Recite zbogom prljavštini na automobilima, stepenicama, vrtlarskom alatu i vanjskom namještaju: visokotlačni perač K 2 Premium Home FJ, uključujući Home Kit s T 1 sredstvom za čišćenje površina i 500 ml Patio & Deck deterdženta, idealno je rješenje za čišćenje većih površina bez prskanja. K 2 Premium Home FJ s cijevi za jednostruko prskanje i mlaznicom za prljavštinu s rotirajućim točkastim mlazom idealno je rješenje za sve povremene zadatke čišćenja oko vašeg imanja. S dodatnim mlazom pjene i 500 ml auto šampona za maksimalnu moć otapanja prljavštine. Lagani kotači čine K 2 Premium Home FJ lakim za transport kamo god je potreban. Za dodatnu pogodnost, sustav Quick Connect omogućuje da se visokotlačno crijevo od 4 metra umetne i izvuče iz uređaja i jednostavno aktivira pištolj. Sav isporučeni pribor može se jednostavno pohraniti na samom K 2 Premium Home FJ.