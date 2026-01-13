Maksimalna fleksibilnost – u potpunosti bez struje. To vam omogućuje G 7.180. Zahvaljujući snažnom benzinskom motoru visokotlačnom čistaču nije potrebno električno napajanje. Doživljaj čišćenja podiže se na višu razinu zbog nove mlazne cijevi. Zbog stabilnog okvira i velikih kotača G 7.180 je prikladan i za primjenu na zahtjevnom terenu. Optimizirane značajke kao i nov pribor predstavljaju znatno poboljšanje dosadašnje serije G. G 7.180 – idealan za terase, prilaze, prikolice, kamione i još puno toga.