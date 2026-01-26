Visokotlačni perač K 3 Premium

Pouzdan pomoćnik: visokotlačni perač K 3 Premium idealan je alat za uklanjanje prljavštine na manjim vrtnim površinama i terasama, vrtnom namještaju, automobilima itd.

Recite zbogom ružnoj prljavštini – uz visokotlačni perač K 3 Premium. Visokotlačno crijevo dugo 6 metara čini visokotlačni perač savršenim za povremenu upotrebu na imanju i daje blistavo čiste rezultate na malim vrtnim površinama i terasama, kao i na vrtnom namještaju i automobilima. Zahvaljujući Vario Power Spray Lance (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretanjem. Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom otpušta čak i najtvrdokorniju prljavštinu, a kako bi se osigurao dug životni vijek, pumpa na K 3 zaštićena je filtrom za vodu. Lagani kotači čine K 3 lakim za transport kamo god je potreban. Integrirani kolut za crijevo čini pakiranje visokotlačnog crijeva dječjom igrom, a sav ostali pribor jednostavno se može pohraniti na samom uređaju.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 3 Premium: Praktično pospremanje crijeva i pribora na uređaju
Praktično pospremanje crijeva i pribora na uređaju
Uredno skladištenje koje štedi prostor: s praktičnim kolutom za crijevo visokotlačno crijevo je optimalno zaštićeno i lako dostupno.
Visokotlačni perač K 3 Premium: Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Komforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje.
Visokotlačni perač K 3 Premium: Veliki kotači
Veliki kotači
Za siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze. jednostavno manevriranje.
Quick Connect sustav
  • Jednostavno spajanje: visokotlačnim crijevom lako se manevrira, brzo ulazi i izlazi iz uređaja i okidača pištolja. Ovo štedi vrijeme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Protok (l/h) maks. 380
Površinski učinak (m²/h) 25
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 1,6
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 309 x 285 x 805

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 6 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Integrirani filtar za vodu
Videos
Područja primjene
  • Područja oko kuće i vrta
  • Terasa
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Vrtni alat i oprema
  • Automobili
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Bicikli
Pribor
Sredstva za čišćenje
