Visokotlačni perač K 2 Classic

Izuzetno kompaktan, jednostavan za transport i spremanje: visokotlačni perač K 2 Classic idealan je za manje prljavštine u domu.

Kompaktan dizajn u kombinaciji sa snagom (čišćenja): K 2 Classic jednostavan je za rukovanje, prenosiv je i fleksibilan, ali nudi punu snagu visokotlačnog perača. Uređaj se može praktično pohraniti bilo gdje u bilo koje vrijeme radi uštede prostora, a visokotlačno crijevo može se bez napora pohraniti na prednji poklopac. Uz Quick Connect pištolj za okidanje, 3-metarsko visokotlačno crijevo, jednostruku mlaznicu za prskanje, čistač prljavštine i filtar za vodu, K 2 Compact je idealan za povremenu upotrebu na laganoj prljavštini na vrtnom namještaju, vrtlarskom alatu, biciklima i drugdje u kući. . Površinski učinak je 20 m²/h.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 2 Classic: Spremište crijeva pomoću prednjeg poklopca
Spremište crijeva pomoću prednjeg poklopca
Crijevo se lako može odložiti preko prednjeg poklopca.
Visokotlačni perač K 2 Classic: Dobro leži u ruci
Dobro leži u ruci
Uređaj je jednostavan za transport. Ako ručka za nošenje nije potrebna, sakrije se unutar kućišta.
Visokotlačni perač K 2 Classic: Jednostavno povezivanje
Jednostavno povezivanje
Za jednostavno i brzo vađenje i umetanje visokotlačnog crijeva u uređaj i pištolj.
Prostor na uređaju za odlaganje dodatne opreme
  • Cijevi za raspršivanje uvijek su pri ruci, a nakon obavljenog posla sve se može spremiti na uređaj kako bi se uštedio prostor.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napajanje (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Tlak (bar/MPa) maks. 110 / maks. 11
Protok (l/h) maks. 360
Površinski učinak (m²/h) 20
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 1,4
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 178 x 219 x 415

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q
  • Jednostruka cijev za prskanje
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 3 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Integrirani filtar za vodu
Visokotlačni perač K 2 Classic
Visokotlačni perač K 2 Classic
Područja primjene
  • Bicikli
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Područja oko kuće i vrta
  • Za čišćenje malih vozila
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH