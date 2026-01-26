Visokotlačni perač K Mini

Najmanji Kärcherova perač pod visokim tlakom. Uklanja prljavštinu u kratkom vremenu, a zahvaljujući lakoj i praktičnoj veličini može se jednostavno transportirati i skladištiti.

Kompaktan i lagan: K Mini je Kärcherov najmanji stroj za pranje pod pritiskom. Zahvaljujući kompaktnoj veličini i maloj težini, može se lako transportirati i skladištiti. Mala energija idealan je za brzo i učinkovito čišćenje balkona, vrtnog namještaja, kao i bicikala i malih automobila. Njegovo rukovanje je samo po sebi jednostavno: pištolj za raspršivanje, produžna cijev i cijev za prskanje Vario Power mogu se sastaviti u samo nekoliko koraka. Lako i brzo spojite visokotlačno crijevo unutar i van uređaja i pištolja za raspršivanje pomoću sustava Quick Connect. Izuzetno tanko visokotlačno crijevo PremiumFlex od pet metara sprječava stvaranje neugodnih čvorova i nudi maksimalnu fleksibilnost i slobodu kretanja pri čišćenju. Odvojivi držač pribora omogućuje pravilno skladištenje svih isporučenih dijelova. Kad završite s čišćenjem, kabel za napajanje može se namotati oko postolja uređaja i pričvrstiti ga kopčom. Zbog svoje male veličine, K Mini se lako može pohraniti u unutarnje i vanjske prostore.

Značajke i prednosti
Kompaktan i lagan uređaj
Kompaktan i lagan uređaj
Lako se može pohraniti u unutarnjim i vanjskim područjima. Lako se transportira za fleksibilno čišćenje.
Držač pribora s mogućnošću odvajanja
Držač pribora s mogućnošću odvajanja
Prikladno odlaganje pribora koje štedi prostor.
Izuzetno tanko visokotlačno crijevo PremiumFlex
Izuzetno tanko visokotlačno crijevo PremiumFlex
Lako namotajte i odmotajte visokotlačno crijevo bez stvaranja čvorova. Maksimalna fleksibilnost pri čišćenju.
Praktičan namotaj za kabel
  • Brzo i jednostavno namotajte i odmotajte kabel za napajanje.
  • Kabel za napajanje čvrsto je pričvršćen oko postolja uređaja.
Quick Connect sustav
  • Za jednostavno i brzo vađenje i umetanje visokotlačnog crijeva u uređaj i pištolj.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Protok (l/h) maks. 360
Površinski učinak (m²/h) 20
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (W) 1400
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 278 x 233 x 296

Opseg isporuke

  • Produžetak cijevi za prskanje
  • Visokotlačni pištolji: G 110 Q Short
  • Vario Power Jet
  • Visokotlačno crijevo: 5 m, PremiumFlex
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Integrirani filtar za vodu
  • Namatanje kabela
Visokotlačni perač K Mini
