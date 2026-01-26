Visokotlačni perač K 2 Premium
Recite zbogom prljavštini: neka vaša imovina, vrtni namještaj i manje vrtne površine izgledaju najbolje što mogu uz visokotlačni perač K 2 Premium.
Neka prljavština na automobilima, stepenicama, vrtlarskom alatu i vanjskom namještaju postane stvar prošlosti: K 2 Premium visokotlačni perač s jednim raspršivačem i mlaznicom za prljavštinu s rotirajućim mlazom idealno je rješenje za povremene poslove čišćenja oko vašeg imanja. Ravni mlaz priložene cijevi za jednostruko prskanje i rotirajući mlaz priložene mlaznice za prljavštinu uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu. Lagani kotači čine K 2 visokotlačni perač lakim za transport gdje god je potreban. Sustav Quick Connect nudi dodatnu pogodnost jer njegovo brzo spajanje omogućuje da se visokotlačno crijevo od četiri metra umetne i izvuče iz uređaja i jednostavno aktivira pištolj. Sav isporučeni pribor može se jednostavno pohraniti na samom K 2 Premium.
Značajke i prednosti
Integrirano crijevo za usisavanje deterdžentaKomforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenjeSpremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Veliki kotačiZa siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze. jednostavno manevriranje.
Quick Connect sustav
- Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|maks. 110 / maks. 11
|Protok (l/h)
|maks. 360
|Površinski učinak (m²/h)
|20
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (kW)
|1,4
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|242 x 285 x 790
Opseg isporuke
- Visokotlačni pištolji: G 120 Q
- Jednostruka cijev za prskanje
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 4 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Integrirani filtar za vodu
Videos
Područja primjene
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Vrtni alat i oprema
- Terasa
- Za čišćenje malih vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Bicikli