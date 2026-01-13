Postanite stručnjak za čišćenje uz aplikaciju Kärcher Home & Garden: u kombinaciji s Kärcher K 2 Power Control tlačnim čistačem postižete vrhunske rezultate čišćenja. Aplikacija sadrži praktičnog savjetnika za primjenu koji korisniku pomaže korisnim savjetima za svaki zadatak čišćenja. Aplikacija nudi i sveobuhvatnu uslugu, uključujući i informacije o uređaju, primjeni i Kärcher servisnom portalu. Tlačni čistač je opremljen visokotlačnim pištoljem i 2 mlaznim cijevima s Quick Connect adapterom. Razinu tlaka moguće je postaviti izravno na Click Vario Power mlaznoj cijevi – za maksimalnu kontrolu u svakom zadatku čišćenja. Uređaj ima i teleskopsku ručku podesivu po visini za jednostavan transport i odlaganje, usisno crijevo za jednostavnu primjenu sredstava za čišćenje, praktične držače za pribor, visokotlačni pištolj i kabel, kao i petmetarsko crijevo.