K5 Classic Car & Home visokotlačni perač idealan je za povremenu upotrebu i za uklanjanje umjerene prljavštine oko kuće. Od bicikala do kamenih zidova, pa čak i terenskih vozila, visokotlačni perač daje sjajne rezultate u svim smjerovima zahvaljujući svom snažnom univerzalnom motoru. Komplet za čišćenje automobila jamči učinkovito čišćenje vozila. Mlaz pjene od 0,3 l osigurava dobro prianjanje pjene za optimalnu moć otapanja prljavštine, a rotirajuća četka za pranje učinkovito otpušta sivi sloj. Home Kit sa sredstvom za čišćenje kamena i fasada 3-u-1 (1 l) i sredstvom za čišćenje površina T5 osigurava vrlo učinkovite rezultate čišćenja glatkih površina bez prskanja. Štoviše, uređaj također ima pištolj za okidanje sa sustavom Quick Connect i dolazi s 8 m visokotlačnog crijeva. VPS (Vario Power mlaznica) omogućuje korisniku podešavanje pritiska kako bi savršeno odgovarao površini u tren oka. Čistač prljavštine uklanja i najtvrdokorniju prljavštinu, a filtar za vodu štiti pumpu od sitnih čestica prljavštine.