Zahvaljujući praktičnom savjetniku za primjenu u aplikaciji Home & Garden koji služi kao podrška za K 3 Premium Power Control tlačni čistač, Kärcher omogućuje još bolje rezultate čišćenja - a korisnika pretvara u stručnjaka za čišćenje. Aplikacija nudi i sveobuhvatnu uslugu, uključujući i informacije o uređaju, primjeni i Kärcher servisnom portalu. Odgovarajuću razinu tlaka za dotičnu primjenu moguće je postaviti izravno na mlaznoj cijevi i provjeravati na zaslonu G 120 Q Power Control pištolja za čišćenje - za maksimalnu kontrolu i idealan tlak za svaku površinu. Prebacivanje s visokotlačnog na način rada sa sredstvom za čišćenje moguće je bez zamjene mlazne cijevi. Sredstvo za čišćenje primjenjuje se brzo, jednostavno i udobno iz njegova integriranog spremnika. Kärcherov K 3 Premium Power Control oduševljava i produljivom teleskopskom ručkom za jednostavan transport i odlaganje, postoljem za veću stabilnost, držačima za pribor, visokotlačni pištolj i kabel, kao i Kärcher Quick Connect sustavom. Postolje se može upotrijebiti i kao pomoćna ručka za nošenje, zbog koje je uređaj još lakše podići na policu ili utovariti u prtljažnik automobila.