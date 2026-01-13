Visokotlačni perač G 7.180
Bez električne utičnice benzinsko pogonjeni visokotlačni čistač G 7.180 pruža maksimalnu autonomiju u čišćenju, bez potrebe za električnim napajanjem. Također, izvrsnih je performansa.
Maksimalna fleksibilnost – u potpunosti bez struje. To vam omogućuje G 7.180. Zahvaljujući snažnom benzinskom motoru visokotlačnom čistaču nije potrebno električno napajanje. Doživljaj čišćenja podiže se na višu razinu zbog nove mlazne cijevi. Zbog stabilnog okvira i velikih kotača G 7.180 je prikladan i za primjenu na zahtjevnom terenu. Optimizirane značajke kao i nov pribor predstavljaju znatno poboljšanje dosadašnje serije G. G 7.180 – idealan za terase, prilaze, prikolice, kamione i još puno toga.
Značajke i prednosti
SklopiviSklopivi okvir čini G 7.180 laganim i lakim za pohranu.
Novi priborNovi i poboljšani dodaci za visokotlačni čistač osiguravaju još snažnije i lakše čišćenje.
Odvojivi spremnik za deterdžentOdvojivi spremnik deterdženta olakšava punjenje. Spremnik se može lako očistiti.
Iznimno veliki kotači
- Iznimno veliki kotači ga čine prikladnim i na zahtjevnim terenima.
Automatski čok
- Jednostavno započnite čišćenje pomoću automatskog čoka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Tlak (bar/MPa)
|18 - 180 / 1,8 - 18
|Protok (l/h)
|590
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Snaga (ks)
|maks. 4,7
|Vrsta pogona
|Benzin
|Zapremina (cm³)
|160
|Boja
|antracit
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|36,5
|Težina bez pribora (kg)
|29,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|570 x 500 x 920
Opseg isporuke
- Visokotlačno crijevo: 10 m
- Visokotlačni pištolji: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
Područja primjene
- Za čišćenje automobila srednje klase i kombija.
- Čamci
- Kamperi
- (Ulazi) dvorišta, prilazi