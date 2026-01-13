Visokotlačni perač G 7.180

Bez električne utičnice benzinsko pogonjeni visokotlačni čistač G 7.180 pruža maksimalnu autonomiju u čišćenju, bez potrebe za električnim napajanjem. Također, izvrsnih je performansa.

Maksimalna fleksibilnost – u potpunosti bez struje. To vam omogućuje G 7.180. Zahvaljujući snažnom benzinskom motoru visokotlačnom čistaču nije potrebno električno napajanje. Doživljaj čišćenja podiže se na višu razinu zbog nove mlazne cijevi. Zbog stabilnog okvira i velikih kotača G 7.180 je prikladan i za primjenu na zahtjevnom terenu. Optimizirane značajke kao i nov pribor predstavljaju znatno poboljšanje dosadašnje serije G. G 7.180 – idealan za terase, prilaze, prikolice, kamione i još puno toga.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač G 7.180: Sklopivi
Sklopivi
Sklopivi okvir čini G 7.180 laganim i lakim za pohranu.
Visokotlačni perač G 7.180: Novi pribor
Novi pribor
Novi i poboljšani dodaci za visokotlačni čistač osiguravaju još snažnije i lakše čišćenje.
Visokotlačni perač G 7.180: Odvojivi spremnik za deterdžent
Odvojivi spremnik za deterdžent
Odvojivi spremnik deterdženta olakšava punjenje. Spremnik se može lako očistiti.
Iznimno veliki kotači
  • Iznimno veliki kotači ga čine prikladnim i na zahtjevnim terenima.
Automatski čok
  • Jednostavno započnite čišćenje pomoću automatskog čoka.
Specifikacije

Tehnički podaci

Tlak (bar/MPa) 18 - 180 / 1,8 - 18
Protok (l/h) 590
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Snaga (ks) maks. 4,7
Vrsta pogona Benzin
Zapremina (cm³) 160
Boja antracit
Težina uklj. ambalažu (kg) 36,5
Težina bez pribora (kg) 29,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 570 x 500 x 920

Opseg isporuke

  • Visokotlačno crijevo: 10 m
  • Visokotlačni pištolji: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
Visokotlačni perač G 7.180
Visokotlačni perač G 7.180
Područja primjene
  • Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
  • Čamci
  • Kamperi
  • (Ulazi) dvorišta, prilazi
Pribor
Sredstva za čišćenje
