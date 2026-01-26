Brz kao tren: ultrakompaktni vodoravni visokotlačni perač K 2 koji štedi prostor uklanja prljavštinu s malih površina i vozila, vrtnog alata i vanjskog namještaja za tren oka. Uređaj je idealan za sve povremene poslove čišćenja oko kuće i vrta. S kopljem za prskanje Vario Power Spray (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim zakretnim pokretom. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj integriranoj ručki za nošenje, K 2 Horizontal lako možete prenijeti gdje god vam je potreban. Sustav Quick Connect nudi dodatnu pogodnost jer njegovo brzo spajanje omogućuje da se visokotlačno crijevo od četiri metra umetne i izvuče iz uređaja i jednostavno aktivira pištolj. Pištolj za okidanje i mlaznica mogu se pohraniti na samom uređaju radi praktičnosti. Kabel se pametno omotava oko baze uređaja