Visokotlačni perač K 3 Power Control

K 3 Power Control tlačni čistač s G 120 Q Power Control pištoljem i mlaznim cijevima. Sa savjetnikom za primjenu u aplikaciji, i s praktičnim savjetima za još učinkovitije čišćenje.

Zahvaljujući praktičnom savjetniku za primjenu u aplikaciji Home & Garden koji služi kao podrška za K 3 Premium Power Control tlačni čistač, Kärcher omogućuje još bolje rezultate čišćenja - a korisnika pretvara u stručnjaka za čišćenje. Aplikacija nudi i sveobuhvatnu uslugu, uključujući i informacije o uređaju, primjeni i Kärcher servisnom portalu. Odgovarajuću razinu tlaka za dotičnu primjenu moguće je postaviti izravno na mlaznoj cijevi i provjeravati na zaslonu G 120 Q Power Control pištolja za čišćenje - za maksimalnu kontrolu i idealan tlak za svaku površinu. Prebacivanje s visokotlačnog na način rada sa sredstvom za čišćenje moguće je bez zamjene mlazne cijevi. Sredstvo za čišćenje primjenjuje se brzo, jednostavno i udobno iz njegova integriranog spremnika. Kärcherov K 3 Premium Power Control oduševljava i produljivom teleskopskom ručkom za jednostavan transport i odlaganje, postoljem za veću stabilnost, držačima za pribor, visokotlačni pištolj i kabel, kao i Kärcher Quick Connect sustavom. Postolje se može upotrijebiti i kao pomoćna ručka za nošenje, zbog koje je uređaj još lakše podići na policu ili utovariti u prtljažnik automobila.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 3 Power Control: Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje. U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka. Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.
Visokotlačni perač K 3 Power Control: Power Control pištolj s okidačem s Quick Connectom i cijevima za prskanje
Power Control pištolj s okidačem s Quick Connectom i cijevima za prskanje
Optimalne postavke za svaku površinu. 3 stupnja za visinu tlaka i jedan stupanj za sredstvo za čišćenje. Potpuna kontrola: ručni zaslon prikazuje unesene postavke. Quick Connect adapter za jednostavno pričvršćivanje visokotlačnog crijeva i pribora.
Visokotlačni perač K 3 Power Control: Teleskopska ručka podesiva po visini
Teleskopska ručka podesiva po visini
Za praktičnu visinu izvlačenja. Kompletno uvlačenje za optimalno pospremanje.
Čisto rješenje za spremnik
  • Čisto i udobno: spremnik sa sredstvom za čišćenje može se izvaditi u svrhu punjenja.
  • Praktični spremnik za sredstvo za čišćenje pojednostavljuje uporabu sredstava za čišćenje.
  • Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te štite i njeguju površinu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Protok (l/h) maks. 380
Površinski učinak (m²/h) 25
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 1,6
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 297 x 280 x 677

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q Power Control
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 7 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Spremnik
  • Odvojivi spremnik za sredstvo za čišćenje
  • Integrirani filtar za vodu
Visokotlačni perač K 3 Power Control
Visokotlačni perač K 3 Power Control
Visokotlačni perač K 3 Power Control
Visokotlačni perač K 3 Power Control
Područja primjene
  • Bicikli
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Područja oko kuće i vrta
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
Pribor
Sredstva za čišćenje
