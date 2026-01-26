Visokotlačni perač K 2 Premium FJ Home BB

Recite zbogom prljavštini: neka vaša imovina, vrtni namještaj i manje vrtne površine izgledaju najbolje što mogu uz visokotlačni perač K 2 Premium FJ Home. uklj. Home Kit i mlaz pjene.

Recite zbogom prljavštini na automobilima, stepenicama, vrtlarskom alatu i vanjskom namještaju: visokotlačni perač K 2 Premium Home FJ, uključujući Home Kit s T 1 sredstvom za čišćenje površina i 500 ml Patio & Deck deterdženta, idealno je rješenje za čišćenje većih površina bez prskanja. K 2 Premium Home FJ s cijevi za jednostruko prskanje i mlaznicom za prljavštinu s rotirajućim točkastim mlazom idealno je rješenje za sve povremene zadatke čišćenja oko vašeg imanja. S dodatnim mlazom pjene i 500 ml auto šampona za maksimalnu moć otapanja prljavštine. Lagani kotači čine K 2 Premium Home FJ lakim za transport kamo god je potreban. Za dodatnu pogodnost, sustav Quick Connect omogućuje da se visokotlačno crijevo od 4 metra umetne i izvuče iz uređaja i jednostavno aktivira pištolj. Sav isporučeni pribor može se jednostavno pohraniti na samom K 2 Premium Home FJ.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 2 Premium FJ Home BB: Uredno skladištenje
Uredno skladištenje
Spremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Visokotlačni perač K 2 Premium FJ Home BB: Veliki kotači
Veliki kotači
Za siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze. jednostavno manevriranje.
Visokotlačni perač K 2 Premium FJ Home BB: Quick Connect sustav
Quick Connect sustav
Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) maks. 110 / maks. 11
Protok (l/h) maks. 360
Površinski učinak (m²/h) 20
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 1,4
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 7,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 242 x 285 x 790

Opseg isporuke

  • Home komplet: Čistač površina T 1, sredstvo za čišćenje za terase i palube, 0,5 l
  • Produžetak cijevi za prskanje
  • Mlaznica za pjenu: 0.3 l
  • Deterdženti: Šampon za automobile (spreman za upotrebu) RM 562
  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q
  • Jednostruka cijev za prskanje
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 4 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Integrirani filtar za vodu
Visokotlačni perač K 2 Premium FJ Home BB
Visokotlačni perač K 2 Premium FJ Home BB
