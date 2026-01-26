PS 30 Power ribač

Power ribač PS 30 s 3 integrirane visokotlačne mlaznice snažno i u kratkom vremenu skida tvrdokornu nečistoću s najrazličitijih površina. Idealno za stepenice i rubove. S integriranim brisačem za uklanjanje prljave vode.

Power ribač PS 30 osigurava blistave rezultate čišćenja na najrazličitijim površinama. To osiguravaju 3 visokotlačne mlaznice koje otapaju i tvrdokornu nečistoću. Stoga je PS 30 optimalan pomoćnik za pouzdano čišćenje malih do srednje velikih površina kao za stepenice i rubove. Kako bi dospio do teško dostupnih mjesta, glava četke može se okrenuti za 360°. Nakon čišćenja s integriranim brisačem može se ukloniti prljava voda sa svih glatkih površina. Na taj se način brzo uklanja višak prljave vode i površine se ponovno mogu upotrebljavati. Ova kombinacija visokotlačnog mlaza i ručnog pritiska četki stavlja svaki uobičajeni brisač s njegovim učinkom čišćenja u kut i može se kombinirati sa svim Kärcherovim visokotlačnim čistačima razreda K 2 do K 7.

Značajke i prednosti
PS 30 Power ribač: Tri integrirane visokotlačne mlaznice
Tri integrirane visokotlačne mlaznice
Snažno čišćenje pod visokim tlakom sa sjajnim rezultatima.
PS 30 Power ribač: Integrirani i izmjenjivi brisač
Integrirani i izmjenjivi brisač
Brzo uklanjanje prljave vode s izmjenjivim brisačem.
PS 30 Power ribač: Mogućnost okretanja glave četke za 360°
Mogućnost okretanja glave četke za 360°
Teško dostupna mjesta čini lako dostupnima.
Prsten s čekinjama
  • Zaštita od prskanja vode.
Kompaktan oblik
  • Okretan, kompaktan oblik olakšava čišćenje kutova i rubova bez prskanja.
Snažno čišćenje visokim tlakom
  • Tvrdokorna prljavština pouzdano se uklanja s različitih površina.
Kombinacija visokotlačnog mlaza i manualnog pritiska četke
  • Iznimno velik učinak čišćenja u usporedbi s uobičajenim brisačima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 744 x 293 x 769
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Stepenice
  • Terasa
  • Garaža
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Balkon
  • Staze
  • (Ulazi) dvorišta, prilazi
