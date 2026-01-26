Visokotlačni perač K 2 upright PROMO (BT)

K 2 iz Kärchera savršen je visokotlačni perač za povremenu upotrebu i laganu prljavštinu, na primjer na biciklima i/ili vrtnoj opremi, kao i na vanjskoj opremi.

Brzo kao munja: K 2 visokotlačni perač s Single Spray mlaznicom i Dirt Blasterom s rotirajućim točkastim mlazom uklanja prljavštinu s vozila, stepenica, vrtnih alata i vanjske opreme u trenu. Kompaktni uređaj idealan je za sve povremene zadatke čišćenja oko vaše kuće. Ravni mlaz na Single Spray mlaznici omogućuje ciljno čišćenje konturiranih površina, dok rotirajući mlaz na Dirt Blasteru uklanja čak i najtvrdokorniju prljavštinu. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj integriranoj ručki za nošenje, K 2 možete lako transportirati gdje god je potrebno. Quick Connect sustav nudi dodatnu udobnost jer brzo spajanje omogućuje lako spajanje i odspajanje četverometarskog visokotlačnog crijeva iz uređaja i pištolja. Svi isporučeni dodaci mogu se lako pohraniti na samom K 2 uređaju.

Značajke i prednosti
Kompaktan i lagan uređaj
Kompaktan i lagan uređaj
Za jednostavno pospremanje na malo mjesta, također i u male niše. Može se nositi jednom rukom.
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Komforna i jednostavna uporaba sredstava za čišćenje. Kärcher deterdženti (dostupni kao opcija) ne samo da štite i njeguju površinu koja se čisti, već daju učinkovitije i dugotrajnije rezultate.
Uredno skladištenje
Uredno skladištenje
Crijevo, mlaznica i visokotlačni pištolj mogu se skladištiti uredno i kompaktno
Quick Connect sustav
  • Visokotlačno crijevo može se brzo i praktično umetnuti u uređaj i u pištolj te ponovo izvaditi. To štedi vrijeme i trud.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) maks. 110 / maks. 11
Protok (l/h) maks. 360
Površinski učinak (m²/h) 20
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (kW) 1,4
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 189 x 252 x 445

Opseg isporuke

  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q
  • Jednostruka cijev za prskanje
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 4 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Integrirani filtar za vodu
Visokotlačni perač K 2 upright PROMO (BT)
Videos
Područja primjene
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Vrtni alat i oprema
  • Terasa
  • Za čišćenje malih vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Bicikli
Pribor
Sredstva za čišćenje
