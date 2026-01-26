Kompaktan dizajn u kombinaciji sa snagom (čišćenja): K 2 Classic jednostavan je za rukovanje, prenosiv je i fleksibilan, ali nudi punu snagu visokotlačnog perača. Uređaj se može praktično pohraniti bilo gdje u bilo koje vrijeme radi uštede prostora, a visokotlačno crijevo može se bez napora pohraniti na prednji poklopac. Uz Quick Connect pištolj za okidanje, 3-metarsko visokotlačno crijevo, jednostruku mlaznicu za prskanje, čistač prljavštine i filtar za vodu, K 2 Compact je idealan za povremenu upotrebu na laganoj prljavštini na vrtnom namještaju, vrtlarskom alatu, biciklima i drugdje u kući. . Površinski učinak je 20 m²/h.