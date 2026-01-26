Recite zbogom ružnoj prljavštini – uz visokotlačni perač K 3 Premium. Visokotlačno crijevo dugo 6 metara čini visokotlačni perač savršenim za povremenu upotrebu na imanju i daje blistavo čiste rezultate na malim vrtnim površinama i terasama, kao i na vrtnom namještaju i automobilima. Zahvaljujući Vario Power Spray Lance (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretanjem. Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom otpušta čak i najtvrdokorniju prljavštinu, a kako bi se osigurao dug životni vijek, pumpa na K 3 zaštićena je filtrom za vodu. Lagani kotači čine K 3 lakim za transport kamo god je potreban. Integrirani kolut za crijevo čini pakiranje visokotlačnog crijeva dječjom igrom, a sav ostali pribor jednostavno se može pohraniti na samom uređaju.