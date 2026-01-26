Uz visokotlačni perač K 3 FJ, prljavština je stvar prošlosti. uklj. mlaz za pjenu za dobro prianjanje pjene i maksimalnu moć otapanja prljavštine kao i 500 ml šampona za automobile. Zahvaljujući visokotlačnom crijevu od 6 metara, perilica je savršena za povremenu upotrebu u kući i daje blistavi sjaj malim vrtnim površinama i terasama, kao i vrtnom namještaju i automobilima. Zahvaljujući Vario Power cijevi za prskanje (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretnim pokretom. Dirt Blaster s rotirajućim točkastim mlazom otpušta i najtvrdokorniju prljavštinu, a pumpa je zaštićena filtrom za vodu – za dug životni vijek. Lagani kotači čine visokotlačni perač K 3 FJ lakim za transport gdje god je potreban.