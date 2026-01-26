Sjajni rezultati i bez priključka električne energije: baterijski visokotlačni čistač za razna područja primjene kao što su manja vozila, čamci, vrtni namještaj, kante za smeće i drugi manji zadatci čišćenja oko kuće. Zahvaljujući standardnom i boost načinu rada moguće je za svaki predmet čišćenja odabrati odgovarajući tlak. Na analognom zaslonu visokotlačnog pištolja prikazuje odabrani način rada kroz cijelo se trajanje čišćenja. Uređaj je kompatibilan s izmjenjivom baterijom 36 V / 5,0 Ah Li-Ion iz 36 V Kärcher baterijske platforme (Battery Power). Baterija i punjač prodaju se kao dodatna oprema. Pored toga moguće je priključiti Kärcher usisno crijevo za usisavanje vode iz alternativnih izvora.