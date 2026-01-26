Neka prljavština na automobilima, stepenicama, vrtlarskom alatu i vanjskom namještaju postane stvar prošlosti: visokotlačni perač K 2 Premium FJ s cijevi za jednostruko prskanje i mlaznicom za prljavštinu s rotirajućim točkastim mlazom idealno je rješenje za povremene poslove čišćenja oko vašeg imanja. Lagani kotači čine K 2 Premium FJ lakim za transport gdje god je potreban. Za dodatnu pogodnost, sustav Quick Connect omogućuje da se visokotlačno crijevo od 4 metra umetne i izvuče iz uređaja i jednostavno aktivira pištolj. Sav isporučeni pribor može se jednostavno pohraniti na samom K 2 Premium FJ. uklj. pjenasti mlaz za dobro prianjanje pjene i maksimalnu moć otapanja prljavštine.