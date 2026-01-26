Visokotlačni perač K 3 Horizontal Plus
Uvijek možete računati na K 3 Horizontalni visokotlačni perač: pomoćnik štedi prostor i idealan je za čišćenje prljavštine s manjih vrtnih površina, terasa, vrtnog namještaja i automobila.
S malim visokotlačnim peračem K 3 koji štedi prostor, prljavština je stvar prošlosti. Zahvaljujući visokotlačnom crijevu dugom četiri metra, visokotlačni perač je savršen za povremenu upotrebu u kući i daje blistavi sjaj malim vrtnim površinama i terasama, kao i vrtnom namještaju, pa čak i vozilima. Zahvaljujući Vario Power Spray Lance (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretanjem. Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom otpušta čak i najtvrdokorniju prljavštinu, dok je pumpa zaštićena filtrom za vodu – za dug radni vijek. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj integriranoj ručki za nošenje, K 3 Horizontal lako možete prenijeti gdje god vam je potreban. Za dodatnu pogodnost, sustav Quick Connect omogućuje da se visokotlačno crijevo uvuče i izvuče iz uređaja i lako aktivira pištolj. Sav isporučeni pribor može se jednostavno pohraniti na samom K 3 Horizontalu.
Značajke i prednosti
Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostorZa jednostavno pospremanje na malo mjesta, također i u male niše. Može se nositi jednom rukom.
Integrirano crijevo za usisavanje deterdžentaKomforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenjeSpremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Quick Connect sustav
- Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Savršeno usklađen pribor
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - maks. 120
|Protok (l/h)
|maks. 380
|Površinski učinak (m²/h)
|25
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (W)
|1600
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|380 x 197 x 264
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 5 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Integrirani filtar za vodu
- Namatanje kabela