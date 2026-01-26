Baterijski tlačni čistač K 2 Battery

Iznimno kvalitetni baterijski K2 Battery visokotlačni čistač idealan je za višenamjenske zadatke čišćenja bez potrebe za električnom utičnicom. Promjenjiva 36V baterija i punjač nisu u opsegu isporuke te su dostupni kao dodatna oprema.

Sjajni rezultati i bez priključka električne energije: baterijski visokotlačni čistač za razna područja primjene kao što su manja vozila, čamci, vrtni namještaj, kante za smeće i drugi manji zadatci čišćenja oko kuće. Zahvaljujući standardnom i boost načinu rada moguće je za svaki predmet čišćenja odabrati odgovarajući tlak. Na analognom zaslonu visokotlačnog pištolja prikazuje odabrani način rada kroz cijelo se trajanje čišćenja. Uređaj je kompatibilan s izmjenjivom baterijom 36 V / 5,0 Ah Li-Ion iz 36 V Kärcher baterijske platforme (Battery Power). Baterija i punjač prodaju se kao dodatna oprema. Pored toga moguće je priključiti Kärcher usisno crijevo za usisavanje vode iz alternativnih izvora.

Značajke i prednosti
Baterijski tlačni čistač K 2 Battery: Izmjenjiva baterija snage 36V
Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Kompatibilan sa svim uređajima koji koriste bateriju snage 36V Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
Baterijski tlačni čistač K 2 Battery: Visokotlačni pištolj s prikazom snage tlaka
Set različitih mlaznica osiguravaju različitu jačinu tlaka, za optimalne rezultate pri čišćenju različitih površina. Zaslon na visokotlačnom pištolju olakšava kontrolu odabrane razine tlaka.
Baterijski tlačni čistač K 2 Battery: Usisavanje vode
Kompatibilan s Kärcher usisnim crijevom za čišćenje neovisno o priključku vode. Usisno crijevo je moguće zasebno kupiti.
Korištenje sredstva za čišćenje
  • Usisno crijevo za uporabu sredstava za čišćenje.
  • Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te svojom zaštitom i njegom produljuju uživanje u rezultatu.
Integrirani spremnik za pribor
  • Crijevo, mlaznica i visokotlačni pištolj mogu se skladištiti uredno i kompaktno
Quick Connect sustav
  • Za jednostavno i brzo vađenje i umetanje visokotlačnog crijeva u uređaj i pištolj.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Tlak (bar) maks. 110
Područje tlaka Visokotlačni
Protok (l/h) 340
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) 14
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 7,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 245 x 303 x 629

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q Boost
  • Jednostruka cijev za prskanje
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 4 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Integrirani filtar za vodu
Baterijski tlačni čistač K 2 Battery
Područja primjene
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Vrtni alat i oprema
  • Terasa
  • Za čišćenje malih vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Bicikli
  • Čamci
  • Kante za smeće
  • Vrtni ukrasi
Pribor
Sredstva za čišćenje
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
