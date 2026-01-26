Neka prljavština na automobilima, stepenicama, vrtlarskom alatu i vanjskom namještaju postane stvar prošlosti: K 2 Premium visokotlačni perač s jednim raspršivačem i mlaznicom za prljavštinu s rotirajućim mlazom idealno je rješenje za povremene poslove čišćenja oko vašeg imanja. Ravni mlaz priložene cijevi za jednostruko prskanje i rotirajući mlaz priložene mlaznice za prljavštinu uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu. Lagani kotači čine K 2 visokotlačni perač lakim za transport gdje god je potreban. Sustav Quick Connect nudi dodatnu pogodnost jer njegovo brzo spajanje omogućuje da se visokotlačno crijevo od četiri metra umetne i izvuče iz uređaja i jednostavno aktivira pištolj. Sav isporučeni pribor može se jednostavno pohraniti na samom K 2 Premium.