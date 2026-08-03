Valjkaste četke za kamene površine
Idealan dodatak za čišćenje dvorišta i balkona: dvodijelni komplet valljkastih četki za čistač terasa PCL 4. Bez problema uklanja bilje i mahovinu s glatkih pločnika u vanjskim prostorima.
Dvodijelna valjkasta četka je idealni dodatak za čistač terasa PCL 4, jer je posebno prilagođena za temeljito čišćenje glatkih kamenih pločnika i pločica kao i za vanjski prostor. Bez problema uklanja prljavštinu kao što su bilje ili mahovina te pri čišćenju vašeg dvorišta postiže izvanredne rezultate.
Značajke i prednosti
Temeljito i ravnomjerno čisti glatke kamene površine
Materijal čekinja posebno prilagođen za zadaću čišćenja
Optimizirani profil četke za čišćenje glatkih kamenih površina
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|134 x 100 x 100
Područja primjene
- Terasa
- Balkon