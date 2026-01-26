Visokotlačni perač K 2 Premium

Recite zbogom prljavštini: neka vaša imovina, vrtni namještaj i manje vrtne površine izgledaju najbolje što mogu uz visokotlačni perač K 2 Premium.

Neka prljavština na automobilima, stepenicama, vrtlarskom alatu i vanjskom namještaju postane stvar prošlosti: K 2 Premium visokotlačni perač s jednim raspršivačem i mlaznicom za prljavštinu s rotirajućim mlazom idealno je rješenje za povremene poslove čišćenja oko vašeg imanja. Ravni mlaz priložene cijevi za jednostruko prskanje i rotirajući mlaz priložene mlaznice za prljavštinu uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu. Lagani kotači čine K 2 visokotlačni perač lakim za transport gdje god je potreban. Sustav Quick Connect nudi dodatnu pogodnost jer njegovo brzo spajanje omogućuje da se visokotlačno crijevo od četiri metra umetne i izvuče iz uređaja i jednostavno aktivira pištolj. Sav isporučeni pribor može se jednostavno pohraniti na samom K 2 Premium.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 2 Premium: Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Komforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Visokotlačni perač K 2 Premium: Uredno skladištenje
Uredno skladištenje
Spremite crijevo, cijevi za prskanje, pištolj za okidanje i kabel na uredan način koji štedi prostor.
Visokotlačni perač K 2 Premium: Veliki kotači
Veliki kotači
Za siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze. jednostavno manevriranje.
Quick Connect sustav
  • Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) maks. 110 / maks. 11
Protok (l/h) maks. 360
Površinski učinak (m²/h) 20
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 1,4
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 242 x 285 x 790

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q
  • Jednostruka cijev za prskanje
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 4 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Integrirani filtar za vodu
Područja primjene
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Vrtni alat i oprema
  • Terasa
  • Za čišćenje malih vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Bicikli
Pribor
Sredstva za čišćenje
