PS 30 Power ribač
Power ribač PS 30 s 3 integrirane visokotlačne mlaznice snažno i u kratkom vremenu skida tvrdokornu nečistoću s najrazličitijih površina. Idealno za stepenice i rubove. S integriranim brisačem za uklanjanje prljave vode.
Power ribač PS 30 osigurava blistave rezultate čišćenja na najrazličitijim površinama. To osiguravaju 3 visokotlačne mlaznice koje otapaju i tvrdokornu nečistoću. Stoga je PS 30 optimalan pomoćnik za pouzdano čišćenje malih do srednje velikih površina kao za stepenice i rubove. Kako bi dospio do teško dostupnih mjesta, glava četke može se okrenuti za 360°. Nakon čišćenja s integriranim brisačem može se ukloniti prljava voda sa svih glatkih površina. Na taj se način brzo uklanja višak prljave vode i površine se ponovno mogu upotrebljavati. Ova kombinacija visokotlačnog mlaza i ručnog pritiska četki stavlja svaki uobičajeni brisač s njegovim učinkom čišćenja u kut i može se kombinirati sa svim Kärcherovim visokotlačnim čistačima razreda K 2 do K 7.
Značajke i prednosti
Tri integrirane visokotlačne mlazniceSnažno čišćenje pod visokim tlakom sa sjajnim rezultatima.
Integrirani i izmjenjivi brisačBrzo uklanjanje prljave vode s izmjenjivim brisačem.
Mogućnost okretanja glave četke za 360°Teško dostupna mjesta čini lako dostupnima.
Prsten s čekinjama
- Zaštita od prskanja vode.
Kompaktan oblik
- Okretan, kompaktan oblik olakšava čišćenje kutova i rubova bez prskanja.
Snažno čišćenje visokim tlakom
- Tvrdokorna prljavština pouzdano se uklanja s različitih površina.
Kombinacija visokotlačnog mlaza i manualnog pritiska četke
- Iznimno velik učinak čišćenja u usporedbi s uobičajenim brisačima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|744 x 293 x 769
Kompatibilni uređaji
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Premium
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Veranda BB
- K 4 FJ BB
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 UM PROMO (BT)
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact AntiTwist Flex Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP -2-X
- KHP 4 *AT
Područja primjene
- Stepenice
- Terasa
- Garaža
- Vrtni i kameni zidovi
- Balkon
- Staze
- (Ulazi) dvorišta, prilazi