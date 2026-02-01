S malim visokotlačnim peračem K 3 Horizontal Plus Home koji štedi prostor, prljavština je stvar prošlosti. Zahvaljujući visokotlačnom crijevu dugom 5 metara, visokotlačni perač je savršen za povremenu upotrebu u kući i daje blistavi sjaj malim vrtnim površinama i terasama, kao i vrtnom namještaju, pa čak i vozilima. Kućni komplet jamči čišćenje većih površina u kući bez prskanja, a uključuje T 1 čistač površina i 500 ml deterdženta za vrt i terasu. Zahvaljujući Vario Power Spray cijevi, pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretanjem. Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom otpušta čak i najtvrdokorniju prljavštinu, dok je pumpa zaštićena filtrom za vodu – za dug radni vijek. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj ručki za nošenje, K 3 Horizontal Plus Home možete jednostavno prenijeti gdje god vam je potreban. Za dodatnu pogodnost, sustav Quick Connect omogućuje da se visokotlačno crijevo uvuče i izvuče iz uređaja i lako aktivira pištolj. Sav isporučeni pribor može se jednostavno pohraniti na sam uređaj.