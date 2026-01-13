Visokotlačni perač K 2 Power Control

Vaš savjetnik za primjenu u aplikaciji – Kärcher K 2 Power Control tlačni čistač za čišćenje primjerice bicikala, vrtnih alata, ili vrtnoga namještaja.

Postanite stručnjak za čišćenje uz aplikaciju Kärcher Home & Garden: u kombinaciji s Kärcher K 2 Power Control tlačnim čistačem postižete vrhunske rezultate čišćenja. Aplikacija sadrži praktičnog savjetnika za primjenu koji korisniku pomaže korisnim savjetima za svaki zadatak čišćenja. Aplikacija nudi i sveobuhvatnu uslugu, uključujući i informacije o uređaju, primjeni i Kärcher servisnom portalu. Tlačni čistač je opremljen visokotlačnim pištoljem i 2 mlaznim cijevima s Quick Connect adapterom. Razinu tlaka moguće je postaviti izravno na Click Vario Power mlaznoj cijevi – za maksimalnu kontrolu u svakom zadatku čišćenja. Uređaj ima i teleskopsku ručku podesivu po visini za jednostavan transport i odlaganje, usisno crijevo za jednostavnu primjenu sredstava za čišćenje, praktične držače za pribor, visokotlačni pištolj i kabel, kao i petmetarsko crijevo.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 2 Power Control: Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje. U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka. Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.
Visokotlačni perač K 2 Power Control: Pištolj i mlaznica s Quick Connect adapterom za brzo priključenje
Pištolj i mlaznica s Quick Connect adapterom za brzo priključenje
Jednostavno umetnite i zakrenite – dostupne su dvije različite mlazne cijevi. Optimalna postavke tlaka: birajte između 3 razine tlaka, kao i razinu sredstva za čišćenje. Jednostavno upravljanje: simboli na mlaznim cijevima pokazuju postavke.
Visokotlačni perač K 2 Power Control: Teleskopska ručka podesiva po visini
Teleskopska ručka podesiva po visini
Za praktičnu visinu izvlačenja. Kompletno uvlačenje za optimalno pospremanje.
Integrirano usisno crijevo
  • Za brzo, jednostavno i komforno nanošenje sredstava za čišćenje pomoću visokotlačnog čistača.
  • Integrirano usisno crijevo
Specifikacije

Tehnički podaci

Napajanje (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Protok (l/h) maks. 360
Površinski učinak (m²/h) 20
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 1,4
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 246 x 280 x 586

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Mlaznica prskanje Click Vario Power
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 5 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisavanje
  • Teleskopska drška
  • Integrirani filtar za vodu
Područja primjene
  • Bicikli
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Područja oko kuće i vrta
  • Za čišćenje malih vozila
