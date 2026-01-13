Visokotlačni perač K 2 Power Control
Vaš savjetnik za primjenu u aplikaciji – Kärcher K 2 Power Control tlačni čistač za čišćenje primjerice bicikala, vrtnih alata, ili vrtnoga namještaja.
Postanite stručnjak za čišćenje uz aplikaciju Kärcher Home & Garden: u kombinaciji s Kärcher K 2 Power Control tlačnim čistačem postižete vrhunske rezultate čišćenja. Aplikacija sadrži praktičnog savjetnika za primjenu koji korisniku pomaže korisnim savjetima za svaki zadatak čišćenja. Aplikacija nudi i sveobuhvatnu uslugu, uključujući i informacije o uređaju, primjeni i Kärcher servisnom portalu. Tlačni čistač je opremljen visokotlačnim pištoljem i 2 mlaznim cijevima s Quick Connect adapterom. Razinu tlaka moguće je postaviti izravno na Click Vario Power mlaznoj cijevi – za maksimalnu kontrolu u svakom zadatku čišćenja. Uređaj ima i teleskopsku ručku podesivu po visini za jednostavan transport i odlaganje, usisno crijevo za jednostavnu primjenu sredstava za čišćenje, praktične držače za pribor, visokotlačni pištolj i kabel, kao i petmetarsko crijevo.
Značajke i prednosti
Aplikacija Home & GardenAplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje. U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka. Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.
Pištolj i mlaznica s Quick Connect adapterom za brzo priključenjeJednostavno umetnite i zakrenite – dostupne su dvije različite mlazne cijevi. Optimalna postavke tlaka: birajte između 3 razine tlaka, kao i razinu sredstva za čišćenje. Jednostavno upravljanje: simboli na mlaznim cijevima pokazuju postavke.
Teleskopska ručka podesiva po visiniZa praktičnu visinu izvlačenja. Kompletno uvlačenje za optimalno pospremanje.
Integrirano usisno crijevo
- Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokotlačnog čistača.
- Integrirano usisno crijevo
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napajanje (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
|Protok (l/h)
|maks. 360
|Površinski učinak (m²/h)
|20
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,4
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|246 x 280 x 586
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Mlaznica prskanje Click Vario Power
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 5 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
- Teleskopska drška
- Integrirani filtar za vodu
Područja primjene
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Područja oko kuće i vrta
- Za čišćenje malih vozila