Visokotlačni perač K 2 Horizontal VPS

Malen i štedi prostor: K 2 Horizontal VPS je savršen visokotlačni perač za povremenu upotrebu i manju prljavštinu, na primjer na biciklima i/ili vrtnim alatima kao i vanjskom namještaju.

Brz kao tren: ultrakompaktni K 2 Horizontalni VPS visokotlačni perač koji štedi prostor uklanja prljavštinu s malih površina i vozila, vrtnog alata i vanjskog namještaja za tren oka. Uređaj je idealan za sve povremene poslove čišćenja oko kuće i vrta. Zahvaljujući Vario Power cijevi za prskanje (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretnim pokretom. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj integriranoj ručki za nošenje, K 2 Horizontal VPS možete jednostavno prenijeti gdje god vam je potreban. Za dodatnu pogodnost, sustav Quick Connect omogućuje da se visokotlačno crijevo od 3 metra umetne i izvuče iz uređaja i jednostavno aktivira pištolj. Pištolj za okidanje i mlaznica mogu se pohraniti na samom uređaju radi praktičnosti. Kabel se pametno omotava oko baze uređaja.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 2 Horizontal VPS: Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostor
Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostor
Visokotlačni perač K 2 Horizontal VPS: Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Visokotlačni perač K 2 Horizontal VPS: Uredno skladištenje
Uredno skladištenje
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - maks. 110
Protok (l/h) maks. 360
Površinski učinak (m²/h) 20
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (W) 1400
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 197 x 248

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Integrirani filtar za vodu
  • Namatanje kabela
Visokotlačni perač K 2 Horizontal VPS
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH