Visokotlačni perač K 2 Premium Horizontal VPS

Malen i štedi prostor: K 2 Premium Horizontal je savršen visokotlačni perač za povremenu upotrebu i manju prljavštinu, na primjer na biciklima i vrtnim alatima, kao i za vanjski namještaj.

Brz kao tren: ultrakompaktni vodoravni visokotlačni perač K 2 koji štedi prostor uklanja prljavštinu s malih površina i vozila, vrtnog alata i vanjskog namještaja za tren oka. Uređaj je idealan za sve povremene poslove čišćenja oko kuće i vrta. S kopljem za prskanje Vario Power Spray (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim zakretnim pokretom. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj integriranoj ručki za nošenje, K 2 Horizontal lako možete prenijeti gdje god vam je potreban. Sustav Quick Connect nudi dodatnu pogodnost jer njegovo brzo spajanje omogućuje da se visokotlačno crijevo od četiri metra umetne i izvuče iz uređaja i jednostavno aktivira pištolj. Pištolj za okidanje i mlaznica mogu se pohraniti na samom uređaju radi praktičnosti. Kabel se pametno omotava oko baze uređaja

Značajke i prednosti
Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostor
Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostor
Za jednostavno pospremanje na malo mjesta, također i u male niše. Može se nositi jednom rukom.
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Komforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenje
Uredno skladištenje
Spremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Quick Connect sustav
  • Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak ( /bar) 20 / maks. 110
Protok (l/h) maks. 360
Površinski učinak (m²/h) 20
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 197 x 264

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 4 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Integrirani filtar za vodu
  • Namatanje kabela
