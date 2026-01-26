Brzo kao munja: K 2 visokotlačni perač s Single Spray mlaznicom i Dirt Blasterom s rotirajućim točkastim mlazom uklanja prljavštinu s vozila, stepenica, vrtnih alata i vanjske opreme u trenu. Kompaktni uređaj idealan je za sve povremene zadatke čišćenja oko vaše kuće. Ravni mlaz na Single Spray mlaznici omogućuje ciljno čišćenje konturiranih površina, dok rotirajući mlaz na Dirt Blasteru uklanja čak i najtvrdokorniju prljavštinu. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj integriranoj ručki za nošenje, K 2 možete lako transportirati gdje god je potrebno. Quick Connect sustav nudi dodatnu udobnost jer brzo spajanje omogućuje lako spajanje i odspajanje četverometarskog visokotlačnog crijeva iz uređaja i pištolja. Svi isporučeni dodaci mogu se lako pohraniti na samom K 2 uređaju.