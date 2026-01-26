Kompaktan i lagan: K Mini je Kärcherov najmanji stroj za pranje pod pritiskom. Zahvaljujući kompaktnoj veličini i maloj težini, može se lako transportirati i skladištiti. Mala energija idealan je za brzo i učinkovito čišćenje balkona, vrtnog namještaja, kao i bicikala i malih automobila. Njegovo rukovanje je samo po sebi jednostavno: pištolj za raspršivanje, produžna cijev i cijev za prskanje Vario Power mogu se sastaviti u samo nekoliko koraka. Lako i brzo spojite visokotlačno crijevo unutar i van uređaja i pištolja za raspršivanje pomoću sustava Quick Connect. Izuzetno tanko visokotlačno crijevo PremiumFlex od pet metara sprječava stvaranje neugodnih čvorova i nudi maksimalnu fleksibilnost i slobodu kretanja pri čišćenju. Odvojivi držač pribora omogućuje pravilno skladištenje svih isporučenih dijelova. Kad završite s čišćenjem, kabel za napajanje može se namotati oko postolja uređaja i pričvrstiti ga kopčom. Zbog svoje male veličine, K Mini se lako može pohraniti u unutarnje i vanjske prostore.