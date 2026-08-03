Dvodijelna valjkasta četka je idealni dodatak za čistač terasa PCL 4, jer je posebno prilagođena za temeljito čišćenje glatkih kamenih pločnika i pločica kao i za vanjski prostor. Bez problema uklanja prljavštinu kao što su bilje ili mahovina te pri čišćenju vašeg dvorišta postiže izvanredne rezultate.