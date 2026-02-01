Visokotlačni perač K 5 Classic Home
Lagan i praktičan: visokotlačni perač K5 Classic Car & Home može se u tren oka pohraniti i lako ga je transportirati. Komplet za čišćenje automobila i pribor za dom uključeni.
K5 Classic Car & Home visokotlačni perač idealan je za povremenu upotrebu i za uklanjanje umjerene prljavštine oko kuće. Od bicikala do kamenih zidova, pa čak i terenskih vozila, visokotlačni perač daje sjajne rezultate u svim smjerovima zahvaljujući svom snažnom univerzalnom motoru. Komplet za čišćenje automobila jamči učinkovito čišćenje vozila. Mlaz pjene od 0,3 l osigurava dobro prianjanje pjene za optimalnu moć otapanja prljavštine, a rotirajuća četka za pranje učinkovito otpušta sivi sloj. Home Kit sa sredstvom za čišćenje kamena i fasada 3-u-1 (1 l) i sredstvom za čišćenje površina T5 osigurava vrlo učinkovite rezultate čišćenja glatkih površina bez prskanja. Štoviše, uređaj također ima pištolj za okidanje sa sustavom Quick Connect i dolazi s 8 m visokotlačnog crijeva. VPS (Vario Power mlaznica) omogućuje korisniku podešavanje pritiska kako bi savršeno odgovarao površini u tren oka. Čistač prljavštine uklanja i najtvrdokorniju prljavštinu, a filtar za vodu štiti pumpu od sitnih čestica prljavštine.
Značajke i prednosti
Spremište crijeva pomoću prednjeg poklopcaCrijevo se lako može odložiti preko prednjeg poklopca.
Teleskopska drškaAluminijska teleskopska ručka se može proširiti prilikom transporta i ponovo uvući prilikom odlaganja.
Korištenje sredstva za čišćenjeUsisno crijevo za uporabu sredstava za čišćenje. Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te svojom zaštitom i njegom produljuju uživanje u rezultatu.
Prostor na uređaju za odlaganje dodatne opreme
- Prikladno odlaganje pribora koje štedi prostor.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Protok (l/h)
|maks. 500
|Površinski učinak (m²/h)
|40
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|2,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|5,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|12,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|188 x 252 x 445
Opseg isporuke
- Home komplet: T 5 čistač površina, čistać kamena i fasada, 3u1, 1l
- Produžetak cijevi za prskanje
- Rotirajuća četka za pranje
- Mlaznica za pjenu: 0.3 l
- Suha krpa
- Deterdženti: Šampon za automobil 3 u 1 RM 610
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 8 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
- Teleskopska drška
- Materijal pumpe: aluminij
- Integrirani filtar za vodu
- Usisavanje vode
Područja primjene
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Područja oko kuće i vrta
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Za čišćenje malih vozila
- Vanjske stepenice
- Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
- Vrtni i kameni zidovi
- Fasada