Visokotlačni perač K 2 Premium Horizontal VPS
Malen i štedi prostor: K 2 Premium Horizontal je savršen visokotlačni perač za povremenu upotrebu i manju prljavštinu, na primjer na biciklima i vrtnim alatima, kao i za vanjski namještaj.
Brz kao tren: ultrakompaktni vodoravni visokotlačni perač K 2 koji štedi prostor uklanja prljavštinu s malih površina i vozila, vrtnog alata i vanjskog namještaja za tren oka. Uređaj je idealan za sve povremene poslove čišćenja oko kuće i vrta. S kopljem za prskanje Vario Power Spray (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim zakretnim pokretom. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj integriranoj ručki za nošenje, K 2 Horizontal lako možete prenijeti gdje god vam je potreban. Sustav Quick Connect nudi dodatnu pogodnost jer njegovo brzo spajanje omogućuje da se visokotlačno crijevo od četiri metra umetne i izvuče iz uređaja i jednostavno aktivira pištolj. Pištolj za okidanje i mlaznica mogu se pohraniti na samom uređaju radi praktičnosti. Kabel se pametno omotava oko baze uređaja
Značajke i prednosti
Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostorZa jednostavno pospremanje na malo mjesta, također i u male niše. Može se nositi jednom rukom.
Integrirano crijevo za usisavanje deterdžentaKomforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenjeSpremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Quick Connect sustav
- Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak ( /bar)
|20 / maks. 110
|Protok (l/h)
|maks. 360
|Površinski učinak (m²/h)
|20
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|380 x 197 x 264
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 4 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Integrirani filtar za vodu
- Namatanje kabela