Valjkaste četke za kamene površine

Idealan dodatak za čišćenje dvorišta i balkona: dvodijelni komplet valljkastih četki za čistač terasa PCL 4. Bez problema uklanja bilje i mahovinu s glatkih pločnika u vanjskim prostorima.

Dvodijelna valjkasta četka je idealni dodatak za čistač terasa PCL 4, jer je posebno prilagođena za temeljito čišćenje glatkih kamenih pločnika i pločica kao i za vanjski prostor. Bez problema uklanja prljavštinu kao što su bilje ili mahovina te pri čišćenju vašeg dvorišta postiže izvanredne rezultate.

Značajke i prednosti
Temeljito i ravnomjerno čisti glatke kamene površine
Materijal čekinja posebno prilagođen za zadaću čišćenja
Optimizirani profil četke za čišćenje glatkih kamenih površina
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Terasa
  • Balkon
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Created with AI (artificial intelligence)

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