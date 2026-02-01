Visokotlačni perač K 3 Horizontal Plus Home

Mali visokotlačni perač K 3 Horizontal Plus Home koji štedi prostor idealan je za čišćenje vrtnih površina i vanjskog namještaja, terasa i automobila. uklj. Komplet za dom.

S malim visokotlačnim peračem K 3 Horizontal Plus Home koji štedi prostor, prljavština je stvar prošlosti. Zahvaljujući visokotlačnom crijevu dugom 5 metara, visokotlačni perač je savršen za povremenu upotrebu u kući i daje blistavi sjaj malim vrtnim površinama i terasama, kao i vrtnom namještaju, pa čak i vozilima. Kućni komplet jamči čišćenje većih površina u kući bez prskanja, a uključuje T 1 čistač površina i 500 ml deterdženta za vrt i terasu. Zahvaljujući Vario Power Spray cijevi, pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretanjem. Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom otpušta čak i najtvrdokorniju prljavštinu, dok je pumpa zaštićena filtrom za vodu – za dug radni vijek. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj ručki za nošenje, K 3 Horizontal Plus Home možete jednostavno prenijeti gdje god vam je potreban. Za dodatnu pogodnost, sustav Quick Connect omogućuje da se visokotlačno crijevo uvuče i izvuče iz uređaja i lako aktivira pištolj. Sav isporučeni pribor može se jednostavno pohraniti na sam uređaj.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 3 Horizontal Plus Home: Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostor
Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostor
Visokotlačni perač K 3 Horizontal Plus Home: Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Visokotlačni perač K 3 Horizontal Plus Home: Uredno skladištenje
Uredno skladištenje
Quick Connect sustav
Savršeno usklađen pribor
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - maks. 120
Protok (l/h) maks. 380
Površinski učinak (m²/h) 25
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (W) 1600
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 7,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 197 x 264

Opseg isporuke

  • Home komplet: Čistač površina T 1, sredstvo za čišćenje za terase i palube, 0,5 l
  • Produžetak cijevi za prskanje
  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 5 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Integrirani filtar za vodu
  • Namatanje kabela
Visokotlačni perač K 3 Horizontal Plus Home
Visokotlačni perač K 3 Horizontal Plus Home
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH