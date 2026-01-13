Visokotlačni perač K 3 Power Control
K 3 Power Control tlačni čistač s G 120 Q Power Control pištoljem i mlaznim cijevima. Sa savjetnikom za primjenu u aplikaciji, i s praktičnim savjetima za još učinkovitije čišćenje.
Zahvaljujući praktičnom savjetniku za primjenu u aplikaciji Home & Garden koji služi kao podrška za K 3 Premium Power Control tlačni čistač, Kärcher omogućuje još bolje rezultate čišćenja - a korisnika pretvara u stručnjaka za čišćenje. Aplikacija nudi i sveobuhvatnu uslugu, uključujući i informacije o uređaju, primjeni i Kärcher servisnom portalu. Odgovarajuću razinu tlaka za dotičnu primjenu moguće je postaviti izravno na mlaznoj cijevi i provjeravati na zaslonu G 120 Q Power Control pištolja za čišćenje - za maksimalnu kontrolu i idealan tlak za svaku površinu. Prebacivanje s visokotlačnog na način rada sa sredstvom za čišćenje moguće je bez zamjene mlazne cijevi. Sredstvo za čišćenje primjenjuje se brzo, jednostavno i udobno iz njegova integriranog spremnika. Kärcherov K 3 Premium Power Control oduševljava i produljivom teleskopskom ručkom za jednostavan transport i odlaganje, postoljem za veću stabilnost, držačima za pribor, visokotlačni pištolj i kabel, kao i Kärcher Quick Connect sustavom. Postolje se može upotrijebiti i kao pomoćna ručka za nošenje, zbog koje je uređaj još lakše podići na policu ili utovariti u prtljažnik automobila.
Značajke i prednosti
Aplikacija Home & GardenAplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje. U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka. Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.
Power Control pištolj s okidačem s Quick Connectom i cijevima za prskanjeOptimalne postavke za svaku površinu. 3 stupnja za visinu tlaka i jedan stupanj za sredstvo za čišćenje. Potpuna kontrola: ručni zaslon prikazuje unesene postavke. Quick Connect adapter za jednostavno pričvršćivanje visokotlačnog crijeva i pribora.
Teleskopska ručka podesiva po visiniZa praktičnu visinu izvlačenja. Kompletno uvlačenje za optimalno pospremanje.
Čisto rješenje za spremnik
- Čisto i udobno: spremnik sa sredstvom za čišćenje može se izvaditi u svrhu punjenja.
- Praktični spremnik za sredstvo za čišćenje pojednostavljuje uporabu sredstava za čišćenje.
- Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te štite i njeguju površinu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Protok (l/h)
|maks. 380
|Površinski učinak (m²/h)
|25
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|297 x 280 x 677
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 7 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Spremnik
- Odvojivi spremnik za sredstvo za čišćenje
- Integrirani filtar za vodu
Područja primjene
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Područja oko kuće i vrta
- Za čišćenje motocikala i mopeda.