Visokotlačni perač K 3 Classic

K 3 Classic s teleskopskom ručkom posebno je učinkovit na lakšoj prljavštini oko kuće. Također je ultra-kompaktan, jednostavan za transport i lako se pohranjuje.

Unatoč svojim kompaktnim dimenzijama, K 3 Classic i dalje pruža punu snagu visokotlačnog perača. Osim toga, aluminijska teleskopska ručka osigurava da se može pohraniti kako bi se uštedio prostor, a istovremeno je izuzetno prenosiv i fleksibilan. S Quick Connect pištoljem, 6-metarskim visokotlačnim crijevom, Vario Power mlaznicom, Dirt Blasterom i vodenim filtrom, K 3 Classic je pogodan za povremenu upotrebu na laganoj prljavštini na vrtnoj opremi, alatima, biciklima i drugim površinama oko kuće. Učinkovitost čišćenja iznosi 25 m²/h.

Značajke i prednosti
Spremište crijeva pomoću prednjeg poklopca
Spremište crijeva pomoću prednjeg poklopca
Crijevo se lako može odložiti preko prednjeg poklopca.
Teleskopska drška
Teleskopska drška
Aluminijska teleskopska ručka se može proširiti prilikom transporta i ponovo uvući prilikom odlaganja.
Korištenje sredstva za čišćenje
Korištenje sredstva za čišćenje
Usisno crijevo za uporabu sredstava za čišćenje. Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te svojom zaštitom i njegom produljuju uživanje u rezultatu.
Prostor na uređaju za odlaganje dodatne opreme
  • Mlazne cijevi su uvijek spremne za uporabu, a nakon učinjenog posla sve se posprema na uređaj, što štedi prostor.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Protok (l/h) 380
Površinski učinak (m²/h) 25
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 1,6
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 264 x 256 x 450

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 6 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Teleskopska drška
  • Integrirani filtar za vodu
Područja primjene
  • Bicikli
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Područja oko kuće i vrta
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
Pribor
Sredstva za čišćenje
