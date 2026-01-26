S malim visokotlačnim peračem K 3 koji štedi prostor, prljavština je stvar prošlosti. Zahvaljujući visokotlačnom crijevu dugom četiri metra, visokotlačni perač je savršen za povremenu upotrebu u kući i daje blistavi sjaj malim vrtnim površinama i terasama, kao i vrtnom namještaju, pa čak i vozilima. Zahvaljujući Vario Power Spray Lance (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretanjem. Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom otpušta čak i najtvrdokorniju prljavštinu, dok je pumpa zaštićena filtrom za vodu – za dug radni vijek. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj integriranoj ručki za nošenje, K 3 Horizontal lako možete prenijeti gdje god vam je potreban. Za dodatnu pogodnost, sustav Quick Connect omogućuje da se visokotlačno crijevo uvuče i izvuče iz uređaja i lako aktivira pištolj. Sav isporučeni pribor može se jednostavno pohraniti na samom K 3 Horizontalu.