozila
  • Vanjske stepenice
  • Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Fasada
Pribor
Sredstva za čišćenje
BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
