Visokotlačni perač K 2 Premium FJ Home BB
Recite zbogom prljavštini: neka vaša imovina, vrtni namještaj i manje vrtne površine izgledaju najbolje što mogu uz visokotlačni perač K 2 Premium FJ Home. uklj. Home Kit i mlaz pjene.
Recite zbogom prljavštini na automobilima, stepenicama, vrtlarskom alatu i vanjskom namještaju: visokotlačni perač K 2 Premium Home FJ, uključujući Home Kit s T 1 sredstvom za čišćenje površina i 500 ml Patio & Deck deterdženta, idealno je rješenje za čišćenje većih površina bez prskanja. K 2 Premium Home FJ s cijevi za jednostruko prskanje i mlaznicom za prljavštinu s rotirajućim točkastim mlazom idealno je rješenje za sve povremene zadatke čišćenja oko vašeg imanja. S dodatnim mlazom pjene i 500 ml auto šampona za maksimalnu moć otapanja prljavštine. Lagani kotači čine K 2 Premium Home FJ lakim za transport kamo god je potreban. Za dodatnu pogodnost, sustav Quick Connect omogućuje da se visokotlačno crijevo od 4 metra umetne i izvuče iz uređaja i jednostavno aktivira pištolj. Sav isporučeni pribor može se jednostavno pohraniti na samom K 2 Premium Home FJ.
Značajke i prednosti
Uredno skladištenjeSpremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Veliki kotačiZa siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze. jednostavno manevriranje.
Quick Connect sustavVisokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|maks. 110 / maks. 11
|Protok (l/h)
|maks. 360
|Površinski učinak (m²/h)
|20
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,4
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|242 x 285 x 790
Opseg isporuke
- Home komplet: Čistač površina T 1, sredstvo za čišćenje za terase i palube, 0,5 l
- Produžetak cijevi za prskanje
- Mlaznica za pjenu: 0.3 l
- Deterdženti: Šampon za automobile (spreman za upotrebu) RM 562
- Visokotlačni pištolji: G 120 Q
- Jednostruka cijev za prskanje
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 4 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Integrirani filtar za vodu