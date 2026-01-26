Visokotlačni perač K Mini
Najmanji Kärcherova perač pod visokim tlakom. Uklanja prljavštinu u kratkom vremenu, a zahvaljujući lakoj i praktičnoj veličini može se jednostavno transportirati i skladištiti.
Kompaktan i lagan: K Mini je Kärcherov najmanji stroj za pranje pod pritiskom. Zahvaljujući kompaktnoj veličini i maloj težini, može se lako transportirati i skladištiti. Mala energija idealan je za brzo i učinkovito čišćenje balkona, vrtnog namještaja, kao i bicikala i malih automobila. Njegovo rukovanje je samo po sebi jednostavno: pištolj za raspršivanje, produžna cijev i cijev za prskanje Vario Power mogu se sastaviti u samo nekoliko koraka. Lako i brzo spojite visokotlačno crijevo unutar i van uređaja i pištolja za raspršivanje pomoću sustava Quick Connect. Izuzetno tanko visokotlačno crijevo PremiumFlex od pet metara sprječava stvaranje neugodnih čvorova i nudi maksimalnu fleksibilnost i slobodu kretanja pri čišćenju. Odvojivi držač pribora omogućuje pravilno skladištenje svih isporučenih dijelova. Kad završite s čišćenjem, kabel za napajanje može se namotati oko postolja uređaja i pričvrstiti ga kopčom. Zbog svoje male veličine, K Mini se lako može pohraniti u unutarnje i vanjske prostore.
Značajke i prednosti
Kompaktan i lagan uređajLako se može pohraniti u unutarnjim i vanjskim područjima. Lako se transportira za fleksibilno čišćenje.
Držač pribora s mogućnošću odvajanjaPrikladno odlaganje pribora koje štedi prostor.
Izuzetno tanko visokotlačno crijevo PremiumFlexLako namotajte i odmotajte visokotlačno crijevo bez stvaranja čvorova. Maksimalna fleksibilnost pri čišćenju.
Praktičan namotaj za kabel
- Brzo i jednostavno namotajte i odmotajte kabel za napajanje.
- Kabel za napajanje čvrsto je pričvršćen oko postolja uređaja.
Quick Connect sustav
- Za jednostavno i brzo vađenje i umetanje visokotlačnog crijeva u uređaj i pištolj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
|Protok (l/h)
|maks. 360
|Površinski učinak (m²/h)
|20
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (W)
|1400
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|278 x 233 x 296
Opseg isporuke
- Produžetak cijevi za prskanje
- Visokotlačni pištolji: G 110 Q Short
- Vario Power Jet
- Visokotlačno crijevo: 5 m, PremiumFlex
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Integrirani filtar za vodu
- Namatanje kabela