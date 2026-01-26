Visokotlačni perač K 3 Horizontal Plus

Uvijek možete računati na K 3 Horizontalni visokotlačni perač: pomoćnik štedi prostor i idealan je za čišćenje prljavštine s manjih vrtnih površina, terasa, vrtnog namještaja i automobila.

S malim visokotlačnim peračem K 3 koji štedi prostor, prljavština je stvar prošlosti. Zahvaljujući visokotlačnom crijevu dugom četiri metra, visokotlačni perač je savršen za povremenu upotrebu u kući i daje blistavi sjaj malim vrtnim površinama i terasama, kao i vrtnom namještaju, pa čak i vozilima. Zahvaljujući Vario Power Spray Lance (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretanjem. Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom otpušta čak i najtvrdokorniju prljavštinu, dok je pumpa zaštićena filtrom za vodu – za dug radni vijek. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj integriranoj ručki za nošenje, K 3 Horizontal lako možete prenijeti gdje god vam je potreban. Za dodatnu pogodnost, sustav Quick Connect omogućuje da se visokotlačno crijevo uvuče i izvuče iz uređaja i lako aktivira pištolj. Sav isporučeni pribor može se jednostavno pohraniti na samom K 3 Horizontalu.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 3 Horizontal Plus: Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostor
Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostor
Za jednostavno pospremanje na malo mjesta, također i u male niše. Može se nositi jednom rukom.
Visokotlačni perač K 3 Horizontal Plus: Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Komforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Visokotlačni perač K 3 Horizontal Plus: Uredno skladištenje
Uredno skladištenje
Spremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Quick Connect sustav
  • Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Savršeno usklađen pribor
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - maks. 120
Protok (l/h) maks. 380
Površinski učinak (m²/h) 25
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (W) 1600
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 197 x 264

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 5 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Integrirani filtar za vodu
  • Namatanje kabela
Visokotlačni perač K 3 Horizontal Plus
Visokotlačni perač K 3 Horizontal Plus
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH