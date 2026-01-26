Baterijski tlačni čistač K 2 Battery
Iznimno kvalitetni baterijski K2 Battery visokotlačni čistač idealan je za višenamjenske zadatke čišćenja bez potrebe za električnom utičnicom. Promjenjiva 36V baterija i punjač nisu u opsegu isporuke te su dostupni kao dodatna oprema.
Sjajni rezultati i bez priključka električne energije: baterijski visokotlačni čistač za razna područja primjene kao što su manja vozila, čamci, vrtni namještaj, kante za smeće i drugi manji zadatci čišćenja oko kuće. Zahvaljujući standardnom i boost načinu rada moguće je za svaki predmet čišćenja odabrati odgovarajući tlak. Na analognom zaslonu visokotlačnog pištolja prikazuje odabrani način rada kroz cijelo se trajanje čišćenja. Uređaj je kompatibilan s izmjenjivom baterijom 36 V / 5,0 Ah Li-Ion iz 36 V Kärcher baterijske platforme (Battery Power). Baterija i punjač prodaju se kao dodatna oprema. Pored toga moguće je priključiti Kärcher usisno crijevo za usisavanje vode iz alternativnih izvora.
Značajke i prednosti
Izmjenjiva baterija snage 36VReal Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Kompatibilan sa svim uređajima koji koriste bateriju snage 36V Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
Visokotlačni pištolj s prikazom snage tlakaSet različitih mlaznica osiguravaju različitu jačinu tlaka, za optimalne rezultate pri čišćenju različitih površina. Zaslon na visokotlačnom pištolju olakšava kontrolu odabrane razine tlaka.
Usisavanje vodeKompatibilan s Kärcher usisnim crijevom za čišćenje neovisno o priključku vode. Usisno crijevo je moguće zasebno kupiti.
Korištenje sredstva za čišćenje
- Usisno crijevo za uporabu sredstava za čišćenje.
- Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te svojom zaštitom i njegom produljuju uživanje u rezultatu.
Integrirani spremnik za pribor
- Crijevo, mlaznica i visokotlačni pištolj mogu se skladištiti uredno i kompaktno
Quick Connect sustav
- Za jednostavno i brzo vađenje i umetanje visokotlačnog crijeva u uređaj i pištolj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Tlak (bar)
|maks. 110
|Područje tlaka
|Visokotlačni
|Protok (l/h)
|340
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|14
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|245 x 303 x 629
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Visokotlačni pištolji: G 120 Q Boost
- Jednostruka cijev za prskanje
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 4 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Integrirani filtar za vodu
Videos
Područja primjene
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Vrtni alat i oprema
- Terasa
- Za čišćenje malih vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Bicikli
- Čamci
- Kante za smeće
- Vrtni ukrasi