Visokotlačni perač K 3 Classic
K 3 Classic s teleskopskom ručkom posebno je učinkovit na lakšoj prljavštini oko kuće. Također je ultra-kompaktan, jednostavan za transport i lako se pohranjuje.
Unatoč svojim kompaktnim dimenzijama, K 3 Classic i dalje pruža punu snagu visokotlačnog perača. Osim toga, aluminijska teleskopska ručka osigurava da se može pohraniti kako bi se uštedio prostor, a istovremeno je izuzetno prenosiv i fleksibilan. S Quick Connect pištoljem, 6-metarskim visokotlačnim crijevom, Vario Power mlaznicom, Dirt Blasterom i vodenim filtrom, K 3 Classic je pogodan za povremenu upotrebu na laganoj prljavštini na vrtnoj opremi, alatima, biciklima i drugim površinama oko kuće. Učinkovitost čišćenja iznosi 25 m²/h.
Značajke i prednosti
Spremište crijeva pomoću prednjeg poklopcaCrijevo se lako može odložiti preko prednjeg poklopca.
Teleskopska drškaAluminijska teleskopska ručka se može proširiti prilikom transporta i ponovo uvući prilikom odlaganja.
Korištenje sredstva za čišćenjeUsisno crijevo za uporabu sredstava za čišćenje. Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te svojom zaštitom i njegom produljuju uživanje u rezultatu.
Prostor na uređaju za odlaganje dodatne opreme
- Mlazne cijevi su uvijek spremne za uporabu, a nakon učinjenog posla sve se posprema na uređaj, što štedi prostor.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Protok (l/h)
|380
|Površinski učinak (m²/h)
|25
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|264 x 256 x 450
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 6 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Teleskopska drška
- Integrirani filtar za vodu
Područja primjene
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Područja oko kuće i vrta
- Za čišćenje motocikala i mopeda.