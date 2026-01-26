Unatoč svojim kompaktnim dimenzijama, K 3 Classic i dalje pruža punu snagu visokotlačnog perača. Osim toga, aluminijska teleskopska ručka osigurava da se može pohraniti kako bi se uštedio prostor, a istovremeno je izuzetno prenosiv i fleksibilan. S Quick Connect pištoljem, 6-metarskim visokotlačnim crijevom, Vario Power mlaznicom, Dirt Blasterom i vodenim filtrom, K 3 Classic je pogodan za povremenu upotrebu na laganoj prljavštini na vrtnoj opremi, alatima, biciklima i drugim površinama oko kuće. Učinkovitost čišćenja iznosi 25 m²/h.