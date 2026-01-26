Visokotlačni perač K 2 Classic
Izuzetno kompaktan, jednostavan za transport i spremanje: visokotlačni perač K 2 Classic idealan je za manje prljavštine u domu.
Kompaktan dizajn u kombinaciji sa snagom (čišćenja): K 2 Classic jednostavan je za rukovanje, prenosiv je i fleksibilan, ali nudi punu snagu visokotlačnog perača. Uređaj se može praktično pohraniti bilo gdje u bilo koje vrijeme radi uštede prostora, a visokotlačno crijevo može se bez napora pohraniti na prednji poklopac. Uz Quick Connect pištolj za okidanje, 3-metarsko visokotlačno crijevo, jednostruku mlaznicu za prskanje, čistač prljavštine i filtar za vodu, K 2 Compact je idealan za povremenu upotrebu na laganoj prljavštini na vrtnom namještaju, vrtlarskom alatu, biciklima i drugdje u kući. . Površinski učinak je 20 m²/h.
Značajke i prednosti
Spremište crijeva pomoću prednjeg poklopcaCrijevo se lako može odložiti preko prednjeg poklopca.
Dobro leži u ruciUređaj je jednostavan za transport. Ako ručka za nošenje nije potrebna, sakrije se unutar kućišta.
Jednostavno povezivanjeZa jednostavno i brzo vađenje i umetanje visokotlačnog crijeva u uređaj i pištolj.
Prostor na uređaju za odlaganje dodatne opreme
- Cijevi za raspršivanje uvijek su pri ruci, a nakon obavljenog posla sve se može spremiti na uređaj kako bi se uštedio prostor.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napajanje (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tlak (bar/MPa)
|maks. 110 / maks. 11
|Protok (l/h)
|maks. 360
|Površinski učinak (m²/h)
|20
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,4
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|178 x 219 x 415
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 120 Q
- Jednostruka cijev za prskanje
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 3 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Integrirani filtar za vodu
Područja primjene
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Područja oko kuće i vrta
- Za čišćenje malih vozila