Visokotlačni perač K 3 Premium
Pouzdan pomoćnik: visokotlačni perač K 3 Premium idealan je alat za uklanjanje prljavštine na manjim vrtnim površinama i terasama, vrtnom namještaju, automobilima itd.
Recite zbogom ružnoj prljavštini – uz visokotlačni perač K 3 Premium. Visokotlačno crijevo dugo 6 metara čini visokotlačni perač savršenim za povremenu upotrebu na imanju i daje blistavo čiste rezultate na malim vrtnim površinama i terasama, kao i na vrtnom namještaju i automobilima. Zahvaljujući Vario Power Spray Lance (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretanjem. Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom otpušta čak i najtvrdokorniju prljavštinu, a kako bi se osigurao dug životni vijek, pumpa na K 3 zaštićena je filtrom za vodu. Lagani kotači čine K 3 lakim za transport kamo god je potreban. Integrirani kolut za crijevo čini pakiranje visokotlačnog crijeva dječjom igrom, a sav ostali pribor jednostavno se može pohraniti na samom uređaju.
Značajke i prednosti
Praktično pospremanje crijeva i pribora na uređajuUredno skladištenje koje štedi prostor: s praktičnim kolutom za crijevo visokotlačno crijevo je optimalno zaštićeno i lako dostupno.
Integrirano crijevo za usisavanje deterdžentaKomforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje.
Veliki kotačiZa siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze. jednostavno manevriranje.
Quick Connect sustav
- Jednostavno spajanje: visokotlačnim crijevom lako se manevrira, brzo ulazi i izlazi iz uređaja i okidača pištolja. Ovo štedi vrijeme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Protok (l/h)
|maks. 380
|Površinski učinak (m²/h)
|25
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,6
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|309 x 285 x 805
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 6 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Integrirani filtar za vodu
Videos
Područja primjene
- Područja oko kuće i vrta
- Terasa
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Vrtni alat i oprema
- Automobili
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Bicikli